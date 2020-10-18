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香水、筆記本、梅酒，連帆布鞋都可以客製！ 日本旅行時試著訂做獨一無二的記念品吧

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

難得來到日本旅行，大家都會想把旅程的美好回憶好好保存下來，除了用照片或影片記錄下來，何不去製作一件獨一無二的記念品，既可享受有趣的體驗，又可把回憶實體化呢？以下就是4個你可以在東京及周邊地區訂做/自己製作的地方。

1. White atelier BY CONVERSE

CONVERSE帆布鞋是永恆不衰的時尚品項，也是悠閒風穿搭的最好搭檔。如果你也喜歡穿CONVERSE，而且想擁有一對特別的款式，那可以選擇在日本自己做！在東京原宿、吉祥寺及福岡都有分店，這家White atelier BY CONVERSE是客製專門店，而且只要2小時就可完成屬於你的鞋子！

過程非常簡單，首先選擇鞋型，接著從範本中挑選圖案，加入名字或訊息等打印到鞋子上，然後鞋帶及配飾，一雙原創的鞋子便完成了！不只是自用送禮，還有很多情侶特地來製作情侶款，甚至婚禮用的記念鞋子，穿著在日本製作的鞋子去旅行，感覺特別有意義呢！

2. カキモリ

文具控必不同錯過這家店！位於淺草附近的蔵前，與懷舊的下町不同，有著時尚的外觀，內裡則是個文具寶庫！各種好看的信紙、墨水、手帳等等，而最特別的是可以製作自己的筆記本！

從不同顏色的紙張、鐵圈中選擇，再交給店家幫忙釘裝，馬上可以完成你自己的本子。現代人愈來愈少用到紙筆，在這裡客製筆記本，來重拾寫字記錄事物的樂趣吧！

3. THE FLAVOR DESIGN

很多女生喜歡搽香水，但要找到完全符合自己喜好的香水真的不容易，果香、花香、草青味等各有偏好，那就在日本調製一瓶世上獨一無二的香水吧！東京有多家客製香水店鋪，其中一家是位於目黑區的THE FLAVOR DESIGN。看起來就像是化學實驗室的店鋪，店內有超過170種香味可以選擇，還可挑選瓶子及瓶蓋，以及標籤上的名字，再交給工作人員現場製作便完成！目前店舖為預約制，想要製作記得在網上事前預約喔！

4. 蝶矢CHOYA

喜歡喝日本梅酒的話一定有聽過CHOYA這個品牌，在日本的超商都會看到他們的商品。這家梅酒公司原來還有實體店，分別位於京都及鎌倉。在蝶矢店內可以喝到美味的梅子蘇打或梅酒，還可嘗試製作梅酒。

雖然梅酒也可在家做，但一做便很大瓶，功夫也很多。而在蝶矢店內就方便多了，在多種梅子、砂糖/糖漿及酒中選擇，然後按著說明便能完成自己的梅酒，上圖的金平糖梅酒是不是很可愛呢？想要製作便記得提前預約了。

窩日本推薦閱讀：喝日本酒有順序嗎？日本酒專家教你「照順序喝能讓日本酒更美味的方法」　

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