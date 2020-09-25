雲上畫廊美翻！高知縣「隈研吾的小小博物館」全新開幕，6大建築隈研吾粉絲必訪

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

就算你對建築設計完全不熟悉，你都可能聽過隈研吾的名字。這位日本建築大師不只一次又一次用設計讓我們嘆為觀止，還非常勤力，不斷監修日本多處的建築。而在2020年就有多個經他手設計的設施開幕，其中高知縣的一個更是他個人的博物館，如果是隈研吾粉絲的話絕對要去朝聖。

隈研吾以擅用木材、泥磚、竹子、石板、紙或玻璃等天然建材，看似柔弱卻又耐震的負建築聞名，雖然他出身於神奈川縣，事務所也位於東京，但啟蒙他的建築風格卻是高知縣檮原町的一座建築 – ゆすはら座。ゆすはら座是當地一座公民館，為大正時代的和洋合壁的建築樣式，由於歷史悠久，在1995年曾一度打算清拆，而當時正是參與此計劃，啟發他開始使用木材等材料進行建築設計，而ゆすはら座也經復修後被保留下來。

自此以後，他便跟檮原町這個不為人知的小鎮有密切的聯繫，先後為當地設計地域交流設施、政府綜合廳舍、町之駅等6個設施。

而在今年6月12日於高知縣開幕的「隈研吾的小小博物館」(隈研吾の小さなミュージアム)就是讓你可以透過模型、映像等深入認識每座位於檮原町的建築作品的意象及設計特色。就如博物館的官網所說，其實整個檮原町小鎮都是隈研吾博物館的一部分，無論先認識再親眼觀賞建築，還是先看再去深入了解，這裡都是讓你可沉澱在隈研吾的建築世界的地方。

地址：高知県高岡郡梼原町太郎川3799-3

開館時間：10：00～17：00（年中無休）

1. 檮原町總合廳舎

作為市政設施，檮原町總合廳舎綜合「作為防災的據點機能」、「方便當地居民的便利性」、「配合環境及使用檮原產材料」，大量使用檮原產的杉木去建成，使得館內有著溫和自然的氛圍。在一樓，設有檮原町傳統的茶堂，是一所結合當地歷史及風土的建築。

2. 町之駅「yusuhara」

結合販售當地特產的商店與飯店的町之駅，施設東側外牆使用了茅草，是隈研吾受檮原町的傳統茅草屋頂中啟發而成的設計，不只外觀獨特，也有著很好的通氣及隔熱功能，利用自然的力量讓館內有舒適的環境。

3. 雲上畫廊(隈研吾的小小博物館)

猶如與森林融為一體的設計，用上「斗栱」這個層層以短木向外挑出來承擔起屋檐的日本傳統木材建築特徵，外內都用上大量的刎木重疊結構，就像枝葉一樣延伸開去，形成如陽光照射到森林的光影景象。隈研吾的小小博物館就是設在這裡，還連接到雲上飯店的溫泉設施。

4. 雲上飯店・餐廳

以雲上小鎮為主題，屋頂呈雲狀，四周是水池，可反映出美麗的藍天或星空。建築外牆使用多面落地玻璃，讓人在室內也可欣賞到檮原町太郎川公園的景觀。在這裡的餐廳可享用美味料理，使用當地自然牧場飼養的牛肉，或是從四万十川源流捕捉的河魚。而飯店還設有溫泉及室內泳池，難得來到這裡，不妨留宿一天住進隈研吾設計的建築。

5. YURURI Yusuhara

為當地人而設的老人護理設施，外牆用上檮原產的杉板，內部裝潢則用上町內人手製作的和紙，活用各種自然素材，讓當地長者可在這過上悠然的晚年生活。

6. 檮原町立圖書館(雲上圖書館)

如此充滿設計感的圖書館，真讓人不知看書還是看建築好。建築同樣使用了檮原產的木材，館內有多個主題分區，例如書架的長廊、能開辦講座的場地、設有沙發或桌椅的閱讀區等等，還有抱山牆及咖啡廳，成為區內重要的文化設施，讓不同世代人士都可在這裡交流及休息。

無論你是否隈研吾的粉絲，在檮原町遊覽過他的作品後，一定會拜服在他的才華下！

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