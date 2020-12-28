快訊

中職／12年前無緣披黃衫 倪福德將赴兄弟隨隊測試

到東京購物天堂不怕迷路！「新宿LUMINE EST」 美食逛街攻略

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂
新宿LUMINE有一有二還有三 新宿LUMINE EST 美食逛街攻略來惹！
新宿LUMINE有一有二還有三 新宿LUMINE EST 美食逛街攻略來惹！

JR 新宿站常被說是最容易迷路的車站之一，但相對的，可以逛街吃飯的地方也很多，細數新宿車站旁購物設施真是講不完，光是最近開設了繁體中文IG帳號的LUMINE系你可能就有點搞不清楚了吧？！之前JAPANKURU去在JR 新宿站南口的LUMINE 1和LUMINE 2，這回我們從東口出來，一樣出站就是逛街！新宿LUMINE EST開始啦～

新宿LUMINE EST與JR 新宿站共構，在交通與地理位置上佔有完全優勢，網羅日本時尚、美妝和美食品牌，與LUMINE 1和LUMINE 2較為不一樣在於風格較為年輕，也是東京年輕女孩們掌握潮流文化的重要地，從充滿可愛的點心餐廳和甜點店來看，也能參透一二。

新宿LUMINE EST

地址：東京都新宿区新宿3丁目38番1号

營業時間：現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主

官方網站

Accommode

像我們一樣對迪士尼的小物完全沒有抵抗力的話，你應該對Accommode不太陌生，Accommode出過不少與迪士尼聯名合作的大小包款、手機殼，但是他們自有品牌的配件與小物也很值得好好觀望。

位在LUMINE EST 3F的Accommode，從熟悉的迪士尼聯名商品之外，大包小包到皮夾零錢包，還有手機殼、耳環和鞋子等等，這次我們也找到了不少好東西。

如果是穿著有主見的女孩們，很適合這樣的充滿獨特性的耳環，無論是簡單穿搭或是充滿個人風格的造型，都很好搭配。近看上面的設計也不禁讓人莞爾一笑。

這個小包是我們在店長身上看到的，小歸小但是手機、信用卡和證件包、零錢甚至口紅全都可以裝進去，喜歡簡單輕鬆出門的人別錯過了。

在代購圈很紅的「HULA'S potatochips」洋芋片，逗趣的包裝也做成了聯名商品 ，從提袋到pvc 包包和手機殼都有，喜歡收小物的小夥伴一定會陷入選擇困難。

店面豐富，絕對可以慢慢挖寶。

Accommode

店鋪位置｜3F

官方網站

（現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主）

Me%

如果你是喜歡閃閃惹人愛少女風的妹子們，那麼Me%就是你會喜歡的小舖。在Me%裡看見的都是目前日本年輕妹子們最流行的首飾和配件，價位也非常平實，想要包款包色都不成問題。

開放式店鋪一眼就能看清楚店裡賣了什麼！從耳環、戒指、手錶項鍊等等，到小包和時髦帽款應有盡有。

現在流行的手機支架、手機被扣不能少。

而年輕妹子人手一個的pvc透明包款，內搭的小包也能挑選自己喜歡的顏色組合。

Me%

店鋪位置｜2F

官方網站

（現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主）

WEGO

WEGO，只要稍稍認識日本流行文化的你一定知道WEGO！如果不知道日本年輕少男少女們現在服裝風格什麼最夯？來一趟WEGO你就會知道，堪稱是日本年輕人的潮流指標也不為過。

WEGO男女裝皆有販售，除了服飾之外，鞋款和包包也是非常推薦的必逛區域。然而喜歡收集品牌皆跨界聯名款式，WEGO也有非常多合作商品，你可以用平價的價格，收到經典品牌的必敗款式，非常划算。

成套的配件與穿搭，讓你不用煩惱該怎麼配。

可愛的套裝超吸精。

店員推薦了現在很流行的美式復古T ，非常好搭配。

WEGO

店鋪位置｜6F

官方網站

（現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主）

在LUMINE EST的8樓呢，是屬於美食的樓層，最近招來了許多新的餐廳，也多了一個集結特色餐店的「PARK BAZAAR」，就跟著我們一起來看看吧！

8樓到處都有這樣可以拍照打卡的裝置唷！歡迎盡量拍盡量上傳～

Pacific DRIVE-IN

來自湘南的海灘風味，首次進軍東京就選在LUMINE EST！

早就是鎌倉必去的人氣餐廳Pacific DRIVE-IN提供的是海灘風味料理，原封不動地搬來原木風的設計，彷彿能聞到海的味道。在鐮倉本店的招牌料理「夏威夷蒜蓉蝦飯」在這裡當然吃得到，但是既然是東京第一間分店，我們要介紹的是新宿店限定料理！

ORIGINAL POKE 生魚片蓋飯，任選兩種魚類雙併，也可以吃單一口味魚種唷！

AcaiBowl 莓果綜合，來到海邊不一定要喝啤酒才會醉，癡癡間康養身的巴西莓果碗也很chill

超提海灘風的周邊商品，忍不住買了好幾個。

Pacific DRIVE-IN

店鋪位置｜8F

官方網站

（現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主）

PARK BAZAAR：PIZZA GLORY & WAFFLE CHICKEN HOMIES

在8樓的一隅有個「PARK BAZAAR」，這裡集結四間小店，另外區隔的小空間可以任意點選四間小店的餐點後，再找位子坐下來慢用，這裡賣的是非常上相打卡的輕食，這回我們也吃了PIZZA和日本少女們現在必拍的炸雞鬆餅

紐約style的PIZZA GLORY，整片PIZZA直徑有50公分！從甜在心的巧克力棉花糖、肉丸、經典蕃茄起司等等滿君滿意！

PIZZA GLORY

店鋪位置｜8F

官方菜單

一旁的WAFFLE CHICKEN HOMIES更是罪惡感爆棚呀！香酥脆口的現炸炸雞放在外酥內軟的鬆餅上，一定要淋上滿滿的楓糖漿，一吃口好罪惡但是忍不住想要一口接一口的慾望！順道一提的是，這樣的炸雞鬆餅在日本的女孩們之間非常有人氣，現場點餐的都是可愛的妹子呀～

WAFFLE CHICKEN HOMIES​

店鋪位置｜8F

官方菜單

如果你比起打卡系美食更想好好飽餐一頓的話，最後就帶你吃吃美日風的正餐！經典美式漢堡與茶泡飯，保證都是道地的享受！

THE SMILE

以漢堡和鬆餅聞名的THE SMILE當然漢堡不是蓋的，喜歡高熱量美系食物的朋友一定要試試看漢堡，店內的美式風裝潢設計也是不容錯過的一部分！

站在店外就可以看到有很多種類的漢堡啦！

帶有酸味的莓果汽水配上漢堡與薯條非常解膩！

厲害的漢堡就是經得起斷面秀，加入酪梨也讓整體風味更豐富。

THE SMILE

店鋪位置｜7F

日式茶泡飯：こめらく

是說，怎麼能少了和風呢！？最後就結束在日式經典的茶泡飯吧！

「こめらく 贅沢な、お茶漬け日和」是茶泡飯專門店，但是他又有點不一樣，講求的是在經典之中多點創意的路線，口味非常多樣且不定時會推出限定料理，當你指定的茶泡飯上桌時，可別急直接倒下熱茶唷！在店家的教學指示中（有附中英文版本），建議你先當作丼飯來吃，享用不同風味再淋上一些調味醬汁後，注入熱茶以茶泡飯收尾，非常有餘韻的進食過程，也是一種日式優雅。

一種茶泡飯，兩種享受。

桌邊還有提供添味用的佐料，淋上熱湯前不妨加點海苔上去氣味更香。

こめらく 贅沢な、お茶漬け日和

店鋪位置｜7F

在通往7樓和8樓之間的樓梯間也有街頭風塗鴉，繼續你的拍照打卡上傳計畫吧！

新宿LUMINE EST

地址：東京都新宿区新宿3丁目38番1号

營業時間：現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主

官方網站

NEW！追加情報

前一陣子LUMINE開設了繁體中文的IG帳號，讓身在海外的港澳台朋友們，即便暫時無法到日本購物，也能透過這個繁體中文的IG帳號，獲得一些日本時尚的新情報。特別的是，LUMINE在2020的形象影片中，更特別邀請了台灣獨立樂團DSPS操刀配樂。看著日本新銳舞者山田葵等人在新宿街頭輕鬆漫舞，伴隨著背景配樂中DSPS主唱甜美嗓音，用中文唱著都會生活的小心情，是否讓人更想到東京血拼了呢？

延伸閱讀：東京新宿LUMINE 1和LUMINE 2 美食購物保養攻略一篇搞定

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

漢堡 東京 鬆餅

延伸閱讀

日本締全球創舉 密封艙內成功採集地球外氣體

東奧聖火傳遞路線不變 明年325福島開跑

日本壓歲錢賀年卡逾19億張 鬼滅之刃夯

關鍵10年！ 日本環境相有意使可再生能源占比超過40%

相關新聞

日本緊急鎖國第一天機場超空 他曝「醫護人員相繼逃離前線」

近期於英國爆出的新冠病毒變異病毒株，目前正於歐洲各國持續擴散外，亞洲也開始出現零星病例，使世界各國陸續對英國暫停郵件及入境。25日時日本更傳出首例變異病毒確診案例，持續攀升的確診人數，使日本政府於28日閃電宣布鎖國，直至2021年1月底前，除特定國家外，全面禁止外國遊客入境。

到東京購物天堂不怕迷路！「新宿LUMINE EST」 美食逛街攻略

JR 新宿站常被說是最容易迷路的車站之一，但相對的，可以逛街吃飯的地方也很多，細數新宿車站旁購物設施真是講不完，光是最近開設了繁體中文IG帳號的LUMINE系你可能就有點搞不清楚了吧？！之前JAPAN

一年比一年厲害的日本超豪華「卡通年節料理」！ 除了小小兵、迪士尼還有…

每年一月一日是日本的新年，每個家庭都會準備御節料理(おせち)，就像是台灣的過年年菜一樣，而這些御節料理的預定通常都是在10月初開始，不論是網路預約或百貨商品都可以哦！一起來看看2021年有哪些厲害的御節料理吧～

日本極上美食之常磐海產特輯／福島當地魚市「現場直擊」相馬篇

愛馬也愛海鮮的小鎮 在南相馬市立博物館中模擬還原相馬野馬追的祭祀活動場景。 在「日本極上美食之常磐海產特輯」的第4章，我們帶大家前往位於濱通南邊的磐城，看看當地魚市場、餐廳等現況，而這

買福袋支援日本東北？ 2021無印良品「緣起物福罐」超可愛小物

年末將至，即便是新型肺炎，也抵擋不住大家想要買買買的心，而日本年末採買的盛事之一，自然少不了福袋囉。搜索福袋資訊之餘，發現了無印良品近年來持續推出可愛又日本風十足的「緣起物福罐」，看著官方網站上的才知

送女生窩心聖誕禮！ 日本聯名迪士尼、哆啦A夢 聖誕美妝小物報你知

不知不覺，聖誕節就快要到來了！想要給身邊的女性親友一份窩心的聖誕禮物嗎？何不考慮這些日本聖誕限定美妝商品呢？

奈良大佛看到膩、青森每天吃蘋果……網友調查「日本47都道府縣」偏見大公開

每個地區習慣、特色不同，引發為網友「戰南北」、「戰地方」行為，可不是只有台灣才有的現象。最近日本也有網友統整，日本人對於國內47個都道府縣的印象，引起網友關注。

固力果跑跑男就在窗外！夜遊大阪住宿推薦「CROSS HOTEL OSAKA 」

大阪總是給人活潑熱情的印象，而心齋橋道頓崛一帶作為大阪市內的定番風景，入夜越發繽紛精彩。無論是想要逛街購物看夜景，還是喜歡吃吃吃或泡酒吧夜店，在這一帶都可以找到樂子。 除了遠近馳名的心齋橋和

自動販賣機就能訂製戒指！日本24HR營業「戒指販賣機」好驚喜

五花八門的自動販賣機已經成為日本特有的文化之一，你還能想像到什麼樣的自動販賣機嗎？讓小編給你推薦一個全新體驗自動販賣機！

「諏訪五藏」下篇／到動漫電影《你的名字》取景地　展開清酒巡禮

在上篇我們介紹了諏訪五藏中的『舞姬』及『麗人』，還有哪些精彩的酒藏呢?讓我們接著看下去吧!!

「諏訪五藏」上篇／到動漫電影《你的名字》取景地　展開清酒巡禮　

如果說要我推薦日本酒的巡禮的話，非常建議大家從『諏訪』這個地方開始。諏訪也是電影『你的名字』的取景地，這裡有知名的五家酒藏『諏訪五藏』。

把人臉印上銅鑼燒？日本超有趣伴手禮推薦：客製化「人臉銅鑼燒」

銅鑼燒？有什麼吸睛的？不就是一般常見的伴手禮嗎🤔no no no 這款銅鑼燒可是可以客製化的人臉銅鑼燒！！

熱門新聞

日本緊急鎖國第一天機場超空 他曝「醫護人員相繼逃離前線」

到東京購物天堂不怕迷路！「新宿LUMINE EST」 美食逛街攻略

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。