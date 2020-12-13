「諏訪五藏」上篇／到動漫電影《你的名字》取景地　展開清酒巡禮　

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【撰文:窩日本】

日本在各個縣市鄉村中都存在著一些神秘的、相對於台灣人而言陌生的『地方酒廠』，這些酒廠往往少量生產，卻又好喝到不行，不是該地的縣民根本就買不到，而且往往和該地區的菜餚相輔相成，有機會去到該地區的話千萬不要忘記去流連一下。

如果說要我推薦日本酒的巡禮的話，非常建議大家從『諏訪』這個地方開始。諏訪也是電影『你的名字』的取景地，這裡有知名的五家酒藏『諏訪五藏』。

諏訪最有名的五間酒藏

諏訪的酒場都很集中在一條街上，只要出了『上諏訪』車站，走路莫約10分鐘就可以到達『諏訪酒藏一條街』，這一條街上坐立著五間酒廠，分別是『舞姬』、『麗人』、『本金』、『橫笛』、『真澄』這五間酒廠。還可以去拜訪日本的信仰中心之一『諏訪大社』，進行一趟只屬於自己的『諏訪大社四社巡禮』。

諏訪可是好山好酒好溫泉

值得一提的是為了促進觀光，現在前往諏訪酒廠還有再加碼，從任何一個酒廠內、無須預約，就可以購買『諏訪五藏酒巡卷』，只要1800日圓便可以得到一個小提袋(內含品飲杯)，可以一路沿著酒廠喝過去，蓋滿章後還可以寄出去抽獎獲得精美小禮物一份。

一個付有象徵諏訪五藏的日式小提袋及一個清酒品飲杯

講到酒，不管甚麼原料製作或是以甚麼樣的工藝進行處理，總是離不開一個重要的元素，那便是『好水』，而諏訪的五個酒藏全部皆是以『八岳中信高原國家公園』的『霧之峰』山上的雨水，經過下滲地層的途中，慢慢地滌淨雜質，經過長時間的伏流，重新在諏訪地區湧出，因此帶著只屬於諏訪地質的礦物成分，讓諏訪的酒藏更添屬於地方的風味，也因此，這五間酒藏的位置才會如此的接近。如果想品嘗看看諏訪酒藏所使用的好水，可以在『麗人』酒藏的門口，那裡有將泉水引出讓大家『品水』。

第一站– 舞姬

第一站『舞姬』，以『富含飽滿香氣』、『為女性開發適合女性的日本酒』為目標的女性藏人所開設的酒莊，其中最讓我感到驚艷的是『翠露』以及『梅酒』。

其中，『翠露』系列中的『翠露純米大吟醸 無濾過原酒 』使用米種為『山田錦』『精米度』為39%，酸度適中，即使對酸味稍微敏感的台灣人也可以輕鬆入口的微微酸，加上一點點的甜度伴隨著濃郁的香氣，絕對是一支讓人驚豔的一支。而另一支『うめ酒』，則是和一般梅酒給人的厚重口感不同，如同絹絲般細膩滑順的口感和市面上普遍所購入的梅酒不同，原因在於『泡梅子所使用的酒精』。普遍市面上的梅酒是以『食用添加酒精』再加以補糖製作而成，而舞姬的梅酒則是以『日本酒』取代蒸餾酒來泡梅子，以纖細的日本酒來泡梅子，果然是很奢侈且大膽的嘗試啊！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最右邊的那一支就是『翠露純米大吟釀39割』

第二站–麗人

稍微再走幾步，便是第二間酒造『麗人』了！『麗人』是一間擁有兩百多年歷史的酒造，成立於西元1789年，『麗人』意指『美人、姿色過人的美女』，也因此麗人酒造的清酒也充滿著『纖細的特色』，而經過兩百多年來的孜孜矻矻、努力不懈，『麗人是少數仍生產古酒』的酒造，除了維護傳統的清酒釀造以外，麗人酒造也不忘記要繼續向多元的世界挑戰，於是乎，『諏訪浪漫麥酒』就這樣誕生了！

由於釀造清酒所使用的泉水偏向軟水，而釀造麥酒所使用的水質以硬水為佳，在沒有適當的用水的情況下，杜氏大膽使用了『溫泉』混和泉水來進行釀造，在釀造的過程中溫泉的硫化物的氣味被發酵作用給除去，留下的就是這充滿浪漫的麥酒。真不愧是寶地，用溫泉來調和這招可不是隨便辦的到的。有興趣的朋友千萬不要錯過這『男人的浪漫』。

(文章未完請繼續收看下集喔~~)

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