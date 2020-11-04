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雪白蕎麥花海、祇園祭！「福島南會津町」5大旅遊關鍵字行前必掌握

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂

關鍵字① 山的富饒與悠久歷史

南會津町，是位於福島西南南會津地方的一個町，距離福島會津一帶的大城市「會津若松市」約45公里，座落於是會津地方的南玄關口一帶。這裡過去曾細分為田島町、館岩村、伊南村、南鄉村，四地在2006年（平成18年）3月20日起合併，統稱為「南會津町」。處在內陸山區，南會津町中擁有非常豐富的自然資源及物種，包括濕原、日本特別的百合種類「姬百合（乙女百合）」等，而冬天更是以雪多出名，是不少人冬天滑雪的好去處。

就人文歷史方面來說，南會津町可謂歷史悠久，自當地出土的舊石器來看，繩文時代前便已有人居住。鐮倉時代，南會津的田島地區作為長沼氏的領地，建有「鴫山城」，目前只剩下遺址。而田島地區夏天的「田島祇園祭」，更能看到最大規模的花嫁遊行。而江戶時代時，南會津的館岩、伊南、南鄉地區，則作為幕府直接管轄的「御藏入」，後來也作為會津西街道的宿場町繁榮起來。

南會津町東西橫寬43公里，南北縱長38公里，總面積886.47平方公里的地域內，92%都是森林植被，可見自然資源之豐富。當然，在這樣的環境中，也少不了美食、日本酒等各式各樣的物產囉。

關鍵字② 日本酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在南會津町優越的自然環境下，好山好水好米好空氣，早就了當地人引以為傲的好酒。境內的四大酒廠——會津酒造、開當男山酒造、國權酒造、花泉酒造各有特色，深受當地民眾愛戴，也因此這些地酒大多主要提供當地民眾消費，很少縣外銷售。若是好酒之人，有機會到南會津町走走，可別錯過品嚐當地日本酒的好機會。

關鍵字③　蕎麥麵與蕎麥花

南會津町所在的會津高原，平均海拔500到800公尺，由於海拔的關係，清晨微涼可見朝露。就是在這樣的高原地上，能栽種出美味的蕎麥，而每到夏天漫山野雪白的蕎麥花田，更是當地標誌性的美景之一。

關鍵字④　新鮮山蔬

會津高原既然能栽種出優質的蕎麥，自然也能培育出優良的高原蔬果。又甜又大枝的蘆筍、南會津引以為傲的南鄉番茄等季節蔬果，都是到當地不容錯過的好食材。

關鍵字⑤　傳統工藝

歷史悠久的南會津町，至今也保存了不少傳統工藝，包括藍染、木工、和布會津木棉、陶藝等。而這些不僅有相關工藝品展售，也有機會能親身體驗手作。

延伸閱讀：【福島南會津：夏日祭典篇】會津田島祇園祭～日本最大規模的花嫁遊行

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