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日本旅遊時一定不能錯過！ JR 東日本78站全新「站名紀念章」登場

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊】

2020年7月8日起JR東日本的78個車站推出全新紀念章。新款的設計概念以「家紋」為主題，每一個站名旁都各以一個漢字和插圖來呈現，充滿無限創意。

像是上野車站使用「野」字，並將田字改為可愛的熊貓圖像，充分展現上野最知名的上野動物園特色。紀念章的外型也設計成六角形、八角形、圓形或四角圓形等4種不同風格，顏色分為有赤色、朱色、綠色、青色、紫色五種，每一款都令人想蒐集齊全！

另外，為了紀念紀念章的改版更新，JR東日本也同步推出了四款全新的週邊商品

1.車站紀念章手帕：駅のスタンプ 手ぬぐい 1,650円（税込）

2.車站紀念章茶杯：駅のスタンプ 湯呑 1,210円（税込）

茶杯邊緣印上了山手線七個大站的花樣

3.車站紀念章文件夾：駅のスタンプ クリアファイル 330円（税込）

4.車站紀念章手帳：駅のスタンプ帳 770円（税込）

看完之後有沒有激起你的收集欲呢?

https://www.jreast.co.jp/press/2020/tokyo/20200616_to03.pdf

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