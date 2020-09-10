日本「鞠躬禮儀」解析！你知道哪些方式才正確、哪些NG了嗎？

想必大家都知道日本人非常重視禮儀，最簡單也是最基本的莫過於「彎腰鞠躬」了，不過你知道鞠躬也是會有NG情況嗎？讓小編來告訴你正確的鞠躬禮儀吧！

鞠躬由來

日本的鞠躬文化據傳是從飛鳥時代（538年～710年）到奈良時代（710年～794年）開始的，將中國的禮節制度帶入日本。因為彎腰低頭時會將自己的弱點「頸部」呈現給對方，因此衍伸出表達不會抵抗的低姿態。

鞠躬方式與角度

①15度鞠躬

這是最基本的敬禮方式，將腰部以上往前傾斜約15度，並將視線放在前方，不管什麼場合都可以使用、不失禮節。

②30度鞠躬

將上半身彎曲30度，視線落在腳部前方，比前述更有禮貌。適用於與上司、客戶間的問候。

③45度鞠躬

上半身彎曲45度、背部挺直彎腰的狀態，是敬禮當中最恭敬的。可用來表達深刻的感謝、道歉，參拜祈福時也可以使用。

NG鞠躬方式

①坐著行禮

若對方站著、自己是坐著時，必須要停下手邊的動作，先起身與對方打招呼，而不是坐著點頭示意哦。

②頭動腰不動

只動頭不動腰，不管是什麼樣的鞠躬方式都相當失禮。

③90度鞠躬

90度過度的彎腰鞠躬，反而會造成他人的不舒服與讓人感受到太刻意。

⑤邊鞠躬邊打招呼

一邊鞠躬一邊說話打招呼是不推薦的失禮行為。

⑥重複鞠躬

重複鞠躬帶有不誠實之意。

以上的鞠躬小教室大家都記起來了嗎？下次千萬別出錯囉！

照片來源：photo.ac

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