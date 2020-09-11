伸腳就能碰到河！京都夏日限定美食「川床料理、流水素麵」 頂級消暑體驗

京都夏季限定的不只有貴船祭，更吸引人的就是6-9月才有的「川床料理」。店家會直接在河床上架設座位，河水就在座席下湍湍流動。

有些席位甚至能將腳伸進河川中，一邊感受著潺潺流水的清涼感，一邊享用著季節性的傳統料理，既風雅又消暑，是夏季才有的頂級享受！

這跟著名的「納涼床」很像，但納涼床料理是在距離河邊3公尺以上的地方，架起戶外座位，讓客人一邊眺望河川一邊享用美食，在京都市區的鴨川可以看見這樣的景象，也是夏季限定的特色活動。

不管是川床料理或是納涼床，共同的特色就是不便宜！如果預算不足，也可以選擇另外一種夏季限定‒只要千元（日幣）出頭的「流水涼麵」！

在許多日本卡通都有出現過的流水涼麵，用剖半的竹子當作滑水道，讓麵線在冰涼的水中順著流下來。大家都圍繞在滑水道旁，等著隨時夾起流過自己眼前的麵，在第一時間享受最冰涼的口感。這是很多日本人嚮往的夏日活動，雖然現在已經很少見了，但在京都的貴船ひろ文餐廳還是能體驗得到。

BUT！想優雅的吃流水麵真的是很難的事！因為水流速度其實很快，一坨還沒吃完又來了一坨，錯過一坨又被搶走一坨，坨坨相撞，坨坨夾不到！

所以吃流水涼麵對於我這種手腳不協調、反應慢半拍的人來說，是非常需要全神貫注，沒有具備快、狠、準是絕對吃不到的！但總結是非常有趣的體驗，跟川床料理一樣6-9月限定，千萬不要錯過！

ひろ文

地址：京都市左京区鞍馬貴船町87

本文內容節錄自《妖怪、貓島、富士山，我在日本旅圖中》一書，由城邦文化創意市集出版，作者王君瑭。本文記述內容為當時拜訪時的狀況，若想了解最新當地情報，建議還是從景點設施官方網站上確認。

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