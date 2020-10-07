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世界首座「任天堂主題樂園」確定2021開幕！日本環球影城「瑪利歐咖啡館」搶先登場

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團
圖／擷取自 Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團

任天堂粉絲尖叫！日本環球影城備受矚目的「超級任天堂世界」主題樂園，終於確定將於2021年春天正式開幕，官方更加碼表示，將於10/16開放「瑪利歐主題咖啡館」，讓粉絲們搶先體驗人氣爆表的瑪利歐世界！

圖／擷取自 Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團
圖／擷取自 Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團

全球首座「任天堂主題樂園」原訂今年7月開放，受新冠肺炎疫情影響，6月時曾宣佈延後開幕。如今官方祭出令人振奮的好消息，公佈主題樂園將於2021年春天正式開幕，更會在即將來臨的10/16，營運樂園內的「任天堂主題咖啡館」，讓粉絲可以品嚐以瑪利歐主角們為設計的餐點，像是路易吉甜點、桃子公主系飲料，還能逛各款周邊商品，提前沉浸在超級任天堂世界。

圖／擷取自 Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團
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圖／擷取自 Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團
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「超級任天堂世界」為世界第一座以超級任天堂為主題的遊樂園區，預計重現庫巴城堡、桃子公主城堡等場景，未來園區開放後，遊客們也可配戴超有感的瑪利歐風格智慧型手環。只要透過手機APP與互動手環連線，就能一次挑戰瑪利歐頭敲問號磚、跳起踩蘑菇等經典動作，體驗「真人版瑪利歐園區」。官方消息一出，也有不少台灣網友標註好友並留言：「我們何時才能去」、「好想去」，大家先收入必玩清單，待全球疫情穩定之後屆時再玩一波！

實際可以跳起來「敲」的磚塊，未來將會遍佈在園區中。圖／擷取自影片
實際可以跳起來「敲」的磚塊，未來將會遍佈在園區中。圖／擷取自影片

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