專訪／日本背包旅行45天沒規劃就上路？台灣女孩王君瑭靠2句日文打通關

同樣是到日本玩，100個人可能有100種不同的玩法，而每個人的遭遇、體驗，及對日本的感受也不同。這次JAPANKURU邀請到最近將自己在日本背包「流浪」45天的故事寫成書的，圖文作家王君瑭來聊聊。

匆匆開啟的長途之旅

若要為自己規劃一場45天的日本長途背包旅行，你會花多少時間做事前功課？又會做到什麼程度呢？也許在網上資訊發達的現在，我們已經很難想像，旅遊前不做功課，之後會發生什麼事。尤其是當覺得自己不會日文或覺得日文不輪轉時，更會希望能透過完備的事前準備，來讓自己「心中有數」。

所以，在聽到君瑭說她那45天的日本旅行，沒怎麼來得及規劃就上路時，我想當然地覺得她日文一定很好，足以讓她可以邊走邊問邊規劃，誰知她笑得一臉燦爛：「沒有耶我日文超爛的，我就靠2句日文過關。」

在京都與藝妓們的合照，隔壁老太太表示：不是很能理解。（笑翻）

「欸？」我心中如此吶喊著，只聽她接著說出她那兩句「旅行萬用日文」——第一句是「我來自台灣」，第二句是「我正在學日文」。不得不說，日本和台灣間的那一份連結，包括了過去的殖民，以及311大地震時台灣對日本的幫助，成了台日民間友好交流的很大助力。所以君瑭每每說明自己從台灣來時，往往都能得到友善甚至是超乎想像的熱情回應。而再加上一句「我正在學日文」，也能卸除不少日本民眾對於語言差異的戒心。「因為如果和他們說英文，很多人可能會因為不會說而不願意交談，但若說自己正在學日文，他們反而很願意用簡單的英文來協助你。」

在東京兩國與可愛的相撲力士們大合照。

日語不好沒在怕 聊就對了

日文不是很輪轉這件事，從來無法阻止君瑭在日本四處闖蕩遊走的腳步，每年大概會飛日本三次，其中更包括了那次來不及事前規劃的長達45天的旅程。曾做過台灣旅遊行腳節目編導的她，明瞭自己對於旅行這件事的熱情所在。本以為這樣的工作經驗，也許會讓她有要規劃行程的「職業病」，然而事實卻不大一樣。真要說有什麼職業病，君瑭笑著說，那應該就是很愛問問題吧。

在伊紀勝浦遇見的帶君瑭逛漁港的領班大哥。

是的，會不會說日語，日語好不好這件事，也從來無法阻止君瑭在旅途中想「搭訕」當地人的心。就算是打開Google Map就可以找到的路，她也更傾向直接去找當地人詢問，進而就聊起來。她那45天的長途旅行，從福岡到東北，自然也是秉持這樣的理念走完，而最大的收穫，就是獲得了許多新奇有趣的故事或資訊。

與在青島留宿的宮本爺爺奶奶的合照。

「這其實很神奇，就算語言不通，但在比手畫腳的時候、在人與人接觸的當下，你就是能知道他在講什麼。」說起那時造訪九州的青島，和留宿她的奶奶聊了一整個晚上，她和奶奶說自己從哪裡來、今天遇到了什麼、心情如何，奶奶和她聊自己的在東京工作的兒子，聊爺爺，還有嫁到小島卻不敢殺魚等。「如果你鼓起勇氣去和別人搭訕，可以得到很多不同的東西。」說出這句話時，她的眼中充滿篤定，而也就因為這個信念，讓她在最近出版的新書《妖怪、貓島、富士山，我在日本旅圖中》中，分享了日本大大小小景點的「裏話」、傳說或是冷門知識。

青島宮本爺爺帶君瑭去看的秘境海灘。

鮮為人知的才是精彩

作為一名喜歡單人背包旅行的背包客，君瑭特別樂於探索一些鮮為人知或冷門的景點故事或傳說，或許也正是如此，讓她特別喜歡和當地人交流，從中得到一些一般觀光客比較不會留意到或是知道的消息，並發掘一些鮮為人知的秘境景點。例如京都貴船神社的恐怖傳說、例如踏上軍艦島、例如靜岡鳴澤冰穴底下可以通到遠在近兩小時車程外的江之島等。

在貴船神社中這仙氣十足的巨木，其實藏著恐怖傳說。

因為一個人旅行，讓她得以靜靜觀察途中的一切以及自己的感受，並在旅途中和各式各樣的人聊天交談。而當結束一天行程後，她也有習慣簡單整理當日得到的資訊，以及當下感受。當然的確，有時候蒐集到的資訊也許零碎不完整，依然會需要等到旅程結束後回家整理、調查補充，才能變成完整的內容。而其中在與人交談的過程中，有好的回應自然難免遇到不好的回應，但無論好壞，那都是她旅途中值得回憶的部分，即便是被騙。

因為習慣一個人旅行，所以君瑭也很擅長幫自己拍照。

那些旅途中的苦日子

在日本也會被騙？乍聽到時，就算知道哪裡都有騙子，但還是不禁心中一驚。君瑭連忙解釋，表示也說不出是不是騙，可能就是被她問路時，有的人並沒有自己走過，就「大概」說了一下，誰知道這個「大概」差得有點遠。她在秋田大館要去拜訪鐵道迷會喜歡的小坂鐵道時，就因為觀光案內所的「錯估指引」，讓她被迫騎自行車整整翻過一座山，途中還淋了雨，且到了小坂時天色已晚，景點也都關門了。

從大館到小坂途中的山路風景。

也許看到這裡，大家會想說：「看吧，叫妳做功課不做好吧？」但其實，就算是Google Map的虧她也沒有少吃，誰叫她就是特別喜歡到一些山郊野嶺、觀光客比較少去的地方探險，而路上遇到的狀況自然也成了她體驗當地人情的一大機會。就拿她從大館騎自行車到小坂這件事來說，因為車是免費在大館租借的，必須還回大館，然而她根本沒有力氣再騎回大館，好在聯絡大館的案內所後，他們也就讓她將自行車停在小坂站，再請專人去載回來。

小坂車站，玲瓏而復古風格十足。

而在造訪熊野三山時，君瑭不僅走壞了鞋子，和觀光案內所的工作人員借膠帶捆鞋子，誰知才捆到一半，末班公車就來了。於是她只得提著鞋子跑去趕車。好不容易趕上末班車，她卻因為恍神下錯站，被困在距離鬧區車站還有33公里的山路中。山上過路車本來就不多，要招到能載她到目的地的順風車更是難上加難。最後若非當地有好心的阿伯看不下去，打電話問問看自己在附近的朋友是否順路載她一程，才順利被救。

一個人包場熊野三山的本宮大社鳥居。

傳說不僅是傳說 就是愛在日本探險

聽她笑著說著這些經歷，總不禁為她捏了把冷汗，卻又想著「好在是在日本，環境相對比較安全」。君瑭自己也承認，這是她喜歡來日本探險的原因之一，而且即便是非常鄉下的地方，只要是有列在當地觀光導覽上的景點，必然都會有大眾交通可以到，對於不會開車的單人背包客非常友善。但若要說日本最吸引她的地方，莫屬他們對於自我歷史文化的保存了，即便是神話傳說，至今能找到相對應的旅遊景點，可以讓人知道為什麼在這樣的地方會出現這樣的故事。

在愛媛的別子礦山樂園礦坑遺址前。

君瑭拿自己最喜歡的東北舉例，說起座敷童子之所以會起源於岩手，是因為岩手真的很鄉村，舊時非常窮苦，所以相傳座敷童子其實是在家被殺害的小孩的幽靈，而岩手過去也真的有因窮苦而殺掉自家孩子埋在廚房的習俗。

不只是她喜歡的稀奇古怪的故事，就以古蹟保存為例，日本也常能帶給大家不一樣的體驗感受。她又說起位於岩手的遠野故鄉村，裡面以農村的方式完整保存了東北經典古民宅「南部曲家」，而這村不是用來觀光展示用，是真的有居民居住在裡面，一邊維護古民宅，一邊務農，並也會有有一些鄉土料理的體驗活動。對來自海外的旅人來說，能見到如此生動的場景重現，無疑勝過有如博物館式的展覽。

岩手的遠野故鄉村中，保存了東北特色建築南部曲家，且裡面是真的有人居住。

旅行就是一場冒險 每個相遇都是記念

基本上一年會安排三四次海外旅行，其中90%都到了日本，可見君瑭對於日本旅遊的熱衷，而那趟45天的流浪經驗，也讓她對於日本的歷史文化更有興趣。在她的新書中，不僅有許多稀奇古怪的景點故事，配上她的旅遊照片，還有很多是她自己畫的插畫——這才知道，原來她本來就有手繪手帳的習慣。中文系的她，在結束一趟旅程後，將途中獲得的資訊情報整理，並確認若沒有照片可以呈現的場景，則會先儘快手繪出來以免遺忘，最後再補足一些不完整的資料，結合照片寫成手帳札記。

君瑭手帳的一頁，看得出來寫的就是前面提到過的青島的宮本爺爺奶奶。

也因為有這樣的習慣，讓她在這次出書時平平順順，而出版社創意市集的編輯們也給了她很大的自由空間，讓她以自己的視角和大家分享日本更獨特的一面。無論是從她的書中記述的，還是直接聽她雀躍地說起自己在日本旅途中的各種遭遇，都能強烈感受到，她對於那過程中每個相遇片刻的感動、感謝及珍惜，不管是受到幫助還是吃了虧。

君瑭在九州青島和漁夫大哥一起出海體驗，後來漁夫大哥到台灣見學觀摩時，兩人還在台灣碰了面。

「真的，不要因為害怕，就不敢開口和當地人交流，也不要以為自己日文不好，就沒辦法再深一點地體驗日本。」不要給自己太多設限，這件事不管在旅行還是生活中，皆是如此。而君瑭用自己的故事作為實例，想和大家傳達她自己所相信的——如果你鼓起勇氣，便可以得到很多不同的東西。

本文照片由王君瑭提供，插畫則由創意市集協助提供。更多王君瑭在日本45天背包旅行的故事，都收錄在創意市集出版的《妖怪、貓島、富士山，我在日本旅圖中》。

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