睽違三年！可愛療癒系「嚕嚕米郵票x日本郵局」再度登場　

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

今年日本郵局頻頻與動漫人物聯名，繼哆啦a夢50周年紀念郵票大受歡迎之後，再接再勵預定於2021年1月推出Moomin嚕嚕米的聯名郵票囉~~

事實上日本郵局兩三年前就有推出過Moomin嚕嚕米的聯名郵票了。到了2021年再次推出，大家覺得樣式有變得更好看嗎?

2018年版的Moomin嚕嚕米郵票

今年底推出的Moomin嚕嚕米郵票共有兩款，售價630日幣及840日幣。每款裡面分別有面額63日幣及84日幣的郵票10張，真的是可愛又實用。

Moomin嚕嚕米郵票63日幣款

Moomin嚕嚕米郵票84日幣款

郵票中的圖片都是取自漫畫中的某個場景。63日幣的郵票是小不點第一次出現的場景，而84日幣的郵票則是嚕嚕米和他的夥伴們在花田中悠閒看書、野餐、聊天玩耍的樣子。除了大家熟悉的嚕嚕米之外，爸爸、媽媽、小不點、阿金等角色都會登場。看著這麼悠哉又舒服的場景，是不是不知不覺中就被療癒了呢?

預計發售日是2021年1月15日，在日本郵局的各個據點都能買到。嚕嚕米的粉絲喜歡的話手腳可得快了，不然跟哆啦A夢一樣沒幾天就賣光了那就太可惜了。

除此之外還有跟上圖一樣，只有在1月15號發行日才有，與郵票配套的郵戳。想要蒐集齊全的朋友不要錯過期限了喔。

同場加映

除了Moomin嚕嚕米的聯名郵票之外，同時期還有季節限定的冬季主題郵票，以及繪本世界的系列第四彈。其中繪本世界是取材自荷蘭的繪本大師 李奧 雷奧尼的作品，也非常有收藏價值。喜歡的朋友不妨考慮與嚕嚕米郵票一起收藏吧~~

圖片取自日本郵局官網: https://www.post.japanpost.jp/index.html

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