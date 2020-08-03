日本旅遊振興方案「Go To Travel」 在日外國人也適用安心旅遊補助？

Go To Travel Campaign是在補什麼？

新型肺炎疫情重挫日本觀光，為了搶救觀光經濟，日本政府推出了國內旅遊刺激方案「Go To Travel Campaign（Go To トラベルキャンペーン），在日本國內引起一陣話題。內容主要是特定期間，透過特定旅行社、旅遊預約平台訂購旅遊方案，將補助1/2費用，補助最高金額，以單人住宿一晚為例，最多可補助2萬日圓。若是一日遊，則單次最多補助1萬日圓。Go To Travel Campaign旅遊刺激方案，同時適用於日本在住外國人，且即將在7/22開跑。

此外，本次Go To Travel Campaign中，其實還包括預計在9月後發行「旅遊折扣券」，即為觀光客可在當地旅遊時在合作店家消費使用的禮券，以1000日圓為單位，不可找零。也就是說，日本政府對於旅費1/2的補助將有7成直接反映在旅遊商品價格折扣上，3成為旅遊折扣券（地域共通クーポン）的方式補助。

有點複雜？下面算給你看

看到這裏，也許大家有點難懂？JAPANKURU帶大家一起算一次，也許會比較好懂。先記得計算的最基本原則，就是日本政府將補助你一半的旅遊費用，而這半價費用中70%會直接在訂購旅遊行程時減免，剩下的30%則以「旅遊折扣券（地域共通クーポン）」的方式補助。下面來看具體案例：

兩天一夜

以在旅行社或旅遊平台訂購兩天一夜40000日圓的旅遊方案為例，日本政府將補助20000日圓，只是這半價中的7成會直接減免在訂購旅遊商品時，即為原40000日圓的行程，可以減免20000x70%=14000日圓，而另外6000日圓的部分，則以但若是「旅遊折扣券（地域共通クーポン）」的方式補助。

但若是50000日圓的旅遊方案，礙於一晚住宿最高補助額為20000日圓，因而即便半價是25000日圓，也只能減免20000日圓。而20000x70%=14000日圓，即訂購此旅遊方案時，可減免14000日圓，相當於以72折的價格訂購到該旅遊方案，並得到6000日圓的「旅遊折扣券（地域共通クーポン）」。

三天兩夜

以在旅行社或旅遊平台訂購三天兩夜50000日圓的旅遊方案為例，其半價為25000日圓。由於一晚最多補助為20000日圓，所以兩晚相當於40000日圓，因此兩晚半價25000日圓尚在補助範圍內。其中25000x0.7=17500日圓可直接減免在旅遊商品價格上，即以65折的價格購買到旅遊商品。而剩下的7500日圓則以四捨五入以8000日圓的「旅遊折扣券（地域共通クーポン）」替代。

一日遊

若是在旅行社或旅遊平台訂購8000日圓的巴士一日遊行程，日本政府將補助4000日圓，其中的4000x70%=2800日圓將直接減免於旅遊行程費用中。而剩下的1200日圓則以四捨五入以1000日圓的「旅遊折扣券（地域共通クーポン）」替代。

問題來了，但Go To Travel Campaign 7/22就開始開跑，可是「旅遊折扣券（地域共通クーポン）」要等到9月才發行，那中間時間出遊的，不就拿不到折扣券了嗎？

YES！是的，也就是說7/22到9月旅遊折扣券發行前，能拿到的旅遊補助金額較少。

而7/22活動開跑，即為7/22以後的出遊才可算在補助範圍內，若是在之前就已經預約的7/22以後的旅遊行程，可申請折扣金額還款。至於前面提到的，因應政策而推出的各大旅遊平台商品折扣，則預計在7/27上線。有興趣的朋友們可以參考下面平台：

JTB・HIS・日本旅行・Yahoo!・一休・ANA・J-TRIP・エアトリ・近ツー・JAL・樂天Travel

補助對象資格

目前日本觀光廳的公告表示，凡是日本在住者（以住民票為憑），包括外國人皆可使用此方案，且不限次數。小孩也和成人一樣計算。

然而，礙於近期東京都防疫表現不佳，疫情再度升溫，東京在住居民及到東京都內的旅行方案全不在補助範圍內。

話題延燒

近來由於日本疫情再抬頭，不僅東京單日確診人數再飆升，新幹線沿線地區也有確診病例人數增加的狀況，因此日本國內對於此時政府推出旅遊振興方案這件事，有許多爭論。本週日本將進入夏日第一個連休，根據日媒報導，今日青森陸奧市（むつ市）市長宣布，7/22～7/26四連休假期中，市內觀光設施全面關閉，並批評Go To Travel Campaign的實施。而今天一早「觀光設施閉鎖」這一Hushtag也進入Twitter關鍵字排行中。

另外日本政府在Go To Travel Campaign（Go To トラベル）之後，還有將推出Go To Eat（Go To イート）、Go To Event（Go To イベント）及Go To 商店街，同樣的，在疫情還未穩定的日本國內依然引起各界熱議。

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