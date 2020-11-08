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4條2020年日本全新「主題電車線」！ 鬼滅之刃、皮克斯、麵包超人列車超吸睛

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

電車是很多人來日本旅行使用的交通方式，除了體驗新幹線的快捷、電車便當的美味和沿途的美景，原來還有很多主題電車，搭乘裝飾著主題人物的列車旅遊會更有趣。例如最近超級火紅的動漫『鬼滅之刃 無限列車』也有主題列車了！除此之外還有甚麼動漫主題呢?快來看看吧~~

1. GO! WAKU WAKU ADVENTURE with PIXAR 皮克斯列車

JR九州來往博多～熊本～鹿兒島中央的新幹線在2020年9月12日起，從原來的米奇換上新裝了！這次是以皮克斯動畫為主題，內外裝飾著怪獸電力公司、玩具總動員、海底總動員等電影角色，真的十分可愛。搭乘這列車可獲得記念乗車證，還可在車內買到週邊商品，在沿線車站進行集點等，使旅途充滿樂趣！

運行期間：2020年9月12日～2021年5月上旬

2. 鬼滅之刃列車

說到近年最熱門的動漫就是《鬼滅之刃》了！為紀念電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的上映，JR九州就跟《鬼滅之刃》合作推出主題列車，在來往博多車站與長崎車站的海鷗號列車與來往博多站與大分站的音速號列車換上炭治郎、禰豆子等角色的設計，推出限定紀念車票、週邊商品及AR相機APP，讓你可在角色們的陪伴下旅遊！

運行期間：2020年10月12日～2020年12月下旬

3. 雙子星琪琪拉拉列車

來往濱松町及羽田機場的東京單軌電車很多人都可能利用過，這次跟雙子星琪琪拉拉合作，內外都變得非常夢幻！除了車身貼上裝飾，更有3種車窗設計，配合沿途的景色，拍出特別的風景照片。另外，在濱松町車站、天王洲airu車站、羽田空港第1航廈、羽田空港第2航廈車站也有特設的拍照點，在搭乘之餘也別忘記打卡囉！

運行期間：2020年9月14～2021年1月11日

4. 麵包超人列車

JR四國的麵包超人列車已經運行了多年，但為了紀念麵包超人列車20周年，在今年夏天更新了，換上全新的設計！這次更換的是來往岡山〜高知的土讃線，列車使用了4輛編成的2700系車輛，外表分別是鮮艷奪目的紅色及黃色，而每個座位也有細菌人、蜜瓜包妹妹等不同的角色設計，連洗手間都可看到麵包超人可愛身影！在乘搭時別忘記購買20周年記念車票，會印上角色的樣子，更有紀念價值喔！

運行期間：即日～未定

有了這些角色的陪伴，相信小孩也會乖乖坐著到目的地，使得再漫長的旅程也會變得歡樂。難得的旅行不要浪費一分一秒，搭車也好好享受吧！

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