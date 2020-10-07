超Q紅毛丹出沒！國營常陸海濱公園「掃帚草花海」圓滾滾好療癒，秋天不只有紅葉

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

誰說秋天只有楓葉可以欣賞？讓小編與你推薦一個秋日必賞風景「掃帚草花海」！

距離東京不到2小時車程的「茨城日立海濱公園(國營常陸海濱公園)」，一年四季都吸引大批遊客前往賞花，在這裡春天以粉蝶花聞名，夏天是熱情奔放的向日葵，秋天是矮小可愛的掃帚草，冬天則是一片黃澄澄的油菜花田，每個季節都熱鬧非凡。

每到9月中旬國營常陸海濱公園便是掃帚草盛開的季節，在夏秋交際之時，掃帚草由本來的綠色紛紛轉成紅色，成為第一個迎接秋日到來的美麗花海，總共種植多達三萬兩千株的掃帚草場面非常壯觀。

什麼是掃帚草？

在台灣鮮少見到的掃帚草，擁有片狀、堅挺的葉面，轉變為紅色前是一團團綠油油的樣貌，幼苗時期可以做為蔬菜食用，其果實則可作為中藥使用，其形狀和顏色及口感都很像魚子醬，所以又被稱為農田魚子醬(但常陸海濱公園的掃帚草是觀賞用品種，因此無法食用)。最為廣泛被使用就猶如名字的由來，過去可是專門用來製作掃把的材料呢！

若想欣賞整片紅色圓滾滾的掃帚草，最佳賞花時間為10月上旬〜10月中旬，不僅如此每年也會舉辦盛大的掃帚草嘉年華會，晚上還有燈光秀，有興趣的朋友別錯過囉~~

國營常陸海濱公園

茨城縣常陸那珂市馬渡大字沼605－4

營業時間 9:30〜17:00

JR常磐線「勝田車站」下車轉乘公車約15分鐘

https://hitachikaihin.jp/

圖片來源: 茨城観光

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