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隈研吾牌桃花源！長野縣白馬村複合設施「Snow Peak LAND STATION HAKUBA」開幕

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

說到日本建築師隈研吾的設計，你第一個會想到什麼？根津美術館、淺草文化觀光中心、中目黑星巴克臻選®東京烘焙工坊、歌舞伎座、赤城神社、東京車站KITTE、星巴克太宰府天滿宮店…是不是立刻讓你想到許多建設，各個都是驚奇力作！沒想到隈研吾設計再加一，長野縣複合設施「Snow Peak LAND STATION HAKUBA」正式開幕！

隈研吾設計的Snow Peak LAND STATION HAKUBA

戶外精品品牌Snow Peak 在長野縣白馬村打造了一座複合設施「Snow Peak LAND STATION HAKUBA」。設施規劃成店舖區、野遊住宿區與活動區三大區域，並請來建築大師隈研吾設計，將白馬村豐富的自然景色融入到建築中。像是屋頂設計成北阿爾卑斯連峰的樣貌，再搭配上木頭樹枝與雪花裝飾，徹底展現出白馬村的特色。

店舖區

1.日本最大Snow Peak商店，販售各式戶外用具、服飾與時尚精品，不僅如此Snow Peak也是園區內的接待中心和紀念品店，可以租借電動腳踏車、野餐用具在園區使用，想購買長野縣伴手禮也應有盡有！

2.白馬村內唯一的星巴克，亦是星巴克第一間鄰近野外的店鋪。

野遊住宿區

在野遊森林區分成四種住宿方案，有入住豪華住箱JYUBAKO的豪華露營方案，每天只限一組客人的舒適露營方案，以及工作人員會從0開始指導扎營，遊客可體驗自己搭營的普通露營方案。最後是適合露營老手的經濟實惠方案，可以自備營具前來自己搭營喔。

活動區

戶外活動區目前固定在周六舉辦創意市集，自家生產農產品或手作商品應有盡有，可以透過市集了解長野縣的在地文化。

Snow Peak LAND STATION HAKUBA

地址：長野縣北安曇郡白馬村大字北城5497

營業時間：每週三公休

官網：https://www.snowpeak.co.jp/landstation/hakuba/

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