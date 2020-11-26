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水果沙拉三明治必吃！札幌三明治老店「Saera さえら」　在地人的好味道

聯合新聞網 / JAPANKURU日本酷樂

除了食物之外，「人情味」也正是老店鋪的魅力。三明治老店舖「珈琲とサンドイッチの店 さえら」，昭和風情的簡單細緻好味道。

除了以米食為主之外，麵包也逐漸成為現代日本人飲食習慣之一。

在日本說道麵包尤其會想到胖嘟嘟的厚三明治，滿滿餡料讓人愛不釋手，三明治可以隨心變換材料、攜帶方便～還住在北海道的時候很喜歡的一間三明治老店舖「珈琲とサンドイッチの店 さえら」，有簡單細緻的好味道和滿滿的人情味。

店家位於札幌大通公園附近，丸井今井百貨西側「都心ビル」的地下三樓，從地下鐵通道也能直接前往。

店家招牌不太起眼，沒特別注意會直接經過呀～中午12點左右抵達後果不其然排了長長的隊伍，還有幾組客人是拖著行李來排隊。

等待時間意外短暫，五分鐘左右馬上被安排入座。

首先讓我眼睛為之一亮的是門口安排座位的店員，即使店內店外人潮眾多也非常有元氣的向我們打招呼，講話也很幽默，在還沒吃到三明治前，就讓我覺得哇～這家店一定很特別！

這天客人太多，沒辦法拍到店內全貌。昭和50年（1975）開始營業至今，每天都可以賣出多達400份以上三明治，微微黃光與深木頭色桌椅，店內飄散著恰恰好的昭和氛圍。

店內有好幾幅像這樣復古可愛的掛畫。

菜單上的三明治有13種類，加上可以自行組合，搭配起來多達90多種。對於選擇障礙的人來說，要經過一番煎熬啊～看得我眼都花了（笑）

為了分別嘗試甜口味及鹹口味，決定點最有名的蟹肉沙拉搭配期間限定的烤玉米可樂餅三明治，和鮭魚搭配奶油水果三明治！三明治依口味不同價格在600日圓至800日圓左右，另外加兩百日圓可以搭配飲料。

三明治全部都是現點現做，這也是老店的堅持，才得以保持不變的美味！蟹肉沙拉三明治的餡料非常扎實，吐司部分也沒有被餡料影響變得濕軟。炸得酥鬆的甜玉米可樂餅也沒讓人失望，熱呼呼的特別好吃。

最後是重頭戲，也是最令我驚豔的水果三明治！完全不膩口的奶油甜度剛好～奶香搭配水果鮮甜意外清爽！不是很喜歡奶油的人，也能大口大口吃。

除了內用之外，店家的三明治也可以外帶唷！帶三明治到旁邊的大通公園草坪野餐，享受夏末微涼的札幌也很不錯！

這間店除了三明治美味以外，還有親切卻不失禮貌的店員都讓我印象深刻，除了一開始提到的帶位店員之外，其他店員也輕鬆地與客人搭話，讓人自在而沒有壓力。

除了食物之外，「人情味」也正是老店鋪的魅力。從人、事、物，讓我感受到不只是來這裡吃一頓飯，也是我願意再訪的原因～

店家資訊

店名 珈琲とサンドイッチの店 さえら（saera）

電話 011–221–4220

地址 北海道札幌市中央区大通西２ 都心ビル Ｂ３

營業時間 10:00~18:00 週三定休

專欄作者-Vivian

▶ 部落格也瞧一瞧 https://medium.com/@vivianchen0217

▶ Instagram https://www.instagram.com/vabevivianne/

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三明治 老店 札幌

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