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東京暖心手語！ 日本第一家用手語溝通的「星巴克」 Starbucks Signing Store nonowa

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

星巴克是許多人喝咖啡的首選，分店多、地點便利、品質服務有保障，不過你知道星巴克有手語門市嗎？從2002年星巴克開始培訓身心障礙者員工，並在2016年開設了第一間手語門市「Signing Store」，目前全球共有4間位在美國、中國、馬來西亞，第四間正是今年6月選在日本東京開設的全新店鋪！

日本第一家星巴克手語咖啡

東京Signing Store以「驕傲地用手語服務」為標語，入口處的牆面上就可以感受到截然不同的溫度，可愛的手語插圖、牆上藝術品出自日本插畫家門秀彦，他的父母都是聾啞人士，看著牆上的畫作，讓人心裡不禁暖了起來~

東京店共有 19 名聽障者員工，星巴克特別設計了一套措施，讓溝通點餐不會有問題，以往熟悉的叫名字或叫號，在這裡改為「電子手勢看板」，依照顯示的數字領餐，除了數字還搭配了手勢插圖表示順序，非常可愛！另外一般民眾也可過「指點菜單」來進行點餐，也提供了平板讓消費者與店員能有效的溝通。

最近因應新冠肺炎的疫情，店內的員工也戴上口罩做好防疫措施，不過店員所配戴的口罩是透明的，為了讓消費者可以清楚的看見店員臉上溫暖的笑容，暖心的點杯咖啡飲用～

スターバックス コーヒー nonowa国立店

07:00～22:00

JR中央本線国立駅北口徒歩1分

186-0001 東京都 国立市 北1-14-1 nonowa国立

圖片來源：www.starbucks.co.jp

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星巴克 東京 咖啡

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