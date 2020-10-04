米其林指南必比登推薦、Tabelog日本烏龍麵百名店：東京「釜竹」平價上野美食
【撰文:花椒放背包/ 窩日本】
「根津 釜竹」連續三年（2015-2017年）東京米其林指南必比登推薦(Bib Gourmand)、連續四年（2017-2020年）獲得Tabelog日本烏龍麵百名店肯定的烏龍麵名店，深受日本老饕喜愛。
這家店不僅在網路上有名，當我在走路5分鐘距離不到的Graphy Hotel旅館在住時，前料理店店長的旅館經理也推薦我這家烏龍麵店，是 上野美食 必吃之一。不僅味道令人滿意，且價錢卻是相當平易近人，在此分享給您。
關於「根津 釜竹」建築不可不知的事..
「根津 釜竹」有名的原因，除了烏龍麵外，建築也是其中一個原因。餐廳的建築物本是1910年建造石頭倉庫（石蔵）， 日本建築大師隈研吾親手設計改造後，保留了歷史的痕跡，若不是特別留意，從外觀來看很難察覺這是一家餐廳，巧妙低融合在受文人墨客喜愛的谷根千地區裡。店內面向日式庭院落地玻璃，開放感十足，邊欣賞優美的庭園景色，邊品嘗清爽的烏龍麵料理，心如止水，視覺與味覺都獲得了滿足。
「根津 釜竹」菜單
根津 菜單
▲根津 菜單
根津釜竹，本來是1985年在大阪府羽曳野市開業，但後來搬移至東京的根津開業，自此一直是當地人氣名店，現切現煮其特色是手工烏龍麵，所以等候時間較長但絕對值得。
菜單分冷熱烏龍麵兩種，可選大小、粗細， 加大、或是加蔥都是￥100 ，日本酒一杯￥600~
①釜揚げうどん 熱烏龍麵￥850
②ざるうどん 冷烏龍麵￥900
釜揚げうどん熱烏龍麵，「釜」這裡指的是用來裝烏龍麵的木盆子，「揚げ」有點接近剛撈起的意思，所以是將剛煮好的麵與煮麵水直接裝在木盆子裡，附上沾汁給客人食用。
ざるうどん冷烏龍麵，ざる指的是竹簍；剛煮好的烏龍麵立刻用冷水冰鎮，使麵緊縮便得更彈牙爽口，再放置在竹簍上。
ざるうどん 冷烏龍麵
在烏龍麵上前，服務人員會先端上與麵搭配一起品嘗的配料，包含七味粉、揚げ玉（炸天婦羅麵糊）、生薑泥、新鮮蔥末，店家也提供了品嘗順序供客人參考，從原味到最重口味的配菜生薑，依序品嘗：
①烏龍麵本身→②加蔥→③加炸麵糊→④七味粉→⑤生薑泥
▲冷烏龍細麵
▲加入烏龍麵沾汁
▲柴魚沾汁清香回甘
第一口單吃烏龍麵，烏龍麵滑順入口，濃郁麥香在口中四溢，Q彈咬勁，才剛開始就讓我吃的十分來勁，體會到手打烏龍麵的魅力。加蔥、加麵衣、加辣粉、加薑泥，口味由清到重依序品嘗，感受味道舌尖上的細微轉變，搭配店家推薦日本酒，溫和微嗆，飲後回甘。
烏龍麵分量感十足，原本打算一次品嘗冷熱烏龍麵，但沒想到與旅伴兩個人吃完冷烏龍麵及小菜後，已十分有飽足感，所以連忙取消熱烏龍麵。
必點配菜推薦
煙燻鴨肉佐肉凍
▲煙燻鴨肉佐肉凍
烏龍麵店賣的鴨胸肉，卻意外的出色，肉烤至呈現粉紅狀態，淋上凍塊肉汁，搭配微酸微辣的綠色柚子胡椒，由柚子皮與青辣椒切碎搭配混合與鹽熟成，柚子香味十足與微冷的鴨胸肉搭配的正好。
海鞘の塩辛
▲海鞘の塩辛
醃製小菜，有著獨特風味的海鞘，也稱『海鳳梨』，撥開堅硬的外殼後切成小塊，成橘紅色狀。海鳳梨的味道特殊，包含了大海的鹹、海鮮的甘甜、一點點內臟般的苦，與山藥泥、山藥塊及日本酒均勻攪拌，在頂端放上紫蘇葉，自然的平衡便成了頂級的道理。
本文獲花椒放背包授權進行轉載
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