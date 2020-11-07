「小熊維尼」療癒小物！Disney迪士尼 X LOFT秋季聯名商品登場，維尼粉瘋掉

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

不平靜的2020年不知不覺來到了秋天，秋老虎發威最近常常是忽冷忽熱的天氣🍂大家還記得2020年日本生活品牌LoFt以「四季」為主題，在各個季節都推出與迪士尼聯名合作的商品嗎？

第一彈「春天」以淡粉色的櫻花為主，主角是粉嫩的米妮、黛西和瑪麗貓。第二彈「夏天」以浮世繪風格的普魯士藍為主，推出米奇、愛麗絲和小美人魚的夏季限定商品！

文章回顧：迪士尼X LoFt 浮世繪風聯名商品「Disney Modern Japan Design by LOFT～粋～」

秋季則是與療癒人心的「小熊維尼」合作，以秋日月夜為主題、推出各種橘黃色暖心商品，一起來看看有哪些吧！

📍居家生活用品

兩款不同造型的圓盤、筷子與筷架，暖心設計的橘黃色秋日風情，擺上餐桌瞬間佈滿了秋天的氣息。

圓盤：990日幣

筷子與筷架組：1,870日幣

📍文具用品

兩組造型的便條紙與三款紙膠帶，帶到學校或公司使用保證可愛又吸睛！一款是全白的蜂蜜罐維尼、一款是賞月的維尼，便條紙前打勾勾的地方特別印製成不同圖案的維尼，充滿亮點。

各550日幣

📍外出用品

外出自備袋子、手帕等商品非常重要，LoFt特別推出維尼環保袋、維尼手帕、維尼保溫杯、維尼水杯、維尼束口袋等商品，出門必備品一次齊全，一起環保愛地球。秋天乾燥的肌膚也用護手霜來滋潤一下吧！

環保袋：4,620日幣

手帕：660日幣

不鏽鋼水杯：1,980日幣

保溫杯：1,980日幣

束口袋：1,650日幣

護手霜：3入組1,650日幣

其他還有襪子、手機殼、維尼鉛筆盒等商品，通通帶回家將生活週邊小物換成療癒的秋日維尼吧~~

官網：https://www.loft.co.jp/lp/disneymodernjapandesignbyloft/autumn/

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