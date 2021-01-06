快訊

國安法的趕盡殺絕：香港報復民主「35+初選大捕抓」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睽違三年！可愛療癒系「嚕嚕米郵票x日本郵局」再度登場　

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

今年日本郵局頻頻與動漫人物聯名，繼哆啦a夢50周年紀念郵票大受歡迎之後，再接再勵預定於2021年1月推出Moomin嚕嚕米的聯名郵票囉~~

事實上日本郵局兩三年前就有推出過Moomin嚕嚕米的聯名郵票了。到了2021年再次推出，大家覺得樣式有變得更好看嗎?

2018年版的Moomin嚕嚕米郵票

今年底推出的Moomin嚕嚕米郵票共有兩款，售價630日幣及840日幣。每款裡面分別有面額63日幣及84日幣的郵票10張，真的是可愛又實用。

Moomin嚕嚕米郵票63日幣款

Moomin嚕嚕米郵票84日幣款

郵票中的圖片都是取自漫畫中的某個場景。63日幣的郵票是小不點第一次出現的場景，而84日幣的郵票則是嚕嚕米和他的夥伴們在花田中悠閒看書、野餐、聊天玩耍的樣子。除了大家熟悉的嚕嚕米之外，爸爸、媽媽、小不點、阿金等角色都會登場。看著這麼悠哉又舒服的場景，是不是不知不覺中就被療癒了呢?

預計發售日是2021年1月15日，在日本郵局的各個據點都能買到。嚕嚕米的粉絲喜歡的話手腳可得快了，不然跟哆啦A夢一樣沒幾天就賣光了那就太可惜了。

除此之外還有跟上圖一樣，只有在1月15號發行日才有，與郵票配套的郵戳。想要蒐集齊全的朋友不要錯過期限了喔。

同場加映

除了Moomin嚕嚕米的聯名郵票之外，同時期還有季節限定的冬季主題郵票，以及繪本世界的系列第四彈。其中繪本世界是取材自荷蘭的繪本大師 李奧 雷奧尼的作品，也非常有收藏價值。喜歡的朋友不妨考慮與嚕嚕米郵票一起收藏吧~~

圖片取自日本郵局官網: https://www.post.japanpost.jp/index.html

窩日本推薦閱讀：IG用【GIF動圖關鍵字】–讓妳的IG限動變得更活潑吧!!　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

IG 私房景點 野餐

延伸閱讀

日本完蛋了！旅日台人曝防疫慘況 直言嘆：醫療體系早已崩壞

謝長廷：沒說過日本政府支持台灣加入CPTPP

強烈寒流襲日本 12月30日到明年元旦恐降大雪

現代汽車決定重回日本市場？Genesis GV80首都高測試捕獲！

相關新聞

睽違三年！可愛療癒系「嚕嚕米郵票x日本郵局」再度登場　

今年日本郵局頻頻與動漫人物聯名，繼哆啦a夢50周年紀念郵票大受歡迎之後，再接再勵預定於2021年1月推出Moomin嚕嚕米的聯名郵票囉~~

日本大雪迎跨年最低零下13度 政府籲民眾非必要別出門

近五、六年來最強烈寒流襲日，氣象廳預估明日（30日）起到元旦，從北到南都會出現強風大雪，新潟積雪可能達120公分。跨年的...

日本緊急鎖國第一天機場超空 他曝「醫護人員相繼逃離前線」

近期於英國爆出的新冠病毒變異病毒株，目前正於歐洲各國持續擴散外，亞洲也開始出現零星病例，使世界各國陸續對英國暫停郵件及入境。25日時日本更傳出首例變異病毒確診案例，持續攀升的確診人數，使日本政府於28日閃電宣布鎖國，直至2021年1月底前，除特定國家外，全面禁止外國遊客入境。

到東京購物天堂不怕迷路！「新宿LUMINE EST」 美食逛街攻略

JR 新宿站常被說是最容易迷路的車站之一，但相對的，可以逛街吃飯的地方也很多，細數新宿車站旁購物設施真是講不完，光是最近開設了繁體中文IG帳號的LUMINE系你可能就有點搞不清楚了吧？！之前JAPAN

一年比一年厲害的日本超豪華「卡通年節料理」！ 除了小小兵、迪士尼還有…

每年一月一日是日本的新年，每個家庭都會準備御節料理(おせち)，就像是台灣的過年年菜一樣，而這些御節料理的預定通常都是在10月初開始，不論是網路預約或百貨商品都可以哦！一起來看看2021年有哪些厲害的御節料理吧～

日本極上美食之常磐海產特輯／福島當地魚市「現場直擊」相馬篇

愛馬也愛海鮮的小鎮 在南相馬市立博物館中模擬還原相馬野馬追的祭祀活動場景。 在「日本極上美食之常磐海產特輯」的第4章，我們帶大家前往位於濱通南邊的磐城，看看當地魚市場、餐廳等現況，而這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。