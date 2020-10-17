用「香水扭蛋機」決定命定香氣！超過500種香氛的專門店NOSE SHOP

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

NOSE SHOP又名為「鼻の店」，顧名思義正是一間以嗅覺為主的商店，販售著各種香氛的專賣店。因為店長的理念，希望能創造出「與他人無關，靠自己的鼻子做決定的店鋪」，因此來到這裡就親自體驗各種香氛的氣息，相信自己的鼻子來挑選喜歡的味道吧！

在新宿、銀座、池袋、澀谷、橫濱與大阪皆有分店的NOSE SHOP，其前衛的店鋪設計非常吸睛，這裡除了售賣香水外，還有各式各樣的香氛產品，如擴香、蠟燭等應有盡有，靠著自己的鼻子找到你專屬的香氣。集結了近40個品牌、多達500多種的香氛商品，保障讓你聞到鼻花撩亂的～～逛上一個下午都沒有問題。

不過面對琳琅滿目的香味，對於有選擇困難症的朋友們到底該如何挑選呢？別擔心，如果選不出來不妨透過「香水扭蛋機（香水ガチャ）」幫你找出命定香水吧！轉一次扭蛋700日幣，有綠、黃、粉、紫不同顏色的扭蛋，依照香味、主題進行分類，每一顆裡面都有1.5ml 〜 2ml裝的迷你香水，十分有趣！

活動第一次舉辦時便受到熱烈的討論，也迅速就被搶購一空，因此又再度舉辦香水扭蛋機活動。如果剛好扭到了喜歡的味道，可以直接在店內購買一般包裝或大容量裝的正貨帶回家，如果想擁有各種不同的香氣，那就多扭幾顆扭蛋，帶著一罐罐迷你小香回家慢慢使用吧。

NOSE SHOP（ノーズショップ）

https://noseshop.jp/

窩日本推薦閱讀： 2020日本文具屋大賞出爐！可站立資料夾、透明橡皮擦、還有哪些文具得了大獎呢？

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」