在日思鄉必備？日本便利商店「台灣鹹豆漿豆花」開箱試吃心得文

鹹豆漿？台灣式豆乳湯？

2020年對在海外的朋友來說，或許是個思鄉年，至少對於人在日本的我來說是這樣。即便平時並不喜歡沖泡式的鹹湯品，但某日在公司樓下的7-11瞟見這款印有熟悉的客家花的「台灣鹹豆漿」時，便站在它前面停了好一段時間——猶豫著到底要不要買。

原本就喜歡鹹漿，再加上實在是有點久沒有回台灣，對鹹豆漿甚是想念。雖然覺得，這沖泡式鹹漿一定是個「外星美食」，別肖想它可以滿足自己的期待，卻依然戰勝不了思鄉之苦（天音：妳少來，明明就是獵奇心理。），最終掏了錢帶它回家。

看它包裝上的那張意象圖，和實際的鹹漿差⋯⋯不多？哈哈哈，不管啦，總之買回家了，吃就對了。

打開包裝，這丸美屋「台灣鹹豆漿」中有兩包材料——一包是鹹湯粉，一包是所謂的「豆漿食材」。

依照包裝上的指示，首先先將「豆漿食材」放入杯中。倒出來的感覺，已經覺得⋯⋯它應該就是豆花。但，我依然有種的期待著，期待它只是「現在」看起來像豆花而已，等加了熱水之後，會變成真的鹹豆漿。

第二步，便是加入湯粉。這湯粉裡面有些啥呢？目測是有蔥、蝦米、碎菜，還有一點辣椒⋯⋯然後看不出來了哈哈哈。在這之後，就是加入熱水到指定的水位，然後依照「個人喜好」將豆漿材料搗碎，並攪拌15秒以上便可完成。

照著包裝上的指示完成步驟之後，得出來的成品長上面這樣。不知道是不是我料理手法不夠精進，但也是盡力了。於是就接受了這個事實——它，其實，比較像，鹹豆花，卻又和我以前在上海吃的鹹豆花不大一樣。還是它其實比較像鹹漿加了醋？仔細回憶之後，也覺得不是。

結論是，它真的，就是，外星美食。（笑）

開封完成後的「鹹豆漿豆花」如上圖，旁邊強行置入（？）的是今年夏天明治推出的抹茶口味膠原蛋白粉冷茶。生活在日本的樂趣，或說便利之處，在於他們有不少現成的食品，稍微加工再重組搭配，就可以成為看起來還不錯的菜單。就拿相模屋的這一系列豆花產品來說，還有很多不同種口味，有興趣的朋友可以參考看看。只是，目前在我家附近的AEON只能找到「日式醬油」口味和這次介紹的「鰹魚香鬆」口味。

當然如果真的想要吃鹹漿，在東京也是能找到一些台灣小吃店，一些日本國內的旅遊雜誌和網站上都有介紹。比較可惜的是，前兩年我們有去採訪過的，位於藏前的「台感」和「印花樂」已經在去年永久休業，不然在那邊也是能嚐到鹹豆漿的。如果目前正在看文的你，有什麼發現東京不錯的價格也OK的台灣料理店，還請別吝嗇分享給一樣目前回不了家的小妹我囉，謝啦。

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