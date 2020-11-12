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史努比迷到日本旅遊別錯過！ 日本郵局與史努比聯名商品第二彈

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

動動腦時間💡你知道10月2號是什麼日子嗎？答案是…史奴比的70周年紀念日✨

為了慶祝「PEANUTS 花生共和國」滿70周年，日本郵局與史努比再次推出聯名合作商品。年初時推出的第一彈獲得許多粉絲熱烈搶購，因此2020年秋天推出第二彈聯名商品，一起來看看有哪些限定新品吧！

📍帳本套

第一彈活動推出的郵局帳本套，總共有兩個款式：橫式與直式，裡面可以存放兩本帳本、四張卡片，因實用性高廣受好評，因此第二彈又回歸啦！上次沒搶到的朋友們這次千萬別錯過～

📍包款系列

以秋冬流行元素的燈芯絨，設計了托特手提包與化妝包兩款商品。藍色與芥黃色的暖色系結合質感的刺繡圖案非常設計適合秋冬使用。不僅外觀別緻、內層也精心設計，大容量與夾層日常使用都極為方便。

日本郵局史努比化妝包

日本郵局史努比聯名托特包

📍文具商品

兩種款式的紙膠帶、貼紙、原子筆與便條紙，同樣以藍色與黃色為主要色系，製作出懷舊氛圍的PEANUTS花生共和國。

📍存錢筒

說到郵局會想到什麼？當然是存錢啦！第一彈推出史努比存錢筒，而第二彈則是「查理布朗」款，只要將查理布朗的帽子摘下來就會看到後腦勺的投幣孔，就可以存錢囉~一起來把查理布朗存滿吧！

史努比存錢筒

📍網路限定

70週年紀念套裝加碼！於網路購買限定紀念套裝，使用70週年紀念盒子裝著限定郵票、70週年紀念徽章、70枚限定明信片身為史奴比資深粉絲絕不能錯過！全部只有2020套，所以手腳要快喔～

官網：https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/snoopy70th_02.aspx

窩日本推薦閱讀：2021年1月號最新日雜附錄贈品精選 – 米菲兔、史努比、小熊維尼、嚕嚕米超療癒雜貨！　

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