日本旅遊振興方案「Go To Travel」 在日外國人也適用安心旅遊補助？

Go To Travel Campaign是在補什麼?

新型肺炎疫情重挫日本觀光,為了搶救觀光經濟,日本政府推出了國內旅遊刺激方案「Go To Travel Campaign(Go To トラベルキャンペーン),在日本國內引起一陣話題。內容主要是特定期間,透過特定旅行社、旅遊預約平台訂購旅遊方案,將補助1/2費用,補助最高金額,以單人住宿一晚為例,最多可補助2萬日圓。若是一日遊,則單次最多補助1萬日圓。Go To Travel Campaign旅遊刺激方案,同時適用於日本在住外國人,且即將在7/22開跑。

此外,本次Go To Travel Campaign中,其實還包括預計在9月後發行「旅遊折扣券」,即為觀光客可在當地旅遊時在合作店家消費使用的禮券,以1000日圓為單位,不可找零。也就是說,日本政府對於旅費1/2的補助將有7成直接反映在旅遊商品價格折扣上,3成為旅遊折扣券(地域共通クーポン)的方式補助。

有點複雜?下面算給你看

看到這裏,也許大家有點難懂?JAPANKURU帶大家一起算一次,也許會比較好懂。先記得計算的最基本原則,就是日本政府將補助你一半的旅遊費用,而這半價費用中70%會直接在訂購旅遊行程時減免,剩下的30%則以「旅遊折扣券(地域共通クーポン)」的方式補助。下面來看具體案例:

兩天一夜

以在旅行社或旅遊平台訂購兩天一夜40000日圓的旅遊方案為例,日本政府將補助20000日圓,只是這半價中的7成會直接減免在訂購旅遊商品時,即為原40000日圓的行程,可以減免20000x70%=14000日圓,而另外6000日圓的部分,則以但若是「旅遊折扣券(地域共通クーポン)」的方式補助。

但若是50000日圓的旅遊方案,礙於一晚住宿最高補助額為20000日圓,因而即便半價是25000日圓,也只能減免20000日圓。而20000x70%=14000日圓,即訂購此旅遊方案時,可減免14000日圓,相當於以72折的價格訂購到該旅遊方案,並得到6000日圓的「旅遊折扣券(地域共通クーポン)」。

三天兩夜

以在旅行社或旅遊平台訂購三天兩夜50000日圓的旅遊方案為例,其半價為25000日圓。由於一晚最多補助為20000日圓,所以兩晚相當於40000日圓,因此兩晚半價25000日圓尚在補助範圍內。其中25000x0.7=17500日圓可直接減免在旅遊商品價格上,即以65折的價格購買到旅遊商品。而剩下的7500日圓則以四捨五入以8000日圓的「旅遊折扣券(地域共通クーポン)」替代。

一日遊

若是在旅行社或旅遊平台訂購8000日圓的巴士一日遊行程,日本政府將補助4000日圓,其中的4000x70%=2800日圓將直接減免於旅遊行程費用中。而剩下的1200日圓則以四捨五入以1000日圓的「旅遊折扣券(地域共通クーポン)」替代。

問題來了,但Go To Travel Campaign 7/22就開始開跑,可是「旅遊折扣券(地域共通クーポン)」要等到9月才發行,那中間時間出遊的,不就拿不到折扣券了嗎?

YES!是的,也就是說7/22到9月旅遊折扣券發行前,能拿到的旅遊補助金額較少。

而7/22活動開跑,即為7/22以後的出遊才可算在補助範圍內,若是在之前就已經預約的7/22以後的旅遊行程,可申請折扣金額還款。至於前面提到的,因應政策而推出的各大旅遊平台商品折扣,則預計在7/27上線。有興趣的朋友們可以參考下面平台:

JTB・HIS・日本旅行・Yahoo!・一休・ANA・J-TRIP・エアトリ・近ツー・JAL・樂天Travel

補助對象資格

目前日本觀光廳的公告表示,凡是日本在住者(以住民票為憑),包括外國人皆可使用此方案,且不限次數。小孩也和成人一樣計算。

然而,礙於近期東京都防疫表現不佳,疫情再度升溫,東京在住居民及到東京都內的旅行方案全不在補助範圍內。

話題延燒

近來由於日本疫情再抬頭,不僅東京單日確診人數再飆升,新幹線沿線地區也有確診病例人數增加的狀況,因此日本國內對於此時政府推出旅遊振興方案這件事,有許多爭論。本週日本將進入夏日第一個連休,根據日媒報導,今日青森陸奧市(むつ市)市長宣布,7/22~7/26四連休假期中,市內觀光設施全面關閉,並批評Go To Travel Campaign的實施。而今天一早「觀光設施閉鎖」這一Hushtag也進入Twitter關鍵字排行中。

另外日本政府在Go To Travel Campaign(Go To トラベル)之後,還有將推出Go To Eat(Go To イート)、Go To Event(Go To イベント)及Go To 商店街,同樣的,在疫情還未穩定的日本國內依然引起各界熱議。

