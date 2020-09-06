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日本旅遊時一定不能錯過！ JR 東日本78站全新「站名紀念章」登場
【撰文:窩日本快訊】
2020年7月8日起JR東日本的78個車站推出全新紀念章。新款的設計概念以「家紋」為主題，每一個站名旁都各以一個漢字和插圖來呈現，充滿無限創意。
像是上野車站使用「野」字，並將田字改為可愛的熊貓圖像，充分展現上野最知名的上野動物園特色。紀念章的外型也設計成六角形、八角形、圓形或四角圓形等4種不同風格，顏色分為有赤色、朱色、綠色、青色、紫色五種，每一款都令人想蒐集齊全！
另外，為了紀念紀念章的改版更新，JR東日本也同步推出了四款全新的週邊商品
1.車站紀念章手帕：駅のスタンプ 手ぬぐい 1,650円（税込）
2.車站紀念章茶杯：駅のスタンプ 湯呑 1,210円（税込）
茶杯邊緣印上了山手線七個大站的花樣
3.車站紀念章文件夾：駅のスタンプ クリアファイル 330円（税込）
4.車站紀念章手帳：駅のスタンプ帳 770円（税込）
看完之後有沒有激起你的收集欲呢?
https://www.jreast.co.jp/press/2020/tokyo/20200616_to03.pdf
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