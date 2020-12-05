「日本酒」賞味期限有多長？擁有最佳風味的期限與方法是甚麼？

【撰文:KURAND/窩日本】

大家好，這次要來跟大家聊聊關於日本酒的“賞味期限”。

「不過話說回來，日本酒有所謂的賞味期限嗎？」

想必許多人都有著這樣子的疑問吧，就由我們來告訴大家正確解答吧！！接著，還要傳授給大家如何才能夠使日本酒保存得更久、風味更佳。喜歡日本酒的人們，請一定要看看此篇文章喔。

日本酒有賞味期限嗎？直接從結論上來說…日本酒並不會記載賞味期限！這是為何呢？

因為，日本酒在尚未開封的情況下是不會有腐壞情形發生的。

日本酒的酒精度數通常基本上都是在15度以上。

酒精具有殺菌的作用，因此酒精度數高的酒在未開封的情況下基本上是不可能會產生腐敗現象的。

也因為如此，日本酒才不需要記載賞味期限，也不會看到有這樣子的標籤。

不過，即使日本酒沒有所謂的賞味期限，但仍然存在「最佳品嚐期間」。

雖然沒有賞味期限，那麼又要如何去判斷酒的最佳風味是何時呢？

酒的最佳風味期間由「製造年月」來判斷！

大家有看過類似上圖中那樣的標記嗎？

這裡所記載的不是賞味期限，而是製造年月。

在日本酒的標籤上，有必須註記製造年月的義務。

但是，這個製造年月所指的並不是酒的製造日期，而是表示將酒裝入瓶中的日期。

我們可以從製造年月起推算的時間長度來預估酒的美味程度。

日本酒因種類的不同根據時間所產生的變化也不盡相同，所以接下來就針對每種不同的酒來預估它們個別的最佳風味期間是何時。

（許多有提供酒的店家也都是根據下面所介紹的方法來計算並管理商品哦！）

⚫︎普通的日本酒

・製造年月起＋約1年間

⚫︎生酒

・製造年月起＋約6~7個月間（冷藏保存的情況下）

※此為大致的推測基準。

由於生酒和一般的日本酒製造方式不太相同，所以兩者的最佳賞味期間也有差異。

一般來說，日本酒在製作完成後、出品之前會再進行「火入」這個動作，也就是透過加熱來作殺菌處理。

但是，生酒在製作過程中完全不會進行任何的加熱處理。

因其新鮮的口感而受大家所喜愛的生酒，由於無經過加熱殺菌處理，所以理所當然地能夠保存的期間會比日本酒還要來得短。

只不過，例外也是存在的！

日本酒作為長期熟成酒，大多是從製造日起經過長時間而被保存起來的酒。

一般來說，趁著新鮮喝並不是享用日本酒樂趣的方式。

不過，基本上大多數的長期熟成酒都是以需要花費長時間使其熟成的前提下所開始製造的產品，因此釀酒人也會在特殊的環境下將它們貯藏起來。

如何有效地保存日本酒的3大要點

好不容易把日本酒的最佳賞味期間搞清楚了，要是不小心弄錯保存方法就都白費工夫了呢…

接下來要為大家介紹，保存日本酒時所需要注意的3大重點！

⚫︎重點1 注意陽光照射

日本酒是經不起陽光或螢光燈等光線曝曬的纖細酒類。

特別是若將其放置於直射日光的環境下，短時間內就會產生顏色的變化

原因是因為紫外線的強度會使日本酒的成分產生變化。

若長時間擺放於日光下的話，可能會有被稱為「日光臭」的異臭產生。

難得日本酒都有著它們各自持有的獨特香氣，要是因日光臭的緣故而使原本的酒香消失就太浪費了！！！

因此，請務必要將日本酒保管於不會受到日光曝曬的場所。

⚫︎重點2 注意溫度管理

日本酒對於溫度的變化是很敏感的。

如果將日本酒放置於高溫的場所，除了顏色會慢慢地變化之外，還會有被稱作「老陳味」的獨特臭味產生。

若以低溫保存，酒的味道幾乎是只會有很少的變化。

可以的話推薦以5~6度的溫度保存，最少也要注意不要讓保存環境的溫度高於15度。

⚫︎重點3 注意空氣

空氣可以說是日本酒的一大敵人。

日本酒只要一接觸到空氣就會開始氧化，味道也會逐漸地產生莫大的變化。

尤其是生酒的情形一定要特別注意！！

日本酒一旦開封之後，如果可以的話，推薦最好在數日之內飲用完畢。

若是有剩下來的酒，也能在料理的時候使用。

儘管是這樣也希望將酒繼續保存下去的話，最好將酒移至較小的容器當中。

將酒盡量地往小瓶子注滿，如此一來酒所接觸到空氣的表面就能減至最小，以此來預防氧化的可能性。

將酒移至新的容器之前，請記得一定要將容器清洗乾淨並待其乾燥後才開始進行動作。

該如何運用不小心放置過久的日本酒呢？

日本酒若放置太久，顏色會逐漸轉黃，香味也會產生變化。

這個狀態稱為「老化」。

味道可能會變苦或變甜，總之會與原本的風味越來越不一樣。

由於味道上會逐漸產生變化，因此基本上開封後最好將其盡早喝完。

另外，未開封的日本酒，若有好好遵守剛剛所介紹的保存方法去管理的話，便能夠在比你所想像中還要更長的時間之下將味道給保留住。

有經過加熱殺菌處理的酒更是如此。

然而，再怎麼樣若是太過於長時間放置也是NG的。

從別人那裡收到的酒，盡量不要有因為很貴重所以我要將其好好珍藏起來這樣的想法，而是要在最最美味的期間內享用！這樣的意識才是最重要的。

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