一年比一年厲害的日本超豪華「卡通年節料理」！ 除了小小兵、迪士尼還有…

【撰文:Natalie/ 窩日本】

咻~沒想到一年又這樣過去了，每到10月秋天來臨，除了賞楓、吃鰻魚松茸外，還有一個重要的事就是預定【年節料理】！每年一月一日是日本的新年，每個家庭都會準備御節料理(おせち)，就像是台灣的過年年菜一樣，而這些御節料理的預定通常都是在10月初開始，不論是網路預約或百貨商品都可以哦！一起來看看2021年有哪些厲害的御節料理吧～

迪士尼的御節料理

小小兵

2020年也有登場的小小兵們，2021年即將帶著新口味登場。沉穩的深藍色二段重箱年節料理，上頭印製著抱著橘子的小小兵坐在鏡餅上，鏡餅前還吊著一隻豪華的龍蝦！箱內的各式料理做成小小兵的造型，口味有甜有鹹，不僅滿足大人與小孩的味蕾，視覺上也十分吸睛。

角落生物(角落小夥伴)

三色糰子、小饅頭都做成可愛的角落生物，大大的年節料理盒被美味的料理塞得滿滿滿！可愛的角落夥伴們讓人捨不得咬下呢~

迪士尼

年節料理超人氣的角色非迪士尼為主了！2021年的年節料理推出米奇與維尼兩個角色禮盒，三段重箱被各式料理填滿，有新年不可少的黑豆，特地灑上米奇形狀的金粉；米奇圖案的扇形昆布；位在正中央、米奇輪廓的栗子糰；還有初次登場的法式多蜜醬汁味漢堡排與不會太甜的牛奶布丁等等，豐富的食材讓人看了食指大動。

神奇寶貝

皮卡丘，就決定是你了！喂~~不是啦！是設計成神奇寶貝球的年節料理，二段重箱設計蓋子蓋上後就是一顆貨真價實的神奇寶貝球！

2021年你想吃哪一道呢？

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