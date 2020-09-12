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兔迷不可錯過！日本京都、神戶、岩手 ３家米飛兔主題咖啡廳可愛本色報你知

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

在日本常常聽到人們高呼「卡哇伊、卡哇伊」(日語可愛的發音)，在這個國家就是容易找到可愛的東西，例如各式卡通人物的主題商店或餐廳。而最近又有一家新的主題餐廳在日本神戶開幕了，就是來自荷蘭的米飛兔Miffy！原來在日本有好幾家米飛兔的餐廳、咖啡廳及麵包店，時尚又可愛，是你日本旅行時必定想前往的地方。

1. 神戶Dick Bruna TABLE

以荷蘭插畫家Dick Bruna(迪克·布魯納)的作品為主題，當然不乏其代表作米飛兔的繪本，這是一家面向成年人，充滿格調又有童趣的餐廳。1樓是輕食及飲料的外帶，2樓是周邊商店及咖啡廳區，3樓是餐廳，而4樓是派對或聚會用的VIP個室。

而餐點也非常精巧，雖然沒有可愛的賣相，但有精心挑選的食材，例如用上有機的香草及蔬菜，或是牧草牛肉的漢堡排及牛排等等，還有一系列紅酒選擇，讓你可以在繪本角色的陪同下享用一頓美味的午餐或晚餐。

地址：神戸市中央区三宮町3丁目1-1

2. 岩手ミッフィーカフェかまいし

如果想找比較輕鬆的氛圍，適合一家大小前往的主題餐廳，那可以選擇岩手縣的米飛兔主題咖啡廳。就在釜石車站附近的釜石情報交流中心內。為什麼選擇在這麼偏遠的地方呢?原來背後有一個故事。

在東日本大地震時，迪克·布魯納為災區的孩子畫了一塊黑白的流淚米飛兔插畫，後來為了讓災區也像原本的米飛兔一樣充滿歡樂的色彩，所以答應興建這家主題咖啡廳。

咖啡廳內擺放了米飛兔的繪本，娃娃及各種可愛的裝飾，而餐點也製作成米飛兔的樣子，從咖哩飯、意大利麵等主食到飲品及甜點都十分精美，視覺及味覺都能享受，各位女生及小孩一定會愛上。

地址：岩手県釜石市大町1-1-10 釜石情報交流センター内

3. 京都嵐山及湯布院 miffy kitchen

みっふぃー森のきっちん湯布院店

みっふぃー桜きっちん嵐山店

米飛兔的主題商店及麵包店分別設在京都嵐山及大分湯布院，從外表看起來已十分有特色，京都店採用和風，而湯布院則像繪本中的小屋。而週邊商品也有和風雜貨、廚房用品、嬰孩用品，特別推薦多種口味的果醬，例如櫻花、抹茶、起司醬等等，用來搭配這裡新鮮出爐的麵包就最適合了！

在烘焙房的部分可以找到非常可愛的麵包，兔子的形狀或是印上米飛兔的圖案，還有米飛兔的小熊玩偶或是胡蘿蔔的形狀等等，甜甜的丹麥酥或是吐司麵包都有，全部都是現場製作，可以在店內吃也可以外帶，當作早餐或下午茶的選擇都不錯呢！

京都嵐山店地址：京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町20番27

湯布院店地址：大分県由布市湯布院町川上ソノ田1503番8

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京都 咖啡 麵包

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