到東京購物天堂不怕迷路！「新宿LUMINE EST」 美食逛街攻略

JR 新宿站常被說是最容易迷路的車站之一，但相對的，可以逛街吃飯的地方也很多，細數新宿車站旁購物設施真是講不完，光是最近開設了繁體中文IG帳號的LUMINE系你可能就有點搞不清楚了吧？！之前JAPANKURU去在JR 新宿站南口的LUMINE 1和LUMINE 2，這回我們從東口出來，一樣出站就是逛街！新宿LUMINE EST開始啦～

新宿LUMINE EST與JR 新宿站共構，在交通與地理位置上佔有完全優勢，網羅日本時尚、美妝和美食品牌，與LUMINE 1和LUMINE 2較為不一樣在於風格較為年輕，也是東京年輕女孩們掌握潮流文化的重要地，從充滿可愛的點心餐廳和甜點店來看，也能參透一二。

新宿LUMINE EST

地址：東京都新宿区新宿3丁目38番1号

營業時間：現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主

官方網站

Accommode

像我們一樣對迪士尼的小物完全沒有抵抗力的話，你應該對Accommode不太陌生，Accommode出過不少與迪士尼聯名合作的大小包款、手機殼，但是他們自有品牌的配件與小物也很值得好好觀望。

位在LUMINE EST 3F的Accommode，從熟悉的迪士尼聯名商品之外，大包小包到皮夾零錢包，還有手機殼、耳環和鞋子等等，這次我們也找到了不少好東西。

如果是穿著有主見的女孩們，很適合這樣的充滿獨特性的耳環，無論是簡單穿搭或是充滿個人風格的造型，都很好搭配。近看上面的設計也不禁讓人莞爾一笑。

這個小包是我們在店長身上看到的，小歸小但是手機、信用卡和證件包、零錢甚至口紅全都可以裝進去，喜歡簡單輕鬆出門的人別錯過了。

在代購圈很紅的「HULA'S potatochips」洋芋片，逗趣的包裝也做成了聯名商品 ，從提袋到pvc 包包和手機殼都有，喜歡收小物的小夥伴一定會陷入選擇困難。

店面豐富，絕對可以慢慢挖寶。

Accommode

店鋪位置｜3F

官方網站

（現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主）

Me%

如果你是喜歡閃閃惹人愛少女風的妹子們，那麼Me%就是你會喜歡的小舖。在Me%裡看見的都是目前日本年輕妹子們最流行的首飾和配件，價位也非常平實，想要包款包色都不成問題。

開放式店鋪一眼就能看清楚店裡賣了什麼！從耳環、戒指、手錶項鍊等等，到小包和時髦帽款應有盡有。

現在流行的手機支架、手機被扣不能少。

而年輕妹子人手一個的pvc透明包款，內搭的小包也能挑選自己喜歡的顏色組合。

Me%

店鋪位置｜2F

官方網站

（現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主）

WEGO

WEGO，只要稍稍認識日本流行文化的你一定知道WEGO！如果不知道日本年輕少男少女們現在服裝風格什麼最夯？來一趟WEGO你就會知道，堪稱是日本年輕人的潮流指標也不為過。

WEGO男女裝皆有販售，除了服飾之外，鞋款和包包也是非常推薦的必逛區域。然而喜歡收集品牌皆跨界聯名款式，WEGO也有非常多合作商品，你可以用平價的價格，收到經典品牌的必敗款式，非常划算。

成套的配件與穿搭，讓你不用煩惱該怎麼配。

可愛的套裝超吸精。

店員推薦了現在很流行的美式復古T ，非常好搭配。

WEGO

店鋪位置｜6F

官方網站

（現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主）

在LUMINE EST的8樓呢，是屬於美食的樓層，最近招來了許多新的餐廳，也多了一個集結特色餐店的「PARK BAZAAR」，就跟著我們一起來看看吧！

8樓到處都有這樣可以拍照打卡的裝置唷！歡迎盡量拍盡量上傳～

Pacific DRIVE-IN

來自湘南的海灘風味，首次進軍東京就選在LUMINE EST！

早就是鎌倉必去的人氣餐廳Pacific DRIVE-IN提供的是海灘風味料理，原封不動地搬來原木風的設計，彷彿能聞到海的味道。在鐮倉本店的招牌料理「夏威夷蒜蓉蝦飯」在這裡當然吃得到，但是既然是東京第一間分店，我們要介紹的是新宿店限定料理！

ORIGINAL POKE 生魚片蓋飯，任選兩種魚類雙併，也可以吃單一口味魚種唷！

AcaiBowl 莓果綜合，來到海邊不一定要喝啤酒才會醉，癡癡間康養身的巴西莓果碗也很chill

超提海灘風的周邊商品，忍不住買了好幾個。

Pacific DRIVE-IN

店鋪位置｜8F

官方網站

（現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主）

PARK BAZAAR：PIZZA GLORY & WAFFLE CHICKEN HOMIES

在8樓的一隅有個「PARK BAZAAR」，這裡集結四間小店，另外區隔的小空間可以任意點選四間小店的餐點後，再找位子坐下來慢用，這裡賣的是非常上相打卡的輕食，這回我們也吃了PIZZA和日本少女們現在必拍的炸雞鬆餅。

紐約style的PIZZA GLORY，整片PIZZA直徑有50公分！從甜在心的巧克力棉花糖、肉丸、經典蕃茄起司等等滿君滿意！

PIZZA GLORY

店鋪位置｜8F

官方菜單

一旁的WAFFLE CHICKEN HOMIES更是罪惡感爆棚呀！香酥脆口的現炸炸雞放在外酥內軟的鬆餅上，一定要淋上滿滿的楓糖漿，一吃口好罪惡但是忍不住想要一口接一口的慾望！順道一提的是，這樣的炸雞鬆餅在日本的女孩們之間非常有人氣，現場點餐的都是可愛的妹子呀～

WAFFLE CHICKEN HOMIES​

店鋪位置｜8F

官方菜單

如果你比起打卡系美食更想好好飽餐一頓的話，最後就帶你吃吃美日風的正餐！經典美式漢堡與茶泡飯，保證都是道地的享受！

THE SMILE

以漢堡和鬆餅聞名的THE SMILE當然漢堡不是蓋的，喜歡高熱量美系食物的朋友一定要試試看漢堡，店內的美式風裝潢設計也是不容錯過的一部分！

站在店外就可以看到有很多種類的漢堡啦！

帶有酸味的莓果汽水配上漢堡與薯條非常解膩！

厲害的漢堡就是經得起斷面秀，加入酪梨也讓整體風味更豐富。

THE SMILE

店鋪位置｜7F

日式茶泡飯：こめらく

是說，怎麼能少了和風呢！？最後就結束在日式經典的茶泡飯吧！

「こめらく 贅沢な、お茶漬け日和」是茶泡飯專門店，但是他又有點不一樣，講求的是在經典之中多點創意的路線，口味非常多樣且不定時會推出限定料理，當你指定的茶泡飯上桌時，可別急直接倒下熱茶唷！在店家的教學指示中（有附中英文版本），建議你先當作丼飯來吃，享用不同風味再淋上一些調味醬汁後，注入熱茶以茶泡飯收尾，非常有餘韻的進食過程，也是一種日式優雅。

一種茶泡飯，兩種享受。

桌邊還有提供添味用的佐料，淋上熱湯前不妨加點海苔上去氣味更香。

こめらく 贅沢な、お茶漬け日和

店鋪位置｜7F

在通往7樓和8樓之間的樓梯間也有街頭風塗鴉，繼續你的拍照打卡上傳計畫吧！

新宿LUMINE EST

地址：東京都新宿区新宿3丁目38番1号

營業時間：現因新冠肺炎影響，營業時間有所調整，請以官網公佈時間為主

官方網站

NEW！追加情報

前一陣子LUMINE開設了繁體中文的IG帳號，讓身在海外的港澳台朋友們，即便暫時無法到日本購物，也能透過這個繁體中文的IG帳號，獲得一些日本時尚的新情報。特別的是，LUMINE在2020的形象影片中，更特別邀請了台灣獨立樂團DSPS操刀配樂。看著日本新銳舞者山田葵等人在新宿街頭輕鬆漫舞，伴隨著背景配樂中DSPS主唱甜美嗓音，用中文唱著都會生活的小心情，是否讓人更想到東京血拼了呢？

延伸閱讀：東京新宿LUMINE 1和LUMINE 2 美食購物保養攻略一篇搞定

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