一覽絕美楓葉海！「京都賞楓」知名景點10選（上）　一篇成為京都楓葉通

【撰文:Joshua/ 窩日本】

時間悄悄的進入秋季，又是一年一度不可錯過的楓葉季。在千年古都的京都，知名古剎寺廟羅列，其中更是有許多出名的賞楓聖地。每年大約11月底左右，多數的楓葉都會進入見頃，是最佳的賞楓時機。如果你還不知道要去哪裡欣賞楓葉的話，趕快來看看本篇的京都賞楓景點10選推薦吧!

1.東福寺

由聖一國師從宋朝帶回唐楓種植開始，境內已種有2000棵的楓樹，從11月中旬開始染上顏色。最著名的景色是從通天橋及臥雲橋上一望而下，一覽被稱為洗玉澗的楓葉海。每年吸引海內外40多萬名遊客造訪，可說是京都第一的賞楓名所。另外在20萬平方公尺廣大的寺院境內，還有被指定為國寶的三門、龍吟庵、方丈庭園也是不可錯過的必看景點。

例年見頃時間: 11月下旬~12月上旬

營業時間: 8:30 ~ 16:00

通天橋票價: 400日幣

Access: JR奈良線東福寺站下車徒步10分鐘

2.嵐山

以嵐山上紅黃交錯的楓葉為背景，襯托出渡月橋的曲線之美而聞名。在秋天楓葉季時，搭乘嵯峨嵐山小火車穿越楓葉隧道，再沿著保津川順流而下，可說是遊覽嵐山楓葉的最佳行程，但楓葉季時人潮眾多需要提早預約。如果不想人擠人走悠閒路線，可以沿著保津川兩岸的步道逆流往上走，雖然較少人造訪但楓葉可不少，反而多了份不可多得的寧靜。

例年見頃時間: 11月下旬~12月上旬

營業時間: 24hr

票價: 免費

Access: JR嵯峨嵐山站下車徒步10分鐘，京福電鐵嵐山站前，阪急電鐵嵐山站前

3.常寂光寺

位於嵐山周邊地區，稍微遠離熱鬧的商店街區。從仁王門進入後，可見被茂密楓葉所包圍的石階梯，色彩多變交錯，是最佳觀賞點之一。另外在高約12公尺的多寶塔周圍，其楓樹林更是不可錯過。別忘了登上展望台，可以一覽優美的京都市景。

例年見頃時間: 11月中旬~11月下旬

營業時間: 9:00~17:00 (16:30最後入場)

票價: 500日幣

Access: JR嵯峨嵐山站下車徒步15分鐘

4.永觀堂

位於東山，因秋季的楓葉景色太過出名而有「楓葉的永觀堂」的美稱。境內種植約有3000棵的楓樹，最高點的多寶塔被紅葉所包覆更是必看的景色。境內的迴游式庭園在秋季點燈時，中央的放生池將映照出最火紅的楓葉，對面的橋上可說是最佳的觀賞位置。不論是早上來還是晚上來，所能感受到的氛圍完全不同。

例年見頃時間: 11月中~11月下旬

營業時間: 9:00~17:00

夜間點燈時間: 11/6~12/4，17:30~21:00 (20:30最後入場)

票價: 早上1000日幣，夜間點燈600日幣

Access: JR京都站前搭乘市營巴士5號至南禪寺．永觀堂道下車

5.高台寺

圖片來源:高台寺官方網站

於1606年作為豐臣秀吉的菩提寺，由正室寧寧所建。從11月中旬到12月上旬為楓葉見頃時期，特別是在楓葉季的點燈表演十分有人氣。另外在臥龍池映照出的楓葉搭配岸邊竹林，夜晚看起來特別有幽玄、神秘的氣氛。

圖片來源:高台寺官方網站

例年見頃時間: 11月中旬~12月上旬

營業時間: 10/25~12/15，9:00~22:00 (21:30最後入場)

票價: 600日幣

Access: 京阪電鐵祇園四条站下車徒步20分鐘，阪急電鐵河原町站下車徒步25分鐘

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