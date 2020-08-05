全新18公尺、1比1可動鋼彈將在橫濱登場！日本全國鋼彈Gundam朝聖地4選

【撰文:Shinon/ 窩日本】

香港有一句俗語說「男人愛高達，女人不明白」(香港稱鋼彈為高達)，鋼彈Gundam是全世界很多男人的夢想，不只是親手製作、家中收藏，到日本更是要朝聖一比一的鋼彈像。身為女生的小編雖然真的不太熟悉鋼彈，但第一次在台場看到鋼彈像時也被它的宏偉所震撼到，但原來日本可不只台場有鋼彈像，這次就來介紹一下全國不同鋼彈景點讓大家可以去踩點！

1.「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」(橫濱)

被喻為男人的終極夢想，將會在橫濱山下埠頭登場的這個鋼彈像不只是18公尺實體大，更會動起來！這來自一個名為「鋼彈 GLOBAL CHALLENGE」的計劃，預期在GUNDAM FACTORY YOKOHAMA展出這個全新鋼彈像一年，實現大眾希望看到會動的鋼彈的夢想。

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA分「GUNDAM-DOCK」及「GUNDAM-LAB」兩個區域，分別可以從15～18公尺高近距離觀看鋼彈像，以及了解鋼彈像的構造。現場還有商店、咖啡廳，也會舉行座談會、作業體驗等活動，鋼彈迷來到這裡定會感到大滿足！

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA原定在2020年10月開幕，但受到新冠疫情影響而延期，開幕日期還需等官方另行公佈。不過有不少日本人經過山下埠頭，看到鋼彈像的安裝已進行得如火如荼，相信很快便會面世囉！

地址：神奈川縣橫濱市中區山下町279番25

2. Unicorn Gundam及THE GUNDAM BASE (台場)

在等候新的鋼彈像登場，想要朝聖還可以去台場。就在Divercity商場的旁邊，來自《機動戰士鋼彈UC》中的「獨角獸鋼彈」同樣是實體大，高19.7公尺。雖然它不會動，但在日間及夜間都有音樂燈光秀，日間會播出變身台詞，配合音樂及發出紅光，夜間更是有不同顏色的燈光，在黑夜的背景下更顯氣勢！

而在Divercity商場的7樓，還有一家大型的鋼彈模型設施，約2000種類的商品及1500種類的展示，還有製作區，再現模型配件工場的區域，還經常請來日本模型達人來分享。相信大男孩小男孩都會逛到流連忘返，女生們可以在商場購物，各自各精彩。

地址：東京都江東区青海1-1-10ダイバーシティ東京プラザ

3. GUNDAM Café TOKYO BRAND CORE (秋葉原)

鋼彈咖啡廳雖然已紮根在秋葉原多年，但最近擴長至4倍大，將會在2020年7月31日重新開幕！合併了原來AKB48咖啡廳的地方，全新的秋葉原鋼彈咖啡廳分為4個區域 – 用五感體驗如宇宙戰艦的世界的餐廳區域、用投影感受吉翁公國世界的Zeon’s Diner TOKYO、提供印上鋼彈圖案的拿鐵飲料的外帶咖啡店fortuneLatte Cafe，以及販售限定商品的商店。在秋葉原享受宅文化之餘，也別忘記來朝聖一番！

地址：東京都千代田区神田花岡町1-1

4. GUNDAM SQUARE SHOP＆GUNDAM Café (大阪)

以上介紹的數個景點都在東京及周邊範圍，其實在大阪也有一家鋼彈專賣店。位於萬博公園EXPOCITY設施內，併設了周邊商店及咖啡廳，在戶外更有一個高5米的鋼彈VS夏亞專用薩克像讓大家打卡拍照。雖然不是實體大，但也有一層樓高，看起來還是很帥氣，充滿氣勢！

地址：大阪府吹田市千里万博公園2-1

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