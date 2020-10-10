和日本貓星人、水豚和小熊貓排排坐！後疫情時代 超萌社交距離維持法
和萌物們幸福排排坐 社交距離不再是距離
日本雖然解除了緊急事態宣言，不過防疫這件事已必須成為日常，畢竟全球疫情尚未穩定，東京也依然持續有病例增長，而大家也還在等著疫苗問世普及。目前日本的生活已一點一點恢復，百貨公司公共場所也逐漸恢復原來的營業時間，因應防疫措施，公共場所依然不忘提醒民眾，記得保持適當的社交安全距離，以保護自己和他人。
像上面那樣，在地上貼上標示標語，是最常見而基本的，有的餐廳還會把座位用膠布貼上大叉叉，示意客人不要使用。然而也有一些地方的工作人員，發揮了絕佳的創意，讓大家即便被迫得保持社交距離，卻也莫名洋溢出幸福感——例如位於靜岡伊豆仙人掌動物園（伊豆シャボテン動物園）中的「森林動物餐廳GIBBONTEI」。
出動了超大隻超可愛的水豚和小貓熊玩偶們入座在餐廳座位區中，看似陪伴大家用餐，也萌萌的讓大家無形之中保持了安全社交距離。
這樣萌指數爆表的設置，是不是讓人好想在這裡防疫直到永遠呢？（大誤）就算疫情結束之後，也還是好想這樣和萌萌的森林小夥伴們一起用餐。
除了伊豆仙人掌動物園，日本Resona銀行想到了這樣可愛的作法。他們出動了銀行可愛吉祥物貓玩偶，到銀行大廳和等候區的座位上「坐好」，陪伴來銀行辦事等候的民眾完成相關手續，以「身」讓大家保持適當安全社交距離。
有趣的是，這不是個別銀行分行的作法。日本網友Kouka (@yoxtuka) 在Twitter上分享了他拜訪了的某間Resona銀行的座位區照片——這間分行出動的是迷你版的吉祥物貓娃娃，這樣安安靜靜地坐在座位上，看起來可愛爆了。
仕事で色々な銀行に行くのですが、りそな銀行の先客にほっこり☺️
行員さんに許可を取って、他のお客さんの居ない時に撮らせて頂きました📸#密着防止#コロナ対策 pic.twitter.com/wGKyEpNcUh— こうか (@yoxtuka)
下面網友留言讚譽有加，並表示也好想把娃娃帶回家。想必透過這樣的創意作法，大大提升了大家對於Resona銀行的好感度吧。
除了Resona銀行，日本農協上越春日分店，也出動了小動物玩偶們入座。看到這樣的場景，即便就算辦事等待還得防疫很煩悶，卻還是不禁覺得被療癒，並佩服工作人員的創意和用心吧。
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