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自動販賣機就能訂製戒指！日本24HR營業「戒指販賣機」好驚喜

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

說到日本的自動販賣機有多驚奇，想必都已經見怪不怪了。從基本的飲料、食品進化到加熱食品，如咖哩、拉麵等等，半夜肚子餓也不用自己下廚，五花八門的自動販賣機已經成為日本特有的文化之一，你還能想像到什麼樣的自動販賣機嗎？讓小編給你推薦一個全新體驗自動販賣機！

飾品專賣店「JAM HOME MADE」為了慶祝20周年紀念，在東京澀谷開設新分店外，更增設了一台24小時營業的自動販賣機，這台販賣機可以幹嘛呢？那就是24小時讓你能訂製戒指💍

戒指自動販賣機

這台戒指販賣機販售的是店鋪最暢銷的「無名戒指 名もなき指輪」款式，無名戒指曾榮獲GOOD DESIGN AWARD設計獎的肯定。

材質有黃銅和銀兩種可以選擇。買的盒子裡會附上製作戒指的簡易工具組，備有專門測量戒圍大小的工具與木槌，購入之後就能自己親自加工，打造出獨一無二的手作戒指。

說自己加工聽起來似乎很難，但實際上就是先量好戒圍後，將本來有點橢圓形狀不完整的戒指，套到小木棒上然後敲打成更渾圓的模樣。

不論是要送給另一半驚喜、還是想求婚，或是單純製作與姐妹們的友情戒指等等，都可以來到這台驚喜滿點的戒指自動販賣機，打造專屬於兩人的獨特禮物！

售價：9,000日幣

地址：東京都涉谷區千駄ヶ谷2-38-2

官網：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

窩日本推薦閱讀：日本2020超人氣家電報你知：超可愛史努比電熱盤、超高CP值除螨機，還有…？？　

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