世界第一水母水族館！山形鶴岡「加茂水族館」水母看到飽

加茂水族館位在日本東北的東側，緊鄰日本海，旁邊是溫泉地，是個適合觀光的好所在。且加茂水族館擁有一個金氏世界紀錄─「展示最多種類水母的水族館」，想要水母看到飽來這就對啦！

交通方式與相關資訊

交通

加茂水族館位在鶴岡市的日本海邊，最方便的方式就是從JR鶴岡站2號乘車處搭公車前往。一天班次不多，建議前往前規劃好去程及回程的公車。

・路線：湯野浜温泉行き（加茂経由）

・時刻表：★

票價與營業時間

・入館費：大人1000日圓（中小學生半價）

・營業時間：9:00-17:00，夏季期間延長半小時（夏季期間每年時間不一樣，請上官網確認）

加茂水族館的門票算便宜，因此也沒有特別划算的買法，但若在鶴岡住宿，可以選擇有附水族館門票的住宿方案。

開始探索水中世界吧！

水族館展覽前半段是各種魚類，而且每個品種還標上庄內地區（鶴岡算在庄內地區）的讀法，結合在地文化的說明很吸引人。還介紹館員的興趣幾乎都是釣魚，在水族館旁邊的日本海釣到的魚除了提供給水族館，也可能進到自己的肚子。

重頭戲：水母區

接著就進入水母區，加茂水族館展示的水母不是只有數量多，種類更是世界第一。因此可以見識到各種形狀的水母，連出生一天的水母可以觀摩，新鮮感十足。每天有四次的餵餌解說，可惜這次沒時間參與，對水母有興趣的人記得注意舉辦時間。

出生一天的水母

出生一天的水母

長條狀的水母

長條狀的水母

不是網美也值得一見的超大水族箱 ​

接著就會看到傳說中的超大水母水族箱，直徑長達5公尺，不但可以在跟水族箱一起拍紀念照，也可以坐在水族箱前的沙發上悠哉地欣賞，甚至想坐一整天都沒有問題。

每年12月1日到3月20日期間，水族箱會點上彩虹燈，視覺上更為艷麗。

番外篇：拉麵比旅館有名─琴平莊

加茂水族館附近有一間在地人都知道的拉麵店，連平日都要等30分鐘以上。不過其實「琴平莊」是一間旅館，只是冬天客人太少就經營起拉麵店。沒想到拉麵的美味傳遍大街小巷，知名度比旅館還高。

建議自駕的旅客在前往水族館前可以先來一晚熱騰騰的拉麵，這次來還點了一小碗飯，搭配湯頭一起享用意外地美味。

琴平莊拉麵營業時間：10月到5月，11:00-14:00（週四公休）

可以泡溫泉、逛水族館，冬天有美味拉麵可以吃，夏天舒服吹著海風看日落，快來安排一趟豐富的鶴岡旅行吧！

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