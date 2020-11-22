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日本無印良品首次發售女性生理用品引發話題！還有零食販量、給水機等最新服務

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本無印良品MUJI的商品因為高品質及簡約風格而擁有一群忠實粉絲，他們的商品從文具、食品、衣服到家具等應有盡有，其中化妝品及護膚品系列也受到很多女性顧客支持。最近無印良品推出了一項新的女性用品並引起話題，到底是什麼呢？

無印良品首次發售女性生理用品

無印良品的商品一向貼近生活所需，而這次竟推出了女性生理用品。一貫其平常簡潔的設計，盒子是純色的紙盒，印了小小的商品標籤，而衛生巾的部分也採用純白的包裝，給人一種衛生潔淨的感覺。

其他日本品牌的女性生理用品

這個設計在日本網路間引起話題，如果你有在日本買過女性生理用品，可能會發現大家都採用可愛的設計，例如粉紅色或花朵等圖案。雖然原意是希望把總是禁忌話題的生理用品美化，但相反有不少人覺得太過搶眼，讓人一看就知道是生理用品，而且較年長的女性也感到難以購買，像是使用小女生的東西。

無印良品的商品開發部正是理解到這些想法，所以維持了其品牌的簡約風格，而商品自身也選用有機棉製作，對肌膚比較好，實用性也很高。尺寸可選擇21cm(有翼)、23cm(無翼)，2個裝是198日幣，10個裝是399日幣。雖然較市面品牌稍貴一點，但各取所需囉！

除了為女性著想，無印良品在今年還推出了一些貼心的新服務，以下來逐一看看：

1. 量販零食服務

給選擇困難症人士的好消息，本著「不同時候、不同人，想吃的東西及份量會不同」，為了達致每個人心中的「剛剛好」，日本無印良品在9月16日開始於55家店舖提供量販糖果服務！就像我們熟悉的糖果量販，店內會有專門陳列架，讓你可以自由挑選餅乾、糖果、巧克力、米果等28款獨立包裝的零食。重量1g的價格為4日幣，最少要買20g以上，這樣就可以買到更多不同口味的零食，又可以先試試，合口味再買一大包的，讓購物更有彈性。

2. 給水機免費裝水服務

在2020年7月1日起，無印良品在日本全國多家分店設置上圖的給水機讓人免費裝飲用水。為了解決環保問題，所以提供給水機，讓人可以自攜水瓶裝水，減少購買瓶裝水，也從而減少產生寶特瓶垃圾。無論你有沒有消費，都可以走進店裡裝水去，不只對環境友善，在炎熱的夏天也能提醒我們要多補充水分，小心中暑。

如果你沒有瓶子，無印良品也販售水瓶。330ml的水瓶只要190日幣，設計特別方便攜帶及容易清洗，可以多次利用。扁平的水瓶上寫著大大的「水」字，可愛有趣的設計也曾掀起搶購潮呢！你還可配合專用的app尋找給水點，除了無印良品的商店，也會陸續在其他設施設置給水點喔！來到日本旅行時可以好好利用，為環保出一分力！

在無印良品購物不只為了商品，更是購買一種理念及生活品味，難怪這麼多人喜愛這個品牌，你最想要試哪個商品或服務？

窩日本推薦閱讀：(東京)無印良品飯店 銀座(MUJI HOTEL GINZA)住宿心得分享–日本初登陸 東京首發　

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