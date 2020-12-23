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送女生窩心聖誕禮！ 日本聯名迪士尼、哆啦A夢 聖誕美妝小物報你知

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

不知不覺，聖誕節就快要到來了！想要給身邊的女性親友一份窩心的聖誕禮物嗎？何不考慮這些日本聖誕限定美妝商品呢？有一些還跟可愛的卡通角色合作，好看又實用，相信任何女生收到都會感到高興！

1.　PAUL & JOE BEAUTE 哆啦A夢彩妝

與可愛的哆啦A夢及哆啦美合作，淡黃色設計感覺明亮開朗。化妝品套裝包含化妝包、粉底液、亮光蜜粉餅及胭脂，仔細一看不只盒子印著圖案，蜜粉餅及胭脂也有壓上角色的樣子，粉底液及化妝包則有哆啦美的金色扣子，滿滿的細節讓人感到驚喜。

除了化妝品套裝，還可額外購買哆啦A夢的唇膏或護唇膏。唇膏有3色可選，唇膏芯中央還有哆啦A夢的樣子。而護唇膏散發著哆啦美最喜愛的蜜瓜麵包的氣味，加入薰衣草油及有機橄欖油，能在乾燥的冬天好好滋潤唇部。

2. shu uemura植村秀 ONE PIECE彩妝

如果你的送禮對象是一個宅宅女生，那這套植村秀的航海王彩妝就最適合她了！這個系列有高光提亮粉、卸妝油、化妝掃套裝、眼影組、唇膏、眉筆等。雖然航海王是一部少年漫畫，但化妝品設計以墨綠色配金色的圖案，就像冬夜中的星宿，看起來非常華麗高貴，就算不是動漫迷也想擁有啊！

3. MISSHA迪士尼公主彩妝

韓國化妝品品牌MISSHA在日本很受歡迎，特別是那氣墊粉餅非常大賣，小編也很愛用喔！這次他們跟日本迪士尼合作帶來公主主題系列，氣墊粉餅及眼影組的包裝印上灰姑娘、小美人魚、樂佩公主及睡美人奧蘿拉公主圖案，夢幻而優雅。其中眼影組更有迪士尼限定色，讓你化出如公主般動人的妝容。

這個公主彩妝系列可在迪士尼官方商店或網店買到，2020年11月20日開賣，粉絲們別錯過了！

4. HOUSE OF ROSE 小熊維尼潤手霜

擔心彩妝的顏色或是功能跟對方不一定合適，那送潤手霜就最安全穩妥了！日本品牌HOUSE OF ROSE主打自然派化妝品，即使用低刺激性的植物成分，確保不會對肌膚做成負擔。這套聖誕限定的小熊維尼潤手霜套裝有一枝潤手霜及可愛的小熊維尼娃娃，潤手霜有兩種味道可選 – 檸檬蜂蜜、紫羅蘭及莓果，兩種甜蜜的果香與熊娃娃一起陪伴你度過這個冬日。

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迪士尼 私房景點 聖誕節

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