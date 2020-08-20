御朱印男女集合！日本全國必須收藏的超美「御朱印」4選

【撰文:Shinon/ 窩日本】

到訪一家日本神社/寺廟，除了參拜許願，或是欣賞其建築及氛圍，近年有很多人更是為了收集其推出的御守、御神籤或是御朱印。

御朱印原本是一種古代寺廟對於信徒的認證，一般只記載著寺廟的真言、廟名、佛名、寶印等，但近年很多神社及寺廟都加入了自己的特色，讓日本國內掀起收集御朱印的熱潮，一些外國旅客也有收集，順道當作旅行的記念。如果想讓你的御朱印錦上添花，以下4個地方所推出的超美御朱印你必不可錯過！

愛知 – 三輪神社

三輪神社在日本御朱印收集者可說是無人不曉！這家位於愛知縣大須的神社以結緣聞名，又稱為「幸福之社」，境內有一棵結緣樹，可以綁上紅繩來許願。而這裡的御朱印以可愛畫風及款式多變而聞名，每月都會推出多款不同圖案的御朱印供信者購入，主題還會按季節及節日而改變，但通常都會畫上兔子。因為兔子是這裡所供奉的大物主神的使者，也有招福及帶來幸運的意頭。每個月的御朱印款式都很漂亮，絕對會想讓你一來再來。

地址：愛知県名古屋市中区大須3-9-32

東京 – 一龍院

怎麼貼了咖啡廳的照片？這可是寺院！位於東京調布市的一龍院連接咖啡廳，旁邊的本堂供奉著佛像，進行法事，咖啡廳則提供美味咖啡及甜點，據說寺持很喜歡咖啡所以味道也有保證。

一龍院的御朱印真的可以用藝術來形容！特色是用上四版一起作畫，顏色絢麗，充滿古典美而有氣勢！這裡的御朱印也是經常變換款式，而受到疫情影響，目前必須網上預約，在等候御朱印完成的時候可順便在咖啡廳來個下午茶！

地址：東京都調布市入間町1-38-1

千葉 – 大原神社

喜歡手繪風的話，一定來位於千葉習志野市的大原神社。這家神社也以結緣聞名，不少人可是特地在這裡辦婚禮。而御朱印有著細膩的畫風，愛以碎花點綴，搭配水彩顏色，感覺夢幻。御朱印每個月都有不同款式，也有季節特別款可選擇，除了直接前往也可在官網以郵送方式購買。

地址：千葉県習志野市実籾1-30-1

和歌山 – 釜滝薬師金剛寺

釜滝藥師金剛寺是日本最古老祈求眼晴健康的寺廟，這裡供奉的釜滝薬師因古時有人參拜後治癒眼病而聞名。境內環境清幽，除了來參拜還可像一般飯店一樣入住，能住進寺院真是特別的體驗！這裡的御朱印每張都會貼上押花，而押花都是寺持們用境內的植物人手製作，花朵按季節而不同，例如夏天的繡球花，秋天的紅葉，收集到這裡的御朱印就可在家中隨時「賞花」。

地址：和歌山県海草郡紀美野町釜滝120

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