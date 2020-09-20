快訊

女遭潑糞下午提告公然侮辱 律師：這招真的很可怕

夫懸賞150萬尋妻 攻中雪山失蹤30天搜救無果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可移動的家！ 新手「露營車旅行」必知的大小事 下回日本旅行就試試露營車吧

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:花椒放背包/ 窩日本】

你可曾幻想過某天能在富士山腳下睜開眼睛起床，天空晴空萬里，陽光從窗戶灑進，悠悠地起身開門，為自己泡一杯咖啡開始這美好的一天？

一位的英國朋友在東京開了一家休旅車改裝公司，將車內部改裝放置床、沙發、櫃子等，變成像是一個可以移動的家，將改裝好的休旅車出租給來日的旅人及本地人使用。 一直以來都很嚮往這種生活，所以便和旅伴一起租了露營車來了趟三天兩夜富士山周遊之旅，在此跟您分享我的心得關於在日本 露營車旅行 的注意事項喔！

這是您第一次初次露營車旅行嗎？日本會是最好的選擇！

日本是全世界最適合露營車旅行的國家之一，如果你還沒體驗過露營車旅行但躍躍欲試的話，日本絕對是你最佳的選擇！為什麼呢？原因有三：

溫泉

▲溫泉示意圖

在其他國家做露營車旅行時，往往只有在露營區、或是健身房裡才可洗澡，相較起來日本溫泉豐富，全日本超過3,000個天然溫泉地、7.5萬家溫泉旅館，且大眾澡堂文化盛行，只要幾百塊日圓即可奢侈低在大自然裡泡湯；有些旅館也提供『日帰り温泉(hikaeri-osen)』只泡湯不住宿的服務，也一併享用午餐或晚餐，吃的部分可也一併解決，十分方便。

日本也有很成熟的露營地系統，很適合露營車或是RV作停留泊宿，露營地有乾淨廁所也很乾淨，有些露營地也有餐廳餐廳，對旅遊者來說很好的選擇。

②多功能的休息站

▲休息站的標示

日本跟台灣一樣，高速公路、國道有許多休息站（日文是：道の駅Michi-no-eki。），駕駛可以在這裡作休息或是睡一夜。

除了有餐廳、廁所等之外，大多數日本的休息站還會販售當地特產，一些新鮮蔬果與食材；特別要推薦的是咖啡的部分，在日本休息站的咖啡販賣精緻且多選擇的超出想像，甚至還提供現沖咖啡多種口味可供選擇，有些休息站附設溫泉、泡腳池，廁所也大多十分乾淨，對於駕駛來說是很好的放鬆地方。

▲箱根的休息站內販售的富士山麵包

▲休息站內多種現沖咖啡可做選擇

③便利商店密度高

日本和台灣一樣，便利商店數量豐富，如果你需要任何東西，大多可以在便利商店找到，不只是食物或生活用品，也可以在此提款，便利商店接受現金與國外信用卡付帳，大多數的便利商店也都對外開放廁所，對於自駕旅行者十分便利。

露營車旅行的優缺點

露營車旅行對大多數的人來說可能是陌生又好奇想了解，那麼用露營車旅行跟一般的旅行會有什麼不同呢？以下是我一點點的想法分享提供大家參考，可在出發前先想清楚是否適合自己。

四大優點

①自由彈性的時間安排

因為不需要搭乘大眾交通工具，不需要趕時刻表沒有時間限制，可以更放鬆的體驗假期。

②看到一般旅客看不到的景點

▲山中湖旁的Panorama觀景台 是只有自駕才到的瞭的地方

有些景點交通不易到達，一般的旅人大多放棄前往，但實際上來說是很值得一去的地方，自駕的方式不但可以很輕易到達，也不用花時間在等待交通工具上。

③體驗過看看極簡主義生活

因露營車空間有限，不像平時住旅館可以將大型行李箱裝滿帶來，在行前打包時可以仔細思考思考那些東西對自己是最為重要的，哪些是可以捨去的。

④強化關係與友情

和旅伴一同生活在一個狹小的空間，面對不熟悉的生活方式、一起解決生活上的、旅途中突發的各種問題，只有幾天的旅行，就像是一場小冒險，一起經歷後，情感的牽絆也更為加深。

缺點

①生活作息改變

▲住在箱根蘆之湖湖畔時，清晨四點多就開始聚集許多釣客

雖然露營車裡是自己的空間，但也無法像住在旅館一樣完全與外界隔離，太陽早上五點多就從窗戶射進來，周圍的人的談話聲、活動的聲音，若是對難入眠的朋友可能需要時間適應，個人建議是早睡早起，依照太陽的時間作息。

②廁所及洗澡的不便

隨時都得為找廁所與今天洗澡的地點而煩惱（甚至得忍受不洗澡！）

③沒有隱私

露營車大多較顯眼，除非是用的是改裝休旅車，或是真的都在山林裡，不然平時的景點、休息站大多會有其他的旅客，旅程大多數的時間都是在公共場所。

在日本用露營車旅行的建議與提醒

如果決定要來日本體驗一趟露營車旅行的話，有什麼是初學者該注意的地方呢？以下列了幾點給您做參考喔。

①租Wifi

在露營車內旅行不像旅館一樣有wifi使用，雖然車子都會附GPS自動導航，但是查詢其他資訊還是要網路，非常建議可以在抵達日本機場時租一台WIFI分享器，以便旅行所需。

②在日落前先找好泊宿地方

露營車旅行雖然可以很隨意、照著自己步調，但是如果到了晚上還沒有找到睡覺的地方，可是會讓旅程充滿壓力甚至是與旅伴發生爭吵的喔！ 除了休息站以外，湖邊的停車場、半山腰的觀景台，或是自然原野的平台，都是很棒的車泊景點！

③洋蔥式穿搭衣服

如果是打算在些自然景點過夜的話，早上與夜晚的溫差大，特別是露營車無法完全隔絕冷空氣，就算是如果起風或遇到雨天的話也可能會冷得受不了，建議是帶多件薄外套可以隨溫度調整。

④不要在休息站或停車場烹煮食物

烹煮食物盡量在人少的野外或人少的地方，以避免占用到其他人的使用空間，造成其他人困擾。

⑤禮讓行人優先

日本一般道路的路權優先順序為「行人＞＞車輛」。若您開車時不知道此情況，可能會因誤判而引發意外事故。請以充分注意一定要禮讓行人、腳踏車、摩托車先行，而非搶先通過。

⑥做好垃圾處理

如果是小份的垃圾可以丟在便利商店、或是一些露營地專用垃圾桶，但在城市裡看到一些垃圾桶，但大多數是外人不能隨便丟垃圾，要丟前可以先詢問一下並做好垃圾分類。

⑦注意開車的習慣不同

因為日本是左駕的關係，日本車輛的基本設備(方向盤、方向燈開關、雨刷開關等)與台灣相反，雖然開一段時間就可以適應，但一開始還是小心謹慎為主。日本大部分車輛遇到黃燈時皆會減速準備停車，而非搶著黃燈加速通過，甚至是變換成綠燈時，也會等幾秒後再啟動發車，請小心駕駛。

⑧露營車旅行，放慢步調享受生活

最後一點，也是最真誠的建議，既然都選擇用露營車旅行，何不放乾脆慢腳步，或許不需要排入太多的景點在行程中，找個風景優人的自然景點，與伴侶喝點日本酒，邊感受自然來場慢旅行吧！

窩日本推薦閱讀：日本露營車旅遊　富士山周邊三天兩夜就這樣玩！　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

露營 溫泉 咖啡

延伸閱讀

菅義偉 將接日本第99任首相

菅義偉當選日本自民黨總裁 蔡英文祝賀

菅義偉外交安保延續安倍路線 美日同盟持續友台

日本森林突見「漫畫小屋」 網友驚：荒郊野外有人在借？

相關新聞

可移動的家！ 新手「露營車旅行」必知的大小事 下回日本旅行就試試露營車吧

你可曾幻想過某天能在富士山腳下睜開眼睛起床，天空晴空萬里，陽光從窗戶灑進，悠悠地起身開門，為自己泡一杯咖啡開始這美好的一天？

兔迷不可錯過！日本京都、神戶、岩手 ３家米飛兔主題咖啡廳可愛本色報你知

原來在日本有好幾家米飛兔的餐廳、咖啡廳及麵包店，時尚又可愛，是你日本旅行時必定想前往的地方。

伸腳就能碰到河！京都夏日限定美食「川床料理、流水素麵」 頂級消暑體驗

京都夏季限定的不只有貴船祭，更吸引人的就是6-9月才有的「川床料理」。店家會直接在河床上架設座位，河水就在座席下湍湍流動。 有些席位甚至能將腳伸進河川中，一邊感受著潺潺流水的清涼感，一邊享用

日本「鞠躬禮儀」解析！你知道哪些方式才正確、哪些NG了嗎？

想必大家都知道日本人非常重視禮儀，最簡單也是最基本的莫過於「彎腰鞠躬」了，不過你知道鞠躬也是會有NG情況嗎？讓小編來告訴你正確的鞠躬禮儀吧！

把自宅打造成迴轉壽司店！日推 「整套設備+師傅」送到府

受新冠疫情影響，很多人盡量避免外食，尤其是迴轉壽司這樣的取用方式，更讓人擔心食物暴露在外的風險。日本一家連鎖壽司店出奇招，推出「將迴轉壽司搬到你家」的服務，不過要價不斐，而且家裡場地空間也要夠大。

日本旅遊時一定不能錯過！ JR 東日本78站全新「站名紀念章」登場

JR東日本的78個車站推出全新「站名紀念章」囉！

在日思鄉必備？日本便利商店「台灣鹹豆漿豆花」開箱試吃心得文

鹹豆漿？台灣式豆乳湯？ 2020年對在海外的朋友來說，或許是個思鄉年，至少對於人在日本的我來說是這樣。即便平時並不喜歡沖泡式的鹹湯品，但某日在公司樓下的7-11瞟見這款印有熟悉的客家花的「台灣鹹

御朱印男女集合！日本全國必須收藏的超美「御朱印」4選

到訪一家日本神社/寺廟，除了參拜許願，或是欣賞其建築及氛圍，近年有很多人更是為了收集其推出的御守、御神籤或是御朱印。

星野集團最新文青飯店「大塚OMO5」 竟推出都電電車主題房間！

對不少旅遊達人來說，星野集團一定不會是個陌生的名字！星野集團是日本的高級酒店連鎖集團，以往營運的飯店都以豪華的渡假村或溫泉旅館為主，雖然房間及服務都是上等，但價位也高人一等，對很多小資旅客來說都是高不可攀的住宿選擇。不過，近年星野集團也開始變得親民起來，這次就來介紹一下他們旗下受歡迎的飯店品牌 – OMO。

日本「廢墟感」遊樂園仍對外營業 網大讚：去過超多次

在台灣有許多建築因為年久失修、外觀破敗又長年無人使用，因此就成了「鬼屋」，許多繪聲繪影的傳聞也會因此傳開，當中不乏有醫院、遊樂園和古厝等，甚至還有不少探險者前往試膽。日本就有一間遊樂園，利用其外表滿滿的廢墟感，吸引不少民眾入場體驗，雖然看似是一間廢棄遊樂園，但仍然有在對外營業，曾經去過的民眾更直呼「去玩過超多次！」

專訪／日本背包旅行45天沒規劃就上路？台灣女孩王君瑭靠2句日文打通關

同樣是到日本玩，100個人可能有100種不同的玩法，而每個人的遭遇、體驗，及對日本的感受也不同。這次JAPANKURU邀請到最近將自己在日本背包「流浪」45天的故事寫成書的，圖文作家王君瑭來聊聊。

穿過任意門把限定週邊帶回家！「哆啦A夢未來百貨世界」台場體驗心得

全球第一間的【哆啦A夢未來百貨世界】官方店舖已在2019年12月1日於東京登場囉！

熱門新聞

可移動的家！ 新手「露營車旅行」必知的大小事 下回日本旅行就試試露營車吧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。