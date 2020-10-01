鐵粉必搭！超萌電車「角落小夥伴號」帶你暢遊關西地區，栗子站長Q翻

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

【角落小夥伴 魔法繪本裡的新朋友】終於在今年七月正式上映囉！電影上映後立刻獲得極大好評，也吸引越來愈多人被可愛的角落小夥伴們(角落生物)療癒到，紛紛被圈粉！日本大阪的「阪急電鐵」便找來人氣電影明星角落小夥伴們，擔任電車大使推出聯名電車「角落小夥伴號」。

「角落小夥伴號」的運行時間到甚麼時候?哪些車站可以看到牠們可愛的蹤跡?還有哪些看點呢?快點一起來看看吧~~

阪急電鐵期間限定"角落小夥伴"電車 by News TRAINS

角落小夥伴號（すみっコぐらし号）運行時間及線路

電車將從2020年09月01日至2021年3月31日運行，三輛不同的彩繪列車將分別行駛在神戶線、京都線與寶塚線，每節車廂都有不同的角落生物圖樣，並由「栗子站長」為大家導覽沿路的景點與乘車禮節。

集章活動

在特定的地鐵站內設計了印章蒐集活動，只要收集到印章就能兌換角落生物的紀念品。獎項有參加獎、抽獎獎、其他條件式獎項，獎品豐富可愛，活動也分成了兩波，提供不一樣的紀念品，等你來蒐集！

第一波活動時間：2020年 9月17日～2020年 11月11日

第二波活動時間：2020年11月12日～2021年1月29日

車站裝飾也是一大看點

在阪急嵐山車站、箕面車站與甲陽園車站，車站站內與站外換上了角落小夥伴的新裝飾，你找的到隱藏在其中的各個角色嗎？像是在車站指示牌上、車站的名字上等等，要睜大眼睛仔細尋找唷！不僅如此地鐵沿線多個車站也設置了角落生物的大型看板，就是要讓你拍好拍滿~~

阪急全線一日券

購買阪急全線一日券，不僅可以一整天暢遊阪急線，可愛的角落小夥伴紀念車票也能帶回家收藏~還能做紀念。

一日券販售時間：2020年9月17日～2020年11月11日

售價：成人1300日元、兒童650日元含稅

官網：https://www.hankyu.co.jp/area_info/sumikko_hankyu2020/

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