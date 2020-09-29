【認識日本極上美食特輯：常磐海產】關於福島　坐擁山海的日本第三大縣

福島：那熟悉卻又陌生的地方

在日本的47個都道府縣中，東京（都）、北海道（道）、大阪和京都（府）及沖繩（縣）等著名政經中心或觀光地，總是比較為海外人士所知。除此之外，若要說日本還有哪個縣能達到「世界聞名」的地步，那恐怕就是「福島縣」了。不錯，福島如今在全球範圍內具有一定知名度，但實際上不少人對它的了解，多少只停留在知道這個地名，或是大概知道在日本東北等，至於它具體的地理位置、是個什麼樣的地方、具體有地方特色及物產文化等，概念都很模糊。

藉著這次和大家介紹有築地市場業者公認的極上食材「常磐海產」，帶大家深入福島進行一系列專題報導。而本專題的第一篇，就先帶大家來了解「福島」這個地方的基本概況。

包山包海 日本第三大縣

位於日本東北地方的福島，是日本47個都道府縣中僅次於北海道和岩手縣的面積第三大縣，就比例而言，它相當於東京都的6.3倍，足以建造29萬個棒球場。從日本中心向太平洋側延伸，福島地形自東向西，可大概分為「山岳地帶」和「海濱地帶」，而正因為地形的不同，亦使得各地方在地特色十分鮮明，構成了福島縣特別多元的文化特徵。

東邊靠海的地帶，通常被稱作「濱通（浜通り）」，而縣內中央地帶被稱為「中通（中通り）」，至於西邊則統稱為「會津」。在這三個不同的地區，不同季節都有不一樣的美麗景色及多姿多彩的體驗活動，在等著遠道而來的旅人們一起探索。

東區：與海共惠共生的「濱通」

福島縣東面太平洋，而這沿海一帶被稱為「濱通」，主要包括了南部的磐城市（いわき市）與北部的相馬市、南相馬市，及以雙葉郡為中心的相雙區，同時擁有漁港、溫泉，以及保存至今的武士道文化，可說是濱通最大的特色。尤其是濱通的海域，正好處於親潮（千島群島洋流）與黑潮（日本暖流）的交會處，可是天生的絕佳漁場，這也是為什麼來自福島的「常磐海產」，可說是日本極上食材之一。

以磐城市為中心的磐城地區，依傍著太平洋，不僅夏涼冬暖，且還是日本數一數二的陽光充足之所。所以，造訪這一帶無疑能盡情享受陽光與大海，像境內的「鹽屋崎燈塔」、「福島環境水族館Aquamarine Fukushima」、「磐城啦啦咪遊魚市場」等臨海設施，磐城的湯本溫泉和日本電影《扶桑花女孩》中演繹的日本史上第一間休閒渡假村「SPA Resort Hawaiians」，都是非常具有代表性的旅遊地。

北部的相馬地區，因依山傍海的天然環境，註定了當地必然擁有山珍海味，且還有保存至今已有千年歷史的祭神活動「相馬野馬追」等。這些，都是當地都非常有名的特色。

鹽屋崎燈塔。

磐城啦啦咪遊魚市場。

相馬野馬追。

中部：奧羽山脈與高地之間的「中通」

腳步向西走，從濱海越過阿武隈高地，來到福島中央地區「中通」。為阿武隈高地與日本最長的山脈「奧羽山脈」所挾，中通地域南北縱走狹長，北部是福島縣的縣廳「福島市」，中部是經濟和交通運輸中心的「郡山」，而南部則有「白河」為主要3大都市，擁有多個東北新幹線車站，也有國道和高速公路貫穿，可說是東北地區與關東地區包括東京往來連通的必經途徑。

雖說是大都市，那現代都會的氛圍之中，卻能見到「霞城」和「小峰城」等幕府明治時代的日本近代歷史古蹟，造就了它獨特的都會特色。當然，中通的自然環境也很豐富，不僅栽培了水蜜桃等大量水果，更有以賞櫻為首的各式各樣賞花名所，以及春可賞櫻、秋可賞楓的日本最古老公園「南湖公園」。除此之外，中通地區豐富的溫泉資源，也是非常有特色的，包括以「美人湯」著稱的「磐梯熱海溫泉」、著名的秘湯「高湯溫泉」，及逾千年的古湯「飯坂溫泉」等。

南湖公園。

白河小峰城。

採水蜜桃。

西部：自然與傳統相融的「會津」

越過奧羽山脈，進入福島縣西部的「會津」地區。這一帶可大致分為兩大區域，一是位於北部的，以昔城下町「會津若松市」及「喜多方市」為中心的「會津」地區；另一部分位於南部的，是以江戶時代風情十足的「南會津」及「繪枝崎」、「下鄉」為主的「南會津」地區。由於以鶴城為首的許多古神社和佛寺都座落於此，因而這裡也被稱作「佛都會津」。

北邊的會津地區，因為有豬苗代湖和磐梯山的存在，特別能感受到一年四季季節變換的自然美感，無論是寂靜的湖畔、秋時的紅葉，或是令人難以忘懷的冬雪景，都是造訪會津不可錯過的體驗。

而在平均海拔500公尺，四周為山環繞的南會津，則不僅能享受自然景色，還能體驗福島的傳統文化，更有被譽為「秘湯」的山中溫泉呢。這裡保留了幾近原形的江戶時代的宿場「大內宿」，彷彿能帶人穿越時空，更有不少雪質極佳的滑雪場。

大內宿。

高遠蕎麥麵。（大蔥蕎麥麵）

磐梯山。

你知道「常磐海產」嗎？

初步和大家介紹了福島的基本旅遊地理，不知道是否讓你對日本極上食材「常磐海產」有一些初步的認識？

帶著對「常磐海產」的一份好奇心，我們將帶大家更深一點走入福島，一邊走讀這塊地方的歷史文化、旅遊觀光、美食等，一邊了解當地乃至日本食文化。若你也有興趣，不妨期待我們接下來的報導吧。

延伸閱讀：花手水、風鈴祭與薰衣草！HANA・BIYORI夏日浪漫 不只有花室星巴克

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」