把人臉印上銅鑼燒？日本超有趣伴手禮推薦：客製化「人臉銅鑼燒」

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本伴手禮推薦再加 1，來吃多拉A夢最愛的銅鑼燒吧！銅鑼燒？有什麼吸睛的？不就是一般常見的伴手禮嗎？no no no 這款銅鑼燒可是可以客製化的人臉銅鑼燒！！

2020年因為疫情的關係，每到節日或是紀念日無法與家人、親友團聚，在今年的敬老節（9月21日）便有廠商想到了一個超讚的禮物(?)，要讓許多無法返鄉探親的人可以特製送給遙遠的爺爺奶奶，這份特別的禮物正是「客製化人臉銅鑼燒」。

只要將照片用mail的方式傳送就可以刻印上去，眉毛、眼睛、鼻子、嘴唇與眼鏡等都可以印製(頭髮除外)，許多人紛紛印上自己的臉送給爺爺奶奶，據說很多長輩收到都很喜歡呢！

不只是敬老用而已，送給情人、朋友也是很不錯的選擇。根據訂做排行榜，刻印的顯示第一名是孫子的臉，第二名是收禮物人的臉，第三名則是送禮物人的臉。在銅鑼燒的外盒上，店家也會貼心的客製化寫上指定名字，讓這份伴手禮成為獨一無二的特別禮物！

另外，這顆銅鑼燒的內餡也大有來頭，使用北海道羊蹄山的小豆精心熬煮而成，可以品嘗到一粒粒口感分明又香氣四溢的紅豆餡。

這款特別的伴手禮真的是好玩又好吃~~想好要送給誰了嗎? 😀

價格：5入2800日圓，10入4000日圓（不含稅）

同場加映

除了銅鑼燒外，人臉馬卡龍也正式推出囉！一束花與五顆人臉馬卡龍組合非常適合送給另一半當作浪漫又充滿趣味的禮物🤣

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