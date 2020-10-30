漸層楓葉大道炸裂！「京都賞楓」知名景點10選（下）　一篇成為京都楓葉通

【撰文:Joshua/ 窩日本】

在上一篇文章裡，我們介紹了5個京都賞楓景點，接下來讓我們介紹景點6到10吧~

6.北野天滿宮御土居

北野天滿宮為天神信仰的發祥地，是日本全國12000社天滿宮的總本社。境內的御土居為豐臣秀吉為了防止鴨川氾濫所挖掘，如今成為有350棵楓樹的京都賞楓名所-もみじ(Momiji)苑。在もみじ苑的北側有一處鶯橋，橋下則有清流紙屋川流過，紅黃交錯多彩的楓葉映照在川面之上，帶給觀賞者寧靜且安穩的感受。另外，從展望台眺望國寶本殿及紅葉更是一絕景。

例年見頃時間: 11月中旬~12月上旬

營業時間: 10/25~ 12/8，9:00~16:00

夜間點燈時間: 日沒 ~ 20:00

票價: 1000日幣，附點心及茶水

Access: JR京都站前搭乘市營巴士50、101號至北野天滿宮前下車

7.南禪寺

臨濟宗南禪寺派的大本山，在4萬5000坪的廣大境內，秋季將有約200棵的楓樹染上紅色，與日本3大門之一的三門相互搭配，可說是不可不看的美景。另外境內有古老建造的紅磚水道-水路閣，也深受攝影愛好著的喜愛。

例年見頃時間: 11月中旬~12月上旬

營業時間: 8:40~16:30

南禪院票價: 300日幣

Access: JR京都站前搭乘市營巴士5號至南禪寺．永觀堂道下車

8.毘沙門堂門跡

為天台宗五門跡之一，是京都山科區北部一寂靜且美麗的庭園。境內沿著敕使門一路往上的參道兩旁種植有許多楓樹，秋天時火紅的楓葉將覆蓋參道，形成如畫般的美景。

例年見頃時間: 11月中旬~11月下旬

營業時間: 8:30~17:00

票價: 500日幣

Access: 京都都營地下鐵山科站步行20分鐘

9.長岡京粟生光明寺

長岡京市最有名的賞楓名所，原本只被當地人所熟知，但名聲逐漸傳遞至全國。秋天時境內數百顆火紅的楓葉，會將石板路參道完全淹沒，成為華麗多彩的楓葉隧道。

例年見頃時間: 11月中旬~12月上旬

營業時間: 9:00~16:30

票價: 500日幣

Access:

JR長岡京站搭乘巴士20分鐘，於旭ヶ丘ホーム站下車徒步3分鐘。

阪急電鐵長岡天神站搭乘巴士10分鐘，於旭ヶ丘ホーム站下車徒步3分鐘。

10.大原三千院

收藏有國寶阿彌陀三尊及多樣國家文化財產的天台宗寺院。於楓葉季時，被杉木林所包圍的有清園，以及由茶道家金森宗和所修築的聚碧園將染上美麗的秋色。有清園地上的杉苔，搭配安置於各處的小童地藏，以溫暖的笑容迎接在庭園遊走的旅客。三千院最大的看點，即在於綠色的青苔與紅黃交錯的楓葉做搭配，形成充滿禪意的景色。

例年見頃時間: 11月中旬~11月下旬

營業時間: 9:00~17:00

票價: 700日幣

Access: JR京都站前搭乘17號巴士至大原下車，徒步10分鐘

看完10個最推薦的京都賞楓景點，你是否也迫不及待想出發了呢?別急別急，記得隨時關注各地網路情報，看看想去的各地楓葉狀況，才能在最佳時機看到滿滿炸出來的楓葉唷!

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