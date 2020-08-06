夏日郊外旅遊必備！日本人氣防蚊蟲藥、驅蚊蟲小物5+2選

挑選防蚊蟲藥 先搞懂成分差異

說起防蚊蟲，最直接聯想到的莫過於防蚊噴霧。防蟲噴霧中，有主要用於環境噴灑及噴在人身上的兩種。其中就噴在人體上的防蚊噴霧，最常見的成份種類有「DEET（待乙妥）」、「Picaridin/Icaridin」及「天然草本精油」三大類。

DEET（待乙妥），也稱「避敵」，是非常常見的防蚊蟲藥成分，為人類所用的歷史也是最久的，在效力上也是比較明顯的。乍看之下，也許會有人將它與DDT混淆，但其實兩並不是同一種成分。據《時代雜誌》2017年的報導，DEET並不會殺死蚊蟲，而是透過干擾蚊蟲的受器作用，使之喪失食攝能力，即便停留在人或動物身上，也不會叮咬吸血。報導中有不少學者教授研究後指出，適量濃度的DEET用於防蚊蟲是安全的。只不過，由於DEET對於皮膚有比較大的刺激性，應避免眼唇口等黏膜及開放性傷口的使用。

Picaridin/Icaridin，目前好像沒有中文名稱，相對DEET是比較新防蚊蟲藥成分，美國在2005年時開始使用，日本在2015年通過認證，而台灣在2017年才有認證的商品上市。防蚊蟲效果和DEET一樣有效，且對於皮膚的刺激性相對較小。

天然草本精油，主要採用一般蟲類不喜歡的植物成份精油，比較常見的包括香茅、檸檬薄荷尤加利等。雖然說是天然成分，相對來說對於皮膚的刺激性沒那麼大，但在由於每個人體質不同，並非所有香草都適合全年齡使用，例如薄荷和樟腦對於神經和肺部較刺激，許多醫師表示不適合三歲以下幼兒使用。且目前台灣似乎依然缺乏相關認證的體制，大家在選用時也需要多多留意。

日本人氣防蚊噴霧3選

攜帶超方便 Johnson SKINGUARD AQUA 50ml

主要成分：DEET 5%

要說旅行小物，便攜性十分重要。這款50ml的Johnson SKINCUT AQUA防蚊蟲噴霧，大小和智慧型手機差不多，且由於不是噴霧罐類型的噴霧，在日本國內線飛時也可以帶上飛機。主要成分是DEET，並含有蘆薈、薄荷成分，不僅對皮膚相對溫和保濕，且夏日使用起來也涼爽。

兒童也OK Fumakilla 天使的Skin Vape防蚊噴霧

主要成分：Picaridin/Icaridin 5%

文章開頭一段已和大家介紹過，Picaridin/Icaridin是相比DEET對人體比較友善的防蚊噴霧成分，而這款Fumakilla天使的Skin Vape防蚊噴霧，就是以此為主要成分，對於孩童來說也比較無負擔。採用噴霧罐的方式，攜帶起來方便，且也不容易弄髒手，並對防蝨也有效。粉紅色Hello Kitty包裝，也受到廣大女性和小女孩的歡迎。

不只防蚊蟲 北見薄荷通商 北見薄荷油噴霧 10ml

主要成分：薄荷油

如果是喜歡無添加天然系的防蚊商品，那麼來自北海道的老牌「北見薄荷油」推出的噴霧瓶也會是不錯的選擇。以薄荷油為主要成分，不僅可用於驅蚊蟲，還可以一點點用在飲料中，或是作為精油使用，泡澡、面膜舒緩等，可說是一瓶多用。不過一如前面所說，天然草本的防蚊效果，一般相比DEET和Picaridin/Icaridin稍弱。

其他防蚊小物

隨身型電蚊香 Fumakilla 到哪裡都Vape No.1未來 隨身型電蚊香組

前面跟大家介紹了噴在身上的防蚊噴霧，如果能加上防蚊小物，效果應可以再加強！Fumakilla這款隨身型電蚊香組就蠻方便的，可以戴在手腕上、掛在包包上、待在腳踝上等。輕巧可愛的電蚊香，搭配綁帶，蠻適合到戶外郊遊玩耍時使用。除了一般的造型外，也有可愛的Hello Kitty造型可選擇。

有點神奇系 無印良品 防蚊蟲濕紙巾

若非親眼看到，也很難想像原來還有防蚊濕紙巾這樣的防蚊產品。無印良品的這款防蚊蟲濕紙巾，採用DEET，結合蘆薈精華、洋甘菊萃取精華、薰衣草萃取精華等成分製成。不僅能擁有一般濕紙巾的清潔功能，還有防蚊蟲的效果。只是畢竟還是含有DEET成分，未滿12歲的孩童使用前要注意。說到無印良品的推出的濕紙巾系列商品，是還蠻神奇的，下次有時間和大家介紹。（笑）

同場加映 JAPANKURU編輯部愛用家庭防蚊利器

夏天室外除蚊蟲水性殺蚊蟲噴霧 Fumakilla ヤブ蚊バリア

夏天不管是在庭院裡面乘涼、烤肉、整理庭院時，若有能用Fumakilla ヤブ蚊バリア噴一下，可以非常有效地讓蚊子不來煩你。由於是水性噴霧，對於植物也相對友善，且最長效果可持續8小時。需要注意的是，本品不可使用在人體，且應在通風良好的室外使用，且需適量使用。

這款是JAPANKURU編輯部中韓文編輯自家使用的愛用品，或許一些在日本生活的朋友也不陌生吧。

室內防蚊One Push搞定Fumakilla 24小時室內驅蚊噴霧

搞定室外，室內當然也不能少。這款Fumakilla的24小時室內驅蚊噴霧，也是來自JAPANKURU編輯部的內部推薦，表示在家裡使用也非常有效，可說是夏日好眠必備，且即便是兒童房間也可以使用。畢竟是類似殺蟲劑類的噴霧，自然不可使用在人體，且要注意避免直接吸入噴霧氣體，並禁止放在高溫環境中或靠近熱源處。

購買防蚊產品的Q&A

小朋友到底適合什麼樣的防蚊產品？

依據日本厚生勞動省的醫藥品及醫藥外部品的安全對策表示，未滿12歲之兒童，需要在監護人等人的指導監督下，參考下列使用頻率使用，且應避免直接用在臉上。

未滿6個月之幼兒：請避免使用防蚊產品

6個月以上，未滿2歲之幼兒：一天1次

2歲以上，未滿12歲之兒童：一天1～3次

據美的好朋友的報導指出，加拿大衛生部對兒童使用防蚊產品較為保守，建議如6個月以上未滿12歲之兒童，所使用的DEET濃度最高10%，而成人與12歲以上兒童可使用DEET濃度最高30%。

孕婦是否能使用防蚊產品？

依據日本母嬰雜誌《マタニティ2015》及台灣媒體美的好朋友報導皆表示，按照建議方式適量使用，基本上是不會有什麼問題。

無論你在台灣還是在日本，若有什麼自己使用過覺得不錯的日本商品，歡迎到JAPANKURU的Q&A討論版中分享給我們喔！

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