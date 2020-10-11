【認識日本極上美食特輯：常磐海產】 福島磐城市：從煤城到扶桑花女孩

福島環境水族館Aquamarine Fukushima與福島的海

常磐海產專題的第一章，我們帶大家大概了解福島這個地方的地理位置、地形及文化資源，而第二篇，首先要和大家介紹的，是福島海邊濱通地區的重要城鎮「磐城市」，也是常磐海產的重要產地之一。位於濱通南部的磐城市，是日本東北六縣（青森縣、秋田縣、岩手縣、宮城縣、山形縣、福島縣）中，人口第二稠密的城市（338,045人），亦是是福島縣最大的城市（1,232平方公里）。

這裏出了名地日照充足，且夏涼冬暖溫差不會太大，可見它為何能有那麼多人居住於此。陽光明媚，碧海藍天，亦讓磐城市成為不少人夏日旅行的好去處，境內的「勿來海水浴場」、「四倉海水浴場」及「薄磯海水浴場」，都是非常有人氣的海灘勝地。有美麗的海岸風光，自然也少不了美味的海產及旅遊景點囉。

磐城啦啦咪遊魚市場

依傍著太平洋的磐城市的海域，正是親潮（千島群島洋流）與黑潮（日本暖流）的交會處，跟著黑潮北上的各種魚兒們，在親潮帶來大量微生物的海域環境得以被餵養、繁殖，因而該區域擁有非常多樣且豐富的漁獲資源，有名的包括鰹魚、鯖魚、鮟鱇魚、目光魚、海膽等，都是當地可以嚐到的新鮮魚類，更被人們愛稱為「常磐海產」，被東京過去的築地和現在的豐洲市場，認定為無論種類還是鮮度都超優質的極上食材。

在「常磐海產」中，鰹魚是一直以來最受到當地市民歡迎的海鮮食材，尤其是新鮮的鰹魚生魚片，可是當地人每每遇到喜事需要慶祝時，必不可少的料理吶。作為家庭料理，當地人享用鰹魚的料理方式也很多，除了前面提到的生魚片，和使用稻草燻烤新鮮鰹魚的「稻燻鰹魚半敲燒（カツオの藁焼きたたき）」之外，還有油煎過後沾生薑醬油享用的「醬沾燒鰹魚（カツオの焼きびたし）」等鄉土料理，無論配飯還是當下酒小菜都非常合適。

若到當地旅遊，在搜羅了磐城市各式海鮮食材「啦啦咪遊魚市場」等物產店，或是市內的大大小小餐廳中，也能見到這些美味又道地的鄉土料理。

磐城市內小名濱港上岸的新鮮鰹魚。

鰹魚是磐城市漁獲量數一數二的魚類。

日本最早的渡假村「SPA Resort Hawaiians」

說到磐城市，就不能不說到《扶桑花女孩》這部電影，或許這也是一部分中華圈的朋友們，對於福島除了震災之外的另一印象。2006年由日本演員蒼井優主演《扶桑花女孩》，講述一群礦城磐城市當地的女孩，為了當地城市轉型和新建造的溫泉渡假村，和來自東京的舞蹈老師一起努力學習跳舞表演的故事。這劇本，便是依據磐城市當地這座日本最早的渡假村「SPA Resort Hawaiians」建立的真人真事改編，而「扶桑花女孩」們，便是如今在渡假村內表演跳舞的女孩們。

從電影來看，便能知道，磐城市是個擁有豐富溫泉資源的地方，擁有濱通一帶唯一的溫泉鄉「磐城湯本溫泉」，且開湯以來已有1600年歷史，與位於四國愛媛縣的「道後溫泉」及關西兵庫的「有馬溫泉」並稱「日本三大古泉」，當然也在日本名湯之列。每分鐘湧出5公噸的泉量，磐城湯本溫泉的泉水擁有良好療效不說，更以「美肌」著稱，因此作為「美人之湯」非常受到女性們歡迎。

擁有磐城湯本溫泉這樣的天然資源，磐城市在1966年建起了日本首座主題公園・休閒渡假村「SPA Resort Hawaiians」。一年四季園內溫度都設定在28攝氏度，「SPA Resort Hawaiians」內不僅擁有各式各樣的游泳池和遊樂設施，更有全球最大的露天溫泉浴池「江戶情話與市」等溫泉湯池。與此同時，還有夏威夷風十足的「扶桑花女孩」們和「火刀舞」舞者的精彩舞蹈表演可以欣賞。

磐城市煤炭化石館「HORURU」

自電影《扶桑花女孩》中，也能得知磐城市過去曾經是日本重要的煤礦出產地，出產歷史最早可追溯到1856年，在內鄉「彌勒澤」這個地方首先發現有煤礦礦藏，自此讓磐城這一帶變成日本重要的煤礦開採區，被稱為「常磐煤田」。常磐煤田的開採到1960年代，持續了約130年，為日本經濟發展做出重大貢獻。而在礦山關閉後，當地的發展由如「SPA Resort Hawaiians」這樣的旅遊觀光產業接棒，持續發展至今。除此之外，磐城市不僅有煤礦出土，還有恐龍化石被發掘，而這些如今在「內鄉山神社舊址・相撲場舊址」、「彌勒澤煤礦資料館」、「磐城市煤炭化石館HORURU」等設施中，都能走讀當地煤礦開採及化石出土等歷史資料。

波立海岸弁天島及朱紅鳥居

傍海的磐城市無疑是看海聽海親海的好去處，這裏有被收錄到「日本燈塔50選」中的「鹽屋埼燈塔」、有能見到向海延伸的弁天島和朱紅海橋的「波立海岸」，以及可以讓你「走到海上去」的「潮見台」等海岸景點。但若以為磐城市除了海之外沒什麼好看的風景，那可就不對囉。

磐城市中也是有山景可賞，還有不少賞櫻和紅葉的名所，例如「夏井川溪谷」和「背戶峨廊」中能見到奇形怪狀的岩石與飛瀑交織。若想賞紅葉，可以到當地紅葉名所「龍神峽」走走。而櫻花季節時，則可到「小川諏訪神社」欣賞那500年以上樹齡的枝垂櫻、有大片染吉野櫻樹林的「松岡公園」、有600棵櫻花樹的「勿來關公園」，及開在山丘上的巨大櫻花樹「新田大山櫻」等。

看風景、吃料理，觀光旅遊吃吃喝喝自然是開心，但若有能夠動手體驗的活動，想必能讓大家的旅遊回憶再增色。有山有海有礦山，在磐城市可以體驗的活動也是能「上山下海」，像到山上的果園或農家採菜摘水果，或是到磐城市化石中心、磐城市煤礦化石館中體驗化石考古，又或者是挑戰利用新鮮的魚漿製作火鍋料，也可以到傳統工房體驗燒窯等。

這次和大家再進一步介紹了磐城市這個地方，下一篇，我們將帶大家移動到濱通北邊的相馬市，看看「常磐海產」的另一大產地相馬，有什麼有趣好玩的歷史及文化資源。

延伸閱讀：新型肺炎日本新奇景：立山露營地成過度密集區 廁所要排一小時

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」