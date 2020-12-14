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「諏訪五藏」下篇／到動漫電影《你的名字》取景地　展開清酒巡禮

聯合新聞網 / 窩日本
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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在上篇我們介紹了諏訪五藏中的『舞姬』及『麗人』，還有哪些精彩的酒藏呢?讓我們接著看下去吧!!

第三站–本金

『本金』是一間充滿傳統感的酒造，外觀完全不顯眼，甚至走著走著就不小心錯過了！創業於寶歷6年(西元1756)，至今約有250年左右歷史，之所以稱為『本金』是因為本金是兩個左右對稱的問文字，代表著杜氏對於自我的要求和人生態度『表裡如一』。

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『本金』是典型的以家族為中心的酒造，也因此並非以大量生產為目標，而是『專心地一心一意地釀造高品質的清酒』為宗旨，不停歇的繼續努力。雖然本金的酒造相對於其他的諏訪酒造來說並不華麗，甚至還透出一種古樸的氣氛，但是對於的清酒的要求『本金』的藏人可是一點都不鬆懈，小編的感想是『即便是吟釀等級，也進逼許多酒廠的大吟釀等級』但是價錢卻是相對親民。

第四站–橫笛

『橫笛』這個名字是一個古老的悲戀故事。相傳平安時代的某個夜晚，京都西八條的平清盛的宅邸內舉辦了百餘人的宴會，宴會間充滿著各種表演而最後的餘興節目，則是一位名為『橫笛』的少女，少女年約16、17歲，白皙纖細的身形隨著樂曲『春鶯轉』翩翩起舞，就如同曲名一般，如同『春鶯一般在枝頭上輕舞』。場上的所有年輕武士都被他的姿色和舞蹈給迷住了！無比喧騰的宴席也因為橫笛的舞蹈而瞬間寧靜了下來，所有人都直盯著場上的橫笛看。隔天，橫笛收到了山一般的求愛文，而她偏偏愛上了『斉藤時頼』這個英俊爽颯的年輕武士。然後身分的差異，最終橫笛沒法和愛人在一起，而年輕的武士也因此出家。

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作為一個充滿詩意和意境的酒莊，『橫笛』的日本酒是充滿著各種細膩和大膽的表現，就像是故事中的男女，超辛口年輕武士和細膩柔轉的橫笛，口味上和個性上鮮明的對比，尤其是名為『〆』的這一支超辛口，後勁非常的強卻完全沒有任何的火辣燒喉的感覺，真的是一不小心就會把人放倒。

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第五站–真澄

說到『真澄』只要是對日本酒有一點愛的朋友，一定會聽過真澄這一間酒廠的名字，不但經常屢獲大獎，其釀造出來的日本酒品質上皆屬上乘之作，尤其是酒造內的解說和裝潢設計，讓身為外國人的旅客備感親切。不同於其他酒造的傳統狹小的格局，『真澄』所展示的是一種恢弘的氣度，明亮而潔淨的展示空間，也有專人說明講解，甚至像是歐洲的酒莊一樣，慎重地將清酒放入冰桶、戴上酒嘴，這些行為雖然不能影響酒的味道，但是可以讓身為『外國人』的我們放鬆緊張的心情，更容易地去了解、品嘗日本酒及日本酒的文化。

其中的『山花』是一款充滿著日本酒的吟釀香氣的辛口日本酒，乾淨俐落且略帶酸味的口感，是一支很容易會一口接著一口喝的日本酒。如果是略帶甜味的日本酒，喝久了會讓人稍嫌膩口，而山花這支恰到好處的酸度則充分的讓人的味蕾被刺激，勾起讓人想要繼續喝的慾望，而恰到好處的酒精感，既不覺得難以入喉，也不會覺得沒有酒精而顯得空虛。

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乾淨明亮的酒櫥供大家選取

有專人為大家解說各種酒米

諏訪五藏交通資訊

以上就是諏訪五間酒廠的簡單介紹，小編自己私心非常喜歡『舞姬』這一間酒造的清酒，有機會去諏訪的朋友千萬不要錯過這幾間近在咫尺的酒造！要到諏訪其實也並不會特別的困難，只需搭乘『JR中央本線』就能夠抵達『上諏訪』站，中途也不必換車，只需在同月台換車而已。到了車站後，不但住宿、溫泉、酒廠、名城等等景點都距離車站不遠，步行數分鐘即抵達『諏訪五藏』或是即可登上『立石公園』眺望『彼の名字』的取景處『諏訪湖』，並拍攝一張屬於自己的夢幻照片。想避開人潮展開一場屬於自己的輕度旅行嗎？千萬不要錯過諏訪喔！

諏訪5家酒藏的位置

⇒⇒諏訪五藏官方網站

⇒⇒諏訪的官方觀光網站(有繁體中文版)

窩日本推薦閱讀：本釀造、吟釀、大吟釀到底有何不同？如何挑選適合自己的日本酒？日本酒入門知識　

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