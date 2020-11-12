日本最高最大的滑雪樂園！「志賀高原」中上級滑雪中毒者必訪

對於喜歡滑雪的朋友來說，想必不少人已聽過日本「志賀高原」的大名。它不僅是日本國內許多資深滑雪者們心中的最高聖地，也深受不少亞洲一帶的滑雪人愛戴，稱之為「亞洲少數能與歐美滑雪場相抗衡的滑雪天堂」。

雖然與同在長野的「白馬」及北海道的「二世谷」並稱為日本三大滑雪勝地，但志賀高原可說是三者中海拔最高的滑雪場，且位於上信越國家公園境內，不管是在雪質、雪道種類等滑雪條件，還是自然景觀上，自然都擁有其天生的優勢，亦是1998年長野冬季奧運會會場之一，因而被稱作「日本滑雪愛好者天堂」也是實至名歸。

在為大家解析志賀高原為何使日本滑雪愛好者們魂縈夢牽前，不免俗地先來介紹一下志賀高原滑雪場的概況。前面已提到，志賀高原滑雪場是位於國家公園內的滑雪度假區，其全域包含19座的滑雪場，總面積廣達400公頃，擁有日本海拔最高的滑雪場，且雪道數亦是本州最大規模，從新手到資深玩家都能玩得非常盡興。曾經作為長野冬季奧運的賽事會場，使得志賀高原在歐美滑雪客中也具有一定名氣，再加上距離以「猴子泡溫泉」為著的地獄谷野猿公苑近，更讓它成為來自西方的滑雪客們赴日滑雪的好選擇。

下面就來比較深入地跟大家分析，志賀高原對於「滑雪中毒者」們的魅力所在。

鉑金粉雪 日本粉雪之上品

先從大家最常掛在嘴邊的「雪質」說起吧。志賀高原既然是日本三大滑雪場之一，擁有粉雪自然是基本規格，然而由於其海拔高的地理優勢，造就了它的雪質不僅是粉雪，且是粉雪中的上品，被不少滑雪客稱作「鉑金粉雪（Platinum Powder）」，至乾至輕，沾身不濕，摔落不痛，未壓雪時滑起來那鬆軟飄忽的感覺猶如站在雲端，對於上級者來說是絕對美妙的體驗。再加上志賀高原中的一些滑雪場早上就開始營業，若想要搶先在剛整理過的鉑金粉雪地留下「第一道軌跡」，這在志賀高原也能實現。

高海拔群山絕景環繞 多樣多挑戰的雪道

位於上信越國家公園的中央高原地帶的志賀高原，擁有日本全國最高的滑雪場。在這海拔2000公尺的高海拔地區，注定能見到更「高人一等」的山岳絕景，並擁有比其他滑雪場更多樣且更高難度的雪道。全境18座的滑雪場中有不少雪道相連，並有非常完備的纜車系統，可讓滑雪者穿著雙板一路玩到底，更飽覽這做國家公園內的自然雪景。值得一提的是，志賀高原的滑雪場不同於其他滑雪場，大多不播放背景音樂，讓滑雪者可以不用受到背景音樂的干擾，好好享受滑雪的樂趣。

境內方便完備的交通系統

當然，如果一路靠滑雪玩遍整個志賀高原是十分挑戰體力的，若不想用更輕鬆一點的方法來享受志賀高原滑雪的樂趣，便可以使用境內的免費接駁巴士在各個滑雪場間移動。由於不同滑雪場所在地理位置不同，其中上級雪道亦有不同的風景與特色，對於擁有一定滑雪經驗的旅客來說，這也是在志賀高原能享受到樂趣之一。

CP值超高 全境通用的纜車吊椅PASS

作為大型滑雪樂園，志賀高原提供18個滑雪場全境通用的纜車吊椅PASS，價格非常實惠（具體價格可參考官方網站），真的是「一卡玩到底」。且境內配套的過卡系統也十分先進，滑雪者可將卡片放在胸前口袋或手臂上的卡套口袋，基本上走過閘門，即便不刻意去感應卡片，系統就能直接感應到身上的卡片，因此進出移動非常輕鬆方便。

橫手山涉峠滑雪場：雪場之巔 日本最高滑雪場

橫手山是志賀高原境內的最高峰，山頂海拔2307公尺，上頭有個觀景台，是志賀高原的絕景之巔，也被稱作「雲之上的世界」。大家現在看志賀高原的觀光宣傳照上那雄壯的雪山景色，基本上都是從這裡進行拍攝的。因為高海拔，這裡的雪質自然是上上品，再加上高海拔造成的坡度落差，亦造就了值得滑雪好手們挑戰的高級雪道。再加上這裡也有不少非壓雪區，對於滑雪好手們來說又有另一種挑戰樂趣。

橫手山的好景色，即便是沒什麼滑雪經驗甚至不會滑雪的人，也非常值得上山一看。那雪山的雄偉壯闊，和山上美麗的霧凇，總是讓不少人一生難忘。當然橫手山涉峠滑雪場中也有適合初級者的雪道，所以即便同行的伙伴不諳滑雪，同行前往絕對不會失望。

寺小屋滑雪場：第二高滑雪場 精悍有難度

作為志賀高原第二高海拔的滑雪場，寺小屋擁有的周圍景觀和雪質也是數一數二的，儘管規模並不大，本身雪道不算長，但變化激烈的陡坡多，且雪道面不寬，十分具有挑戰性。再加上它與擁有當年長野冬季奧運及世界盃等大型賽事雪道的東館山滑雪場及天高之原猛獁滑雪場相連，一路滑下來，穿過不同海拔高度的山林，無不也是一種享受。

燒額山滑雪場：奧運雪道與特色斜側彎道

位於志賀高原西邊的燒額山滑雪場，受到不少當日來回滑雪客的歡迎，也是志賀高原境內最大的滑雪場。山頂海拔一樣達2000公尺，擁有多達15條各色雪道，包括高級的奧運雪道，也有適合初中級者的雪道，其中最長的雪道長大達2.5公里。曾經作為奧運單板滑雪及高山滑雪迴轉賽事的賽場，燒額山的雪道以多變多彎聞名，且彎道多側斜，因而吸引不少滑雪好手體驗。

前文我們已有和大家深入分析志賀高原滑雪場在滑雪基本規格上的優勢所在，而下面再介紹幾點非常加分的部分，給喜歡滑雪的朋友們參考。

滑雪高手之夢 山岳滑雪Backcountry Skiing

聽到「山岳滑雪」，滑雪好手們也許會瞬間眼睛一亮。英文稱作Backcountry Skiing，中文常翻譯成「山岳滑雪」，其實是指到一般滑雪場雪道之外的未開發的區域滑雪，可能會需要步行、搭乘直升機、壓雪車等才能抵達的原始之境，是不少滑雪者們嚮往憧憬的滑雪體驗。在志賀高原，這是可以實現的，當然大家必須先事先預約聯絡，且這裡畢竟是國家公園內，因而申請入山證等相關手續也是少不了的。

感受不一樣的滑雪場風景 夜間滑雪

入夜的雪山，本擁有與白天全然不同的氛圍，如果能透過滑雪來感受志賀高原的夜，是否也是一種享受？志賀高原內的部分滑雪場，像一之瀨鑽石滑雪場、一之瀨家族滑雪場、高天之原猛獁滑雪場、SUNVALLEY、丸池、蓮池滑雪場等，都有夜間營業。

雪地星空 近在眼前的浪漫冬夜空

上高山最令人興奮的事情之一，莫過於距離天空更近。志賀高原群山環繞，夜幕降臨後山上的光害少，自然是觀星的理想之所。住在北半球的大家常在夏夜觀星，因為這時能見到數量比較多的星星及銀河。殊不知其實冬夜星空一樣非常有特色，雖然星星數量沒有夏天多，亮星卻比較多。再加上志賀高原高海拔，冬天寒冷乾燥，空氣能見度特別好，星空更格外美麗，可以見到昴宿星團、獵戶座及小犬座，而若想看雙子座流星雨，這裡更是絕佳場所。

運動完後最高療癒之志賀高原啤酒

若要說來到志賀高原的必嚐名單中，志賀高原啤酒必然在列。而在一之瀨這一帶，有志賀高原啤酒冬季直營的啤酒吧「TEPPA ROOM」，裡面可以品到工廠直送的8種生啤，更有許多美味的下酒菜、餐點可搭配（最推薦的是「酒屋的鹽麴炸雞」）。在一整天的戶外運動之後，晚上在這裡大吃一頓，好不過癮！

TEPPA ROOM

地址：長野県下高井郡山ノ内町 志賀高原 一の瀬 シャレー志賀 1F

官方Facebook

連猴子都陶醉其中的雪地溫泉

說起志賀高原的溫泉，大家可能沒有什麼印象，但若提起「猴子泡溫泉」，可能你馬上就會「喔～」出來。大家來到長野都會想要走訪的名景點「地獄谷野猿公苑」，距離志賀高原非常近且順路。因為從長野站前往志賀高原的巴士，其中就有停靠「地獄谷野猿公苑」，因此這可說是安排志賀高原行程時必然加入的景點。

不過看猴子泡溫泉不夠，上志賀高原滑了那麼多雪運動這麼久，自然也需要溫泉療癒一番。而志賀高原也不會讓你失望，因為當地的確也擁有豐富的溫泉資源。其中最有名的，莫過於擁有「翡翠色之湯」之稱「熊之湯溫泉」了。它是志賀高原最早開發的溫泉，擁有170年歷史，溫泉水呈碧綠色，是日本溫泉中罕見的種類，也是非常有名的美肌溫泉。且由於溫泉飯店有特別準備泡澡專用的浴袍，因而對於不習慣日本溫泉要裸浴的朋友，絕對是個福音。

熊之湯飯店（熊の湯ホテル）

地址：長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148

官方網站（日文）

地獄谷野猿公苑

地址：長野県下高井郡山ノ内町大字平穏6845

官方網站（日文）

交通方式：長野站轉急行巴士

志賀高原對於不會開車的朋友，也非常友善，因為搭乘大眾交通便可抵達。無論從關西還是關東出發，搭乘新幹線到長野站，並在東口外的巴士站，換乘前往長電巴士的急行巴士志賀高原線即可。雖然說搭乘急行巴士上志賀高原，其實可以一路坐到熊之湯一帶，但由於志賀高原內部是有免費接駁巴士運行，所以若想要省一些交通費的話，可以自長野站搭到「志賀高原山の駅」，再換乘免費接駁巴士即可。

另外，現在通往志賀高原的急行巴士也可事前在便利商店預約，詳細可參考此處。巴士時刻表及車費，可參考此處。

16個住宿區任你選 找到適合你的飯店

在擁有18個滑雪場的志賀高原，同時備有16個住宿區，且由於志賀高原上溫泉資源非常豐富且歷史悠久，因而不少飯店旅館中，都備有溫泉風呂。大家可根據自己想要走訪的滑雪場，來選擇住宿地點，包括若想要在晚上喝一杯或夜間滑雪的，都可以選擇比較靠近酒吧或有開放夜間滑雪的雪場。目前看到不少朋友，都會選擇下榻志賀高原王子飯店，這邊我們再跟大家推薦另外兩個不錯的住宿飯店，給大家參考。

志賀Sunvalley飯店

位於志賀高原入口位置的「志賀Sunvalley飯店」，不僅有超寬敞舒適的房間及幕岩溫泉，還有量足美味的鄉土料理可享受，無論早餐還是晚餐都讓人吃得心滿意足。

地址：長野県下高井郡山ノ内町平穏7148

官方網站（日文）

Grand Phenix奧志賀飯店

位於奧志賀的Grand Phenix飯店，也是蠻值得一住的飯店，內部的裝潢走復古洋風，非常有韻味。飯店內還有視野超好的室內及露天風呂，白天可以一邊泡澡一邊眺望雪山美景。飯店內的本格派的義大利料理餐廳，更是志賀高原一帶出了名的高級午餐，可嚐到精心熬煮48小時的牛舌、胡椒牛排、義大利麵等。

地址：長野県下高井郡山ノ内町奥志賀高原

官方網站（日文）

據官方表示，為了方便海外的滑雪客自助訂房，他們今年正在開發新的住宿預約系統，大家可以期待一下。

滑雪中毒的你 怎能不來一趟志賀高原？

這次跟大家深入解析了這被不少滑雪客稱作「高手天堂」的志賀高原，不知道同樣愛滑雪的你覺得如何呢？由於高海拔擁有上等粉雪及多樣性的雪道，志賀高原的雪期也比其他日本的滑雪勝地還要長，通常可以到來年的4、5月，也就是說，如果行程安排得好，其實是可以和春季賞櫻一起規劃，可說一趟行程超級豐富。

更多關於志賀高原的情報和即時資訊，可以參考志賀高原官方網站及FB粉絲專頁。

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