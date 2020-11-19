暢遊川崎「哆啦A夢博物館、杜鵑寺」！插畫女子東京近郊散策（上）

說到東京近郊，連日本人可能都想不到川崎這個地方。如果你也跟我一樣去過了鎌倉、橫濱、江之島、三浦、川越等定番旅遊地，又想體驗觀光客先對比較少的景點，真心推薦「川崎」來個一日往來的小旅行~

川崎 (KAWASAKI) 在哪兒

是位於日本神奈川縣東北端的都市，在東京、橫濱兩大都市之間(from維基百科)，以重工業跟服務業為主的城市，著名的富士通跟東芝都在此設廠 (川崎工廠的夜景聽說很美)。川崎市分為七個行政區，這次我去了有藤子F不二雄博物館的「多摩區」，另外還有一天去了川崎最為熱鬧的的「川崎區」

一日遊行程安排

東京出發→等覺院→藤子F不二雄博物館→日本民家園→生田綠地散步→向丘遊園站(吃拉麵、買麵包)→回家

(日本民家園以後的行程安排在下篇)

因為院內杜鵑花美景又被稱為「杜鵑院」，我去的時候正逢晚夏，所以沒有看到盛開的杜鵑花，從到處都是小卡車的馬路一拐彎，就撞見被壟罩在蟲鳴鳥叫聲的寺院，有一種隱身的秘境之感

↓藏在小丘陵旁邊等覺院

↓一團團的就是杜鵑花，開花時一定很美~

因為我一大早來所以都沒人，格外的寧靜。境內範圍不大，如果不是杜鵑花季，想要把時間留給其他景點的話，也可以省略這個點啦~

※交通方式：搭乘東急都市田園線到「溝之口」，再轉溝10,11,16,17,18,19號公車到「神木本町（しぼくほんちょう）」後步行5分鐘

本來我想從等覺院搭公車去，不過在等覺院遇到一個日本老婦人，她說走路過去不會很久，而且從這裡發的公車班次不多，說著說著就很熱情地帶我一起走。路上她還跟我說川崎多摩區是個好地方，大自然很多很適合散步，她每天都會健行一個小時巴拉巴拉，在旅途中遇到這樣熱心的當地人，不知為何好像更喜歡這個地方了

多摩地區因為丘陵多，直線距離不遠的地方卻要爬上爬下或繞路，從等覺院走路過去藤子F不二雄博物館大概要快20分鐘

©Fujiko-Pro

藤子F不二雄博物館需要事先購買整理券，我因為住在日本所以直接用LAWSON買票，在台灣的朋友請直接參考官方的繁體字網站購買喔!

整理券分四個時段，我是買最早的10:00時段，提早10分鐘到場卻已經是大排長龍。這次很幸運碰上開館八周年慶，在排隊時收到了這個可愛的扇子

排隊進到前台，把LAWSON的票兌換小電影票，櫃檯也會提供免費的解說機，有中文版可以選。進入展示館就不能拍照了，展示館內有展出藤子F不二雄作者舊照片、製圖用具、工作桌、漫畫跟封面原稿、製作過程的AR展示(超可愛)。其中最有趣的，就是創作哆啦A夢這部漫畫的背景故事和作者的生平。還有，看到1970年1月哆啦A夢第一話的原稿，心中有一股說不出的感動

現場不管是日本人還是來自各地的外國觀光客，大家都看得津津有味，想到哆啦A夢都在大家的童年佔有一席之地，我們都是看著這部充滿奇幻跟夢想的漫畫長大，就覺得這部作品真的很厲害耶!

出了展示館，剛好趕上了12點的小電影上映時間，這次的電影是「月面レースで大ピンチ！？ 」(暫譯：月球賽車大冒險)日文發音英文字幕，這一場人比較少，不用排隊就順利進去了

出了展覽室的2樓，除了小電影院，還有很多適合朋友、親子互動的設施如漫畫區、親子區。這一區可以換代幣轉扭蛋、夾娃娃，製作個人化哆啦A夢印章(不過當天大排長龍我就放棄了

很精緻的漫畫格裝置!

野比大雄家的模型，還可以用平板看大雄跟哆啦A夢在家裡的互動情形唷~

博物館內到處都有可愛的哆啦A夢人物們的身影

3樓廣場還有大型裝置：恐龍、任意門、胖虎的歌唱水管~很多人在排隊拍照

到了午飯時間~超期待的主題餐廳~可能是假日人爆多的關係，店員是發整理券叫號入場。我換整理券時，店員說要等一個小時(可以掃QRcode看叫號進度，但是很不準，建議自己抓好時間回到現場)所以推薦大家可以出了展示間就先去3樓餐廳拿號碼牌，利用等待的時間到廣場拍拍照或買紀念品。

果不其然等了一個小時左右，進到餐廳已經飢腸轆轆，看了菜單每道都好想吃。猶豫了半天決定要來點8周年限定的「牛肉咖哩飯」~~飲料就決定是超夢幻的藍色「哆啦A夢西柚果汁」，菜單可以參考這邊(中英日文)

「哆啦A夢西柚果汁」還送這個八周年限定的小杯墊~好可愛喔

全部都是哆啦A夢~看了心情大好!一個人吃也不寂寞

米飯上面還有糯米紙做的八周年圖案，很精緻~~~

菜單的中文翻譯是烤牛肉飯，但實際其實就是咖哩牛肉飯啦！軟嫩的牛肉跟濃濃的咖哩~米飯稍嫌硬了一些，整體我給它四顆星★★★★~藍色的哆啦西柚飲分層得很美，但一定要攪拌一下再喝，不然會直接喝到濃濃的糖漿。本來以為這種色彩繽紛的飲料就只有甜味，不過意外地還蠻好喝的~有點像台灣的雪泡飲料系列(現在還有嗎)

愛吃肉的我還單點了炸肉排，上面的哆啦A夢太可愛害我一時不忍心咬下去....多汁很香，一顆才150日圓，主題餐廳的價格來看CP值挺高的!

我買的伴手、周邊

●哆啦A夢圖案的銅鑼燒

共有三種圖案，我選了吃銅鑼燒的款式。翻開背面也有印圖案，好精緻啊~~~不會太甜還蠻好吃的，有點後悔沒有多買幾個

●記憶吐司

外型超可愛，上面印了算式(而且還故意弄反的)，味道很像奶油味更濃霧的奶油酥條，買回去當伴手禮大獲好評，推薦~

●帥哥卡起司餅乾

包裝幽默，還送一張帥哥卡，我拿到小夫版

●原稿明信片

近出口處有更大家的紀念品店，這裡的商品都好精緻，一不小心就會帶太多東西回家XD

↓開館八周年慶的周邊~

※交通方式：

如果不是像我一樣從等覺院走路過去，大部分都是

方式一：搭車到小田急或JR南武線到「登戶」站，再搭哆啦A夢公車直達紀念館。

方式二：搭車到最近小田急向丘遊園站下車徒步16分鐘

在藤子F不二雄博物館等待午餐進場，花了比較多時間，直到用餐完下午三點多才離開，接下來又去了日本民家園、生田綠地、向丘遊園吃拉麵，詳細介紹請接著看下篇：插畫女子東京近郊散策（下） 森林中的古民家園與岡本太郎美術館

欣賞更多芋圓的日本插畫作品和遊記

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