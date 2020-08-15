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星野集團最新文青飯店「大塚OMO5」 竟推出都電電車主題房間！

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

對不少旅遊達人來說，星野集團一定不會是個陌生的名字！星野集團是日本的高級酒店連鎖集團，以往營運的飯店都以豪華的渡假村或溫泉旅館為主，雖然房間及服務都是上等，但價位也高人一等，對很多小資旅客來說都是高不可攀的住宿選擇。不過，近年星野集團也開始變得親民起來，這次就來介紹一下他們旗下受歡迎的飯店品牌 – OMO。

認識OMO飯店系列

OMO是星野集團旗下最新的酒店品牌，以入住中等商務酒店的觀光客為目標客戶，現在有北海道旭川的OMO7、東京大塚的OMO5及川崎的OMO3。OMO系列的飯店除了提供富設計感又舒適的客房，還推出多項服務致力於幫助旅客享受其旅程，例如帶你在飯店週邊逛逛的嚮導團服務，或是在飯店內由飼養員介紹的旭山動物園講座等等，讓你的日本之旅擁有全新體驗。

大塚OMO5的都電主題房間

關東第一家OMO飯店就位在東京大塚，雖然不是一般旅客會特地前往的地方，其實跟池袋只有一站之隔。這裡有JR山手線的車站，也有東京都電車荒川線的地面車站，那可是東京都內所剩無幾的路面電車。而為了讓住客更能感受到大塚這份魅力，OMO5就推出了都電的主題房間，房間內除了以電車手環及車站牌等作裝飾，還會提供電車車長的帽子，帶著小男孩去旅行的話，住在這房間一定很高興。

而提供給一眾大人還有飯店特製的都電地圖及紀念品，以及由熟悉都電的當地人的嚮導團服務，花一天來感受日本道地的生活及魅力也是不錯喔！

這個房間目前提供給2020年6月12日～12月25日期間入住的客人預約。這個期間限定的活動已經是第二次舉行，就算錯過了今次，也可以日後再留意看看他們會否再舉辦喔！

官網：https://omo-hotels.com/otsuka/sptopics/885/

OMO系列還會在大阪、山口縣及沖繩開新飯店？

除了目前3家飯店，OMO系列的開業計劃可是停不了！首先是2022年預期在大阪新今宮開設OMO7，在2023年春天在山口縣開設OMO下関(暫稱)，以及在沖繩那霸市的美榮橋站旁開設OMO5，開業時間未定。

就跟其他OMO系列的飯店一樣，雖然不是定在人氣的景點地區，但交通卻很方便，例如大阪新今宮OMO7可是跟車站連結在一起。而且相比起商業化的地區別有一番風情，適合各位喜愛深度遊的旅客，發掘日本與眾不同的一面。

星野集團的OMO系列飯店真的CP值很高，希望他們的駐點愈來愈多，我們就有更多價格實惠而高質量的住宿選擇啦！

窩日本推薦閱讀：「星野渡假村 BEB5 輕井澤」飯店，只要5000日幣就能入住？　

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