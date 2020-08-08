踏上曾經的世界十大鬼域 進擊的巨人取景地「長崎軍艦島」

軍艦島～咦，有點耳熟吼！因為韓國就曾經拍過一部名為「軍艦島」的電影，描述1944年11月在端島（軍艦島）被日軍強制徵用的400餘名朝鮮半島勞工，試圖逃離該島改變命運的故事。

沒想到，現在竟然有機會可以登陸到島上一探這神秘島嶼！

從長崎港出發，每天只有兩班船可以前往，而且必須跟著遊船導覽，無法隨意探索，畢竟島上都是斷垣殘壁，又是世界文化遺產，還是跟著專業遊船登陸比較保險一些。究竟是怎麼的島能列為文化遺產，快一起來看看吧！

神秘端島

端島是位於長崎西南方17.5公里處的一座小島，因為外型酷似日本海軍軍艦土佐號，因此被稱為軍艦島，東西長160公尺，南北長480公尺。

2014年曾被英國《衛報》選為「世界10大鬼城」，過去被日本政府封鎖長達35年，若有遊客擅闖，還會被處30天拘禁。因此，也增添了不少這座島嶼神秘的氛圍。

電影咖也該來一趟

2012年電影《007空降危機》中的廢墟島「死城（Dead City）」，就是以端島為原型所打造。原本電影團隊打算前往端島取景，但最後因為安全考量，並未實際前往拍攝。不過日本著名漫畫改編的《進擊的巨人》真人版，則是真的在端島取景。

而大家所熟知的2017年韓國電影「軍艦島」，也是以端島為背景發展故事劇情。但全景都是依照端島當年的原樣重新打造，並非在軍艦島取景拍攝。

端島的歷史與創舉

軍艦島因為在1810年左右發現煤礦，1890年煤礦主人以10萬日幣將端島出售給「三菱集團」，從明治時代開始進行了多次填海。原本的端島只有現在面積的約1/3，後來更因開採海底煤礦而人口激增，1960年初期甚至一度超過5267人。別以為5000多人很少，對小小的端島來說，等於是每平方公里住了8萬3600人，這密度可是超越東京都的9倍啊，堪稱世界之冠！換算下來，比全台灣最擁擠的永和區（每平方公里4萬人）還多出了整整1倍。

特別要介紹的是一棟編號為30號的大樓（端島上所有建築都只有編號沒有名稱）；該大樓在1916年完工，當時是四層樓建築，為了因應爆增的人口，在1918年時增建到現在所見的七層樓，也是日本「第一座鋼筋混凝土建造的大樓」。

大樓裡郵局、美髮院、麻將館等設施應有盡有，甚至樓與樓之間都是互相連通，就算是下雨天也可以在裡面暢行無阻！

但其實這麼密集的大樓只是為了要塞進更多的工人，真正位階高的長官們，則是另外居住在低矮的木造平房裡，從居住環境也可以看出他們的階級制度。當時端島的電視、洗衣機等家電比日本本島還要普及，1958年時，端島的電視普及率已幾乎達100%。

日本惡行

二戰爆發後，日本積極開採能源，開始了「產業報國運動」。當時海底煤礦開採的深度竟然深達海平面下1000公尺。為了增加產量，日本從中、韓（尤其韓國人）強制徵取（騙）了許多人來這裡從事暗無天日與非人道的開採工作。

1941年，日本端島的煤炭產量高達到約41萬噸，1943年時，第二豎坑的日產量更曾高達2062噸，但這些成績都是殘忍虐待勞工、苛扣工資，讓他們塞在擁擠的小房間中所換取來的，島上甚至還蓋了一間朝鮮女子妓院以慰勞日本軍……如果想知道更多關於這段歷史故事，有興趣的朋友可以去看看電影「軍艦島」。

端島的沒落

1960年之後，日本消耗能源由煤炭轉往石油，軍艦島的發展也漸趨遲滯，在1970年1月15日正式宣布關閉礦坑，1974年4月20日所有居民全數撤離，端島正式廢棄，從此被封鎖。在這座島上發生過的可怕過去，也因此讓軍艦島逐漸成為了日本最神秘的廢墟之城。

2001年，軍艦島的主人「三菱綜合材料株式會社」將端島捐給高島鎮，直到2009年才重新開放登島，足足塵封了35年。而軍艦島，也是見證日本戰時繁榮、戰後沒落的證人之一。

端島外卦

端島在2015年以「明治日本產業革命遺產」之名，成功登錄為「世界文化遺產」，此舉讓韓國非常不爽，還一度因此成為日韓兩國的外交問題。

當初三菱曾重金聘請韓國女星宋慧喬，擔任三菱汽車大陸區的年度代言人，但宋慧喬卻因為軍艦島歷史事件，日本遲遲未向韓國道歉補償而拒絕代言，甚至表明「作為戰犯企業，三菱還沒有做過負責的行動，因此三菱汽車提出的建議，我當然不能接受。」霸氣的回應，且不惜將大把銀子向外推，也可看出韓國民族對於此事件的日韓情節。

無獨有偶，宋慧喬的前夫宋仲基，則是在2016年接拍了從端島歷史事件改編的韓國電影「軍艦島」，再再都說明了此事件對於韓國人的傷害之大！而雙宋兩人也堪稱是愛國模範。

軍艦島番外篇

除了壯觀的軍艦島外，來這邊別忘了留意旁邊還有一座小島，看起來超像海中浮上來的大海龜，遠遠望去，簡直就像要和軍艦撞上一樣，非常有趣。

經營軍艦島航線的各家船商，會在遊客下船後提供不同的紀念方式，這也可以當作你在選擇船商的參考之一。例如我選擇的這間公司是提供一張登陸證書，證明你曾經登陸過世界文化遺產，非常有紀念性喔～❤

端島（軍艦島）

地址：長崎縣西彼杵郡高島町端島

交通：從長崎港乘船約40分鐘可達

本文內容節錄自《妖怪、貓島、富士山，我在日本旅圖中》一書，由城邦文化創意市集出版，作者王君瑭。本文記述內容為當時拜訪時的狀況，若想了解最新當地情報，建議還是從景點設施官方網站上確認。

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