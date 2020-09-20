可移動的家！ 新手「露營車旅行」必知的大小事 下回日本旅行就試試露營車吧

【撰文:花椒放背包/ 窩日本】

你可曾幻想過某天能在富士山腳下睜開眼睛起床，天空晴空萬里，陽光從窗戶灑進，悠悠地起身開門，為自己泡一杯咖啡開始這美好的一天？

一位的英國朋友在東京開了一家休旅車改裝公司，將車內部改裝放置床、沙發、櫃子等，變成像是一個可以移動的家，將改裝好的休旅車出租給來日的旅人及本地人使用。 一直以來都很嚮往這種生活，所以便和旅伴一起租了露營車來了趟三天兩夜富士山周遊之旅，在此跟您分享我的心得關於在日本 露營車旅行 的注意事項喔！

這是您第一次初次露營車旅行嗎？日本會是最好的選擇！

日本是全世界最適合露營車旅行的國家之一，如果你還沒體驗過露營車旅行但躍躍欲試的話，日本絕對是你最佳的選擇！為什麼呢？原因有三：

①溫泉

▲溫泉示意圖

在其他國家做露營車旅行時，往往只有在露營區、或是健身房裡才可洗澡，相較起來日本溫泉豐富，全日本超過3,000個天然溫泉地、7.5萬家溫泉旅館，且大眾澡堂文化盛行，只要幾百塊日圓即可奢侈低在大自然裡泡湯；有些旅館也提供『日帰り温泉(hikaeri-osen)』只泡湯不住宿的服務，也一併享用午餐或晚餐，吃的部分可也一併解決，十分方便。

日本也有很成熟的露營地系統，很適合露營車或是RV作停留泊宿，露營地有乾淨廁所也很乾淨，有些露營地也有餐廳餐廳，對旅遊者來說很好的選擇。

②多功能的休息站

▲休息站的標示

日本跟台灣一樣，高速公路、國道有許多休息站（日文是：道の駅Michi-no-eki。），駕駛可以在這裡作休息或是睡一夜。

除了有餐廳、廁所等之外，大多數日本的休息站還會販售當地特產，一些新鮮蔬果與食材；特別要推薦的是咖啡的部分，在日本休息站的咖啡販賣精緻且多選擇的超出想像，甚至還提供現沖咖啡多種口味可供選擇，有些休息站附設溫泉、泡腳池，廁所也大多十分乾淨，對於駕駛來說是很好的放鬆地方。

▲箱根的休息站內販售的富士山麵包

▲休息站內多種現沖咖啡可做選擇

③便利商店密度高

日本和台灣一樣，便利商店數量豐富，如果你需要任何東西，大多可以在便利商店找到，不只是食物或生活用品，也可以在此提款，便利商店接受現金與國外信用卡付帳，大多數的便利商店也都對外開放廁所，對於自駕旅行者十分便利。

露營車旅行的優缺點

露營車旅行對大多數的人來說可能是陌生又好奇想了解，那麼用露營車旅行跟一般的旅行會有什麼不同呢？以下是我一點點的想法分享提供大家參考，可在出發前先想清楚是否適合自己。

四大優點

①自由彈性的時間安排

因為不需要搭乘大眾交通工具，不需要趕時刻表沒有時間限制，可以更放鬆的體驗假期。

②看到一般旅客看不到的景點

▲山中湖旁的Panorama觀景台 是只有自駕才到的瞭的地方

有些景點交通不易到達，一般的旅人大多放棄前往，但實際上來說是很值得一去的地方，自駕的方式不但可以很輕易到達，也不用花時間在等待交通工具上。

③體驗過看看極簡主義生活

因露營車空間有限，不像平時住旅館可以將大型行李箱裝滿帶來，在行前打包時可以仔細思考思考那些東西對自己是最為重要的，哪些是可以捨去的。

④強化關係與友情

和旅伴一同生活在一個狹小的空間，面對不熟悉的生活方式、一起解決生活上的、旅途中突發的各種問題，只有幾天的旅行，就像是一場小冒險，一起經歷後，情感的牽絆也更為加深。

缺點

①生活作息改變

▲住在箱根蘆之湖湖畔時，清晨四點多就開始聚集許多釣客

雖然露營車裡是自己的空間，但也無法像住在旅館一樣完全與外界隔離，太陽早上五點多就從窗戶射進來，周圍的人的談話聲、活動的聲音，若是對難入眠的朋友可能需要時間適應，個人建議是早睡早起，依照太陽的時間作息。

②廁所及洗澡的不便

隨時都得為找廁所與今天洗澡的地點而煩惱（甚至得忍受不洗澡！）

③沒有隱私

露營車大多較顯眼，除非是用的是改裝休旅車，或是真的都在山林裡，不然平時的景點、休息站大多會有其他的旅客，旅程大多數的時間都是在公共場所。

在日本用露營車旅行的建議與提醒

如果決定要來日本體驗一趟露營車旅行的話，有什麼是初學者該注意的地方呢？以下列了幾點給您做參考喔。

①租Wifi

在露營車內旅行不像旅館一樣有wifi使用，雖然車子都會附GPS自動導航，但是查詢其他資訊還是要網路，非常建議可以在抵達日本機場時租一台WIFI分享器，以便旅行所需。

②在日落前先找好泊宿地方

露營車旅行雖然可以很隨意、照著自己步調，但是如果到了晚上還沒有找到睡覺的地方，可是會讓旅程充滿壓力甚至是與旅伴發生爭吵的喔！ 除了休息站以外，湖邊的停車場、半山腰的觀景台，或是自然原野的平台，都是很棒的車泊景點！

③洋蔥式穿搭衣服

如果是打算在些自然景點過夜的話，早上與夜晚的溫差大，特別是露營車無法完全隔絕冷空氣，就算是如果起風或遇到雨天的話也可能會冷得受不了，建議是帶多件薄外套可以隨溫度調整。

④不要在休息站或停車場烹煮食物

烹煮食物盡量在人少的野外或人少的地方，以避免占用到其他人的使用空間，造成其他人困擾。

⑤禮讓行人優先

日本一般道路的路權優先順序為「行人＞＞車輛」。若您開車時不知道此情況，可能會因誤判而引發意外事故。請以充分注意一定要禮讓行人、腳踏車、摩托車先行，而非搶先通過。

⑥做好垃圾處理

如果是小份的垃圾可以丟在便利商店、或是一些露營地專用垃圾桶，但在城市裡看到一些垃圾桶，但大多數是外人不能隨便丟垃圾，要丟前可以先詢問一下並做好垃圾分類。

⑦注意開車的習慣不同

因為日本是左駕的關係，日本車輛的基本設備(方向盤、方向燈開關、雨刷開關等)與台灣相反，雖然開一段時間就可以適應，但一開始還是小心謹慎為主。日本大部分車輛遇到黃燈時皆會減速準備停車，而非搶著黃燈加速通過，甚至是變換成綠燈時，也會等幾秒後再啟動發車，請小心駕駛。

⑧露營車旅行，放慢步調享受生活

最後一點，也是最真誠的建議，既然都選擇用露營車旅行，何不放乾脆慢腳步，或許不需要排入太多的景點在行程中，找個風景優人的自然景點，與伴侶喝點日本酒，邊感受自然來場慢旅行吧！

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