快訊

AIT臉書遭川粉出征 外交部：機器人帳號要製造台美矛盾

500趴／林予晞見滿滿徠卡當場「變態」 雞蛋糕捨不得吃

「小熊維尼」療癒小物！Disney迪士尼 X LOFT秋季聯名商品登場，維尼粉瘋掉

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

不平靜的2020年不知不覺來到了秋天，秋老虎發威最近常常是忽冷忽熱的天氣🍂大家還記得2020年日本生活品牌LoFt以「四季」為主題，在各個季節都推出與迪士尼聯名合作的商品嗎？

第一彈「春天」以淡粉色的櫻花為主，主角是粉嫩的米妮、黛西和瑪麗貓。第二彈「夏天」以浮世繪風格的普魯士藍為主，推出米奇、愛麗絲和小美人魚的夏季限定商品！

文章回顧：迪士尼X LoFt 浮世繪風聯名商品「Disney Modern Japan Design by LOFT～粋～」

秋季則是與療癒人心的「小熊維尼」合作，以秋日月夜為主題、推出各種橘黃色暖心商品，一起來看看有哪些吧！

📍居家生活用品

兩款不同造型的圓盤、筷子與筷架，暖心設計的橘黃色秋日風情，擺上餐桌瞬間佈滿了秋天的氣息。

圓盤：990日幣

筷子與筷架組：1,870日幣

📍文具用品

兩組造型的便條紙與三款紙膠帶，帶到學校或公司使用保證可愛又吸睛！一款是全白的蜂蜜罐維尼、一款是賞月的維尼，便條紙前打勾勾的地方特別印製成不同圖案的維尼，充滿亮點。

各550日幣

📍外出用品

外出自備袋子、手帕等商品非常重要，LoFt特別推出維尼環保袋、維尼手帕、維尼保溫杯、維尼水杯、維尼束口袋等商品，出門必備品一次齊全，一起環保愛地球。秋天乾燥的肌膚也用護手霜來滋潤一下吧！

環保袋：4,620日幣

手帕：660日幣

不鏽鋼水杯：1,980日幣

保溫杯：1,980日幣

束口袋：1,650日幣

護手霜：3入組1,650日幣

其他還有襪子、手機殼、維尼鉛筆盒等商品，通通帶回家將生活週邊小物換成療癒的秋日維尼吧~~

官網：https://www.loft.co.jp/lp/disneymodernjapandesignbyloft/autumn/

窩日本推薦閱讀：日本亞馬遜Amazon Prime會員是什麼？9項優惠有哪些？為什麼每月500日幣超值得？　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

迪士尼 私房景點

延伸閱讀

香港迪士尼15週年 新城堡21日揭幕

來自童話世界的少女！《三十而已》毛曉彤美扮人魚公主、紅心皇后，宛如人間迪士尼公主

新北歡樂耶誕城月中開城 史上範圍最大、時間最久

連續52天high翻！「新北歡樂耶誕城」開城日期曝光，還有迪士尼光雕秀必去

相關新聞

「小熊維尼」療癒小物！Disney迪士尼 X LOFT秋季聯名商品登場，維尼粉瘋掉

大家還記得2020年日本生活品牌LoFt以「四季」為主題，在各個季節都推出與迪士尼聯名合作的商品嗎？秋季則是與療癒人心的「小熊維尼」合作，以秋日月夜為主題

日本空氣有獨特味道獲一致好評 網曝「神奇功效」

日本是許多台灣人海外旅遊首選的觀光勝地，除了有四季變幻萬千的景觀外，也有豐富的美食與文化吸引民眾前往，但有網友發現，多次前往日本始終覺得日本有著一股獨特的味道，令他感到十分疑惑，便發文尋求網友解答。

雪白蕎麥花海、祇園祭！「福島南會津町」5大旅遊關鍵字行前必掌握

關鍵字① 山的富饒與悠久歷史 南會津町，是位於福島西南南會津地方的一個町，距離福島會津一帶的大城市「會津若松市」約45公里，座落於是會津地方的南玄關口一帶。這裡過去曾細分為田島町、館岩村

日宣布調降台疫情警示等級 入境不須接受採檢

外交部今天表示，日本政府今天宣布，對我國疫情警示等級由3級調降為2級，往後國人赴日本無須提交PCR陰性證明，入境後也不必...

漸層楓葉大道炸裂！「京都賞楓」知名景點10選（下）　一篇成為京都楓葉通

每年大約11月底左右，多數的楓葉都會進入見頃，是最佳的賞楓時機。如果你還不知道要去哪裡欣賞楓葉的話，趕快來看看本篇的京都賞楓景點10選推薦吧!

「哇沙米」的72變！ 從安曇野山葵 看日本料理經典調味料

山葵，日文中唸作「WASABI（わさび）」，常見於日本料理生海鮮相關的料理中，包括生魚片、握壽司、海鮮丼等，與我們中文中常說的「芥末」並不是一種植物。而所謂的「芥末」，是指會用在美式漢堡中的「黃芥末」

一覽絕美楓葉海！「京都賞楓」知名景點10選（上）　一篇成為京都楓葉通

每年大約11月底左右，多數的楓葉都會進入見頃，是最佳的賞楓時機。如果你還不知道要去哪裡欣賞楓葉的話，趕快來看看本篇的京都賞楓景點10選推薦吧!

三眼怪麻糬無限爽吃！迪士尼新推甜點吃到飽　「水晶宮餐廳」粉絲必訪

迪士尼正式推出「甜點吃到飽」活動，只要來到這裡就能一次品嘗、通通吃得到！

日本名產老被嫌太甜 內行人點破：台灣人根本吃錯方式

日本是台灣人最愛去的國家之一，有些伴手禮也因是跟國人一起回國的「常客」，在台灣擁有高知名度。但並非所有來自日本的點心都能大受歡迎，有網友發文討論「難吃名產」，結果卻被內行網友指正，根本是台灣人「吃錯了」。

香水、筆記本、梅酒，連帆布鞋都可以客製！ 日本旅行時試著訂做獨一無二的記念品吧

難得來到日本旅行，大家都會想把旅程的美好回憶好好保存下來，除了用照片或影片記錄下來，何不去製作一件獨一無二的記念品，既可享受有趣的體驗，又可把回憶實體化呢？

用「香水扭蛋機」決定命定香氣！超過500種香氛的專門店NOSE SHOP

來500多種香氛的專門店NOSE SHOP，用扭蛋決定你的命定香氣吧～

疫情年限定！日環球影城辦「口罩變裝大賽」萬聖節不能群聚也能過

新冠肺炎疫情肆虐全球，為了避免群聚感染，許多聚會場子都被取消，本來即將到來的萬聖節變裝大會也受到波及。不過日本環球影城就突發奇想，舉辦「口罩變裝」取代原有的變裝大會，引起熱烈迴響。

熱門新聞

這你忍心吃？日餐廳推出「可愛小熊」當湯底 開火後卻成「地獄油鍋」

「小熊維尼」療癒小物！Disney迪士尼 X LOFT秋季聯名商品登場，維尼粉瘋掉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。