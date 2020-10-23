三眼怪麻糬無限爽吃！迪士尼新推甜點吃到飽　「水晶宮餐廳」粉絲必訪

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

來到東京迪士尼除了歡見人氣明星、大玩遊樂設施、欣賞大型SHOW表演外，美食也是不容錯過的！尤其是迪士尼限定甜點更是受到許多人的青睞～不過以往這些甜點都散落在園區的各個角落，時常要花時間尋找與排隊購買，因此也浪費了不少玩樂的時間，因此迪士尼正式推出「甜點吃到飽」活動，只要來到這裡就能一次品嘗、通通吃得到！

迪士尼甜點吃到飽的水晶宮餐廳

甜點吃到飽活動位在迪士尼樂園內的「水晶宮餐廳」，從8月7日開幕以來便吸引大量遊客預約享用。一次用餐時間限制60分鐘，必吃的三眼怪麻糬終於能想吃多少就吃多少，不再擔心荷包大失血！不過還是要依照自己的食量拿取，千萬別造成浪費哦~~

迪士尼必吃的甜點「三眼怪麻糬」

疫情期間為了用餐的安全，也將由店員負責傳遞餐點，以保持最佳的用餐環境。

迪士尼水晶宮餐廳

吃到飽時間：13:00~17:00

大人2,980日幣、7至12歲1,880日幣、4至6歲1,180日幣

※可提前至官網預約減少排隊時間：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tdl/restaurant/detail/323/

雖然遊樂園區的美食大家可能都會認為價位高或是不好吃，不過餐點也都是有搭配迪士尼主題性，難得到此一遊還是推薦可以品嘗！在海洋有必訪的達菲劇場餐廳「Cook-off」，喜歡愛麗絲夢遊仙境的朋友們也不要錯過位在樂園的主題餐廳。

☆ 小提醒：迪士尼禁止攜帶自備便當或食品入園食用，進入園區時會檢查包包的！兩個園區外面設有可以野餐的地方，若攜帶外食請在那裡享用

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