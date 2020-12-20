固力果跑跑男就在窗外！夜遊大阪住宿推薦「CROSS HOTEL OSAKA 」

大阪總是給人活潑熱情的印象，而心齋橋道頓崛一帶作為大阪市內的定番風景，入夜越發繽紛精彩。無論是想要逛街購物看夜景，還是喜歡吃吃吃或泡酒吧夜店，在這一帶都可以找到樂子。

除了遠近馳名的心齋橋和道頓崛外，這附近還有有和風情調慢慢的「法善寺橫丁」值得一逛，夜晚時昏黃而暖的燈籠光點亮交錯的小巷，有一點京都風情，卻又洋溢著大阪的活潑感。

正是因為大阪的夜生活如此多彩，因而若能選擇住在交通便捷的這一區，便不用擔心沒有電車回不了飯店，愛玩多晚玩多晚，又或者是直接在飯店中就能享受大阪夜之美，無非也是個不錯的選擇。這次JAPANKURU要跟大家介紹這間CROSS HOTEL OSAKA，就在道頓崛川旁邊，距離心齋橋步行不用5分鐘，甚至有的房間一打開窗，便能見到大阪地標「固力果跑跑男」投懷送抱。而且，連Check Out的時間都比一般飯店晚，可說是為夜貓子全方位考量啊。

CROSS HOTEL OSAKA

地址：大阪市中央区心斎橋筋2丁目5番15号

Check in / Check Out：15:00 / 12:00

交通方式：近鐵、大阪地下鐵「難波站」步行3分鐘：大阪地下鐵「心齋橋站」步行5分鐘

官方網站（日文） | 訂房

看到前面這張照片，是否一眼就明白CROSS HOTEL OSAKA距離心齋橋和道頓崛有多近了？（笑）是的，CROSS HOTEL OSAKA就是位於距離心齋橋如此近的地方，所以飯店內一部分房間，包括一般標準房型和豪華房型，只要窗簾一打開，就能與日本名人「固力果跑跑男」近距離接觸，並坐享這大阪定番的美麗地標景色。

即便在飯店房間內，也能欣賞到繽紛多彩的大阪夜景，而當想要休息時，只要將房間內的遮光窗簾拉上，全然不擔心窗外的光線會干擾睡眠。

飯店的正面，則是面對大阪市內的重要主幹道「御堂筋」，所以這面的房間窗簾一拉開，便能看到這條大道上的車水馬龍。而到了冬天11、12月時，這裡更能直接欣賞到大阪經典冬季活動之一的「御堂筋冬季點燈」，可說是冬季約會佳所呢。從下面的照片中也能發現，CROSS HOTEL OSAKA的斜對面就是一間超大的唐吉軻德，想要買什麼，直接去就對了。

就是這樣位於大阪繁華夜生活區，CROSS HOTEL OSAKA在外觀設計上同樣符合這一帶的流行感，採用大紅色的透明玻璃設計，入夜上燈後更顯時尚，彷彿也是心齋橋一帶的美麗夜景之一。一進去的大廳也與一般飯店不大相同，裡面陳設了許多非常有特色的日本原創品牌商品，有點像選物店，探索起來頗有趣味。

近期才全面翻新過的CROSS HOTEL OSAKA擁有多種房型，主要有「標準」及「豪華」兩大類並以樓層進行劃分。單是標準房型中，就有「標準雙人床房（Standard Double）」、「頂級雙人床房（Superior Standard Double）」、「標準雙單人床房（Standard Twins）」及「標準三人房（Standard Triple）」四種選擇，滿足大家不同的需求。而CROSS HOTEL OSAKA的房間設計採取都會極簡風，以黑白作為主色調，加上宛如大阪的熱情似的紅色點睛，給人滿滿都會時尚感。

房間內的衛浴設施延續房內以黑白為主的設計，且廁浴分離，並備有包括浴鹽等盥洗用具。房內亦基本配備50寸大液晶電視、膠囊咖啡機、保險櫃等。當然，若是入住豪華套房，房內空間自然更寬敞，並有更高級的備品在等著你。

都會風格的CROSS HOTEL OSAKA內，並設了本格派法式餐廳「TERRACE & DINING ZERO」，從早到晚提供全然不同的美食菜單等著你來品嚐。餐廳主廚是在東京知名星級法式餐廳修行，擁有豐富飯店及法式料理經驗的資深料理人，其帶領的料理團隊推出的各式菜單自然不在話下。

餐廳內部優雅的裝潢設計，光是室內用餐空間，就有A、B、C三種不同氛圍和形式。餐廳內還有室外半露天的露台空間，晚上點上燭光後，浪漫指數破表，且在這裡也能直接欣賞大阪經典的「御堂筋冬季點燈」景色呢。因而CROSS HOTEL OSAKA的「TERRACE & DINING ZERO」作為約會聚餐的好去處，特別受到女性歡迎不說，更是大阪高人氣的結婚紀念日及婚宴餐廳。

不過對於來觀光旅遊的旅客們來說，比較常享用的大多是早餐及酒吧服務，下面就比較重點一起來看看吧。

歐式和風自助早餐 特別現做菜單6選1

用餐時間：7:00～10:00

都說了「TERRACE & DINING ZERO」是本格派的法式料理餐廳，所提供的早餐自然不會叫人失望。一樣有資深主廚操刀，CROSS HOTEL OSAKA不僅有豐富的歐風洋式餐點，同時也備足一樣多的和風早餐品項，搭配多種新鮮健康的果昔及精緻小點心。

但更特別的是，這裡的早餐除了多種自助餐外，還有6種現作的主餐菜單可供選擇，包括了多種蛋料理、主廚特製粥與舒芙蕾鬆餅等6選1，享受熱騰騰現做餐點的好滋味。

品一杯好酒談談心 飯店內的大人夜情調

營業時間：14:00-23:30（L.O.）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

前文在介紹餐廳空間時，或許大家就有注意到這氣氛極佳的吧台了，畢竟美食少不了美酒相佐。作為本格派法式餐廳的「TERRACE & DINING ZERO」自然少不了能與之相匹配的藏酒酒吧「Cave de Vin」，以收藏世界各地不同的酒來搭配料理。更少不了具備專業知識的侍酒師，為大家提供酒類建議。

「Cave de Vin」的藏酒，不僅有國際流通市場上人氣的商品，還有許多少見的地方出產的酒品，對於喜歡品酒的朋友來說想必十分有樂趣。當然不只有紅酒，酒吧也有雞尾酒菜單，並有一樣專業的調酒師吧台調製，在一天結束前來此小酌一番，不也頗有情調？

心齋橋、道頓崛、難波一帶，還真的是越夜越美麗。入住CROSS HOTEL OSAKA，不僅能讓人毫無後顧之憂地盡情享受大阪夜生活，飯店內的餐廳和酒吧的浪漫氛圍也著實叫人心動。若你本來就是喜歡「夜遊」者，那麼CROSS HOTEL OSAKA真的會是非常理想的住宿參考喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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