買福袋支援日本東北？ 2021無印良品「緣起物福罐」超可愛小物

年末將至，即便是新型肺炎，也抵擋不住大家想要買買買的心，而日本年末採買的盛事之一，自然少不了福袋囉。搜索福袋資訊之餘，發現了無印良品近年來持續推出可愛又日本風十足的「緣起物福罐」，看著官方網站上的才知道原來這一切都從東北賑災開始，不禁讓這下半年一直在寫福島專題的我更加感興趣。

日本年味十足 鄉土玩具與緣起物

日文中說的「緣起物（えんぎもの）」，即華人文化圈中所謂能象徵吉祥的事物，雖然很想簡稱「吉祥物」，但又和現在比較泛指的「吉祥物」感覺不大一樣。緣起物其實種類非常廣，包括了參拜神社、寺院中常見的，能保佑天下及人們的事物，諸如達摩（だるま）、招財貓（招き猫）、熊手、七福神、破魔矢等；或是節慶時，符合時節的裝飾物、食物、活動，如日本正月時吃的鏡餅、裝飾的門松、女兒節的娃娃雛人形、端午的鯉魚旗等；亦或是祭典時會出現使用的禮器、食物等，包括山車、神輿、酒樽等。

圖片來源：MUJI

古玩作為一種民間工藝，同時也是古代孩子們的玩具，在日本不少都是以當地緣起物為主意象來進行設計，意喻著讓緣起物陪伴孩子玩耍，同是望能保佑孩子平安長大。而不同地方，因為自然環境與文化不同，所「流行」的古玩造型也不大一樣，像福島有很有名的紅牛（赤べこ）、金澤有加賀八幡不倒翁（加賀八幡起上り）、宮城的小木人娃娃（こけし）等，一個一個精緻又非常有和風味。

2020年鼠年的福罐。（圖片來源：MUJI）

無印良品緣起物福罐的基本內容，包括緣起物小物一個、緣起物周邊一個和與當年年數金額相當的禮券。像去年2020年，福罐內容就是緣起物小物一個、畫有緣起物插畫的小桌曆及2020日圓的禮券。當年緣起物的主題，依照當年的生肖為主，年年變化。而今年的福罐，當然推出的緣起物內選項不同，而小桌曆變成緣起物插畫書籤，及2021日圓的禮券。一份福罐，售價金額亦等同於當年年數，即今年的福罐售價為2021日圓含稅。

2021年的福罐，則為牛為主要意象。（圖片來源：MUJI）

適逢牛年，今年的福罐中緣起物以牛為主要意象，共有49種不同選擇，雖然牛造型的緣起物佔了多數，但還是有像達摩、招財貓、貓頭鷹河豚等不同動物意象，下面為大家選5個婆婆個人比較喜歡或覺得有趣的介紹。

① 土佐木雕 土佐香泉 彩牛飾（飾牛）

高知縣出身的日本畫家山本香泉，在二戰後回到自己的故鄉高知，著手創作了許多鄉土娃娃玩具，作品被稱為「香泉人形」，而這彩牛裝飾則是其中之一。可惜的是香泉人形只傳到了第二代，便已失傳。好在高知的土佐民藝店兼Chamami畫廊，收藏了關於香泉人形的許多資料以及作品，並將其作品復刻販售，王能讓更多人認識香泉人形。個人蠻喜歡它玩具作品鮮活的配色，讓人眼睛為之一亮。

② 紅牛（赤べこ）

有去過福島會津一帶過的朋友，相信都見過這隻紅牛「赤べこ（AKABEKO）」——它是當地非常經典的鄉土玩具，它身上的鮮紅色有著驅邪避凶的作用，而身上的斑點象徵著天花，據說它在平安時代是能為孩子去除天花的緣起物。另外也有傳說，它是在一千兩百年前，會津當地的圓藏寺的虛空藏堂被地震震毀重建時，從開始到最後貢獻到底的紅牛。「赤べこ」是會津方言，意指「紅牛」，而這一古玩最大的特色之一在於，牛的頭是可以擺動的，配合它有些呆呆老實的表情，看起來特別可愛。

③ 中山人形 土鈴 福丑

源自秋田橫手的中山人形，自明治初期創立，作品以多彩配色見長，據說為了要讓作品即便掉在雪地中，能一下就能看見，因此才使用多彩配色。而這隻牛，是背上載著財寶的牛兒，彷彿能為大家帶來財富及好運。作為土鈴，能有那麼多鮮豔色塊，似乎更顯得精緻，而搭配麻吊繩，又多了一些古樸的感覺。

④ 築前津屋崎人形 福笛

在福岡和山口，一般日文發音為「ふぐ（HUGU）」的河豚，也唸作「ふく」，與「福」的發音相同，於是河豚也成了「福氣」的象徵。而所謂的福笛，便是以河豚做造型的可以吹響的土笛，是當地非常有人氣的古玩。吹口是河豚的尾巴，吹響時發出的是「HOHO」的飽滿圓潤的聲音。圓圓的河豚造型可愛，而笛子的作法讓人想到在台灣也常見的古玩「陶笛」，雖然沒有那麼多音階啦。

③ 宇和島一刀雕 牛鬼

在愛媛的宇和島，每年7月都會舉辦的祭典中，都會出現5到6公尺長的「牛鬼」，雖然叫「牛鬼」，卻是龍首鯨身，是傳說在當地曾出現的妖怪，與其他地方稱的「牛鬼」長得很不一樣，亦成了地方特色文化被保留至今。宇和島的牛鬼真的長得蠻奇怪的，不過祭典出現的形式又有點像舞龍舞獅，比起其他地方的牛鬼，可說是可愛許多。（笑）

無印良品2021年的緣起物福罐，還有很多很可愛的東西，我其實也蠻喜歡秋天男鹿的那隻「生鬼」，雖然拿著菜刀是有點恐怖啦。今年福罐的預約，將分成兩階段，而商品都要到明年1月才能拿到，具體資訊如下。

線上預約時段

第一階段：2020/12/8（二）～2020/12/13（日）

第二階段：2020/12/16（三）～2020/12/21（一）

預約地點：僅限線上預約

商品領取時段

2020/1/4（一）～2020/1/13（三）

領取地點：各地無印良品門市

注意：LUMINE、NEWoMan內門市自2020/1/5（二）起才開放拿貨

本文轉載自 露西婆婆的青春記事

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