穿過任意門把限定週邊帶回家！「哆啦A夢未來百貨世界」台場體驗心得

【撰文:Shinon/ 窩日本】

全球第一間的【哆啦A夢未來百貨世界】官方店舖已在2019年12月1日於東京登場囉！首間店鋪特地選在東京熱門的觀光地區：台場 DiverCity購物廣場，「哆啦A夢未來百貨世界」設置成3個不同主題體驗區，各種道具、投影等設備讓你可以親身體驗哆啦A夢的奇幻道具。此外，還設有周邊紀念販售商店，要讓你買到手軟。

「哆啦A夢未來百貨世界」入場不用收費，也不用事先預約，人流不多的話，隨時可以入場。在剛開幕時，曾經在開店前就大排長龍，會派發指定時間的入場門票。不過根據曾經就在台場上班的小編的經驗，平日下午開始人流就不多了，所以也不用太擔心會進不了場！

設施分兩邊，左邊是主題體驗區，右邊是商店。兩邊中間也有入口接通。先進去體驗區，首先會看到一大片有著哆啦A夢及大雄影子的牆壁，還有模仿隨意門的展示，都是必不可錯過的打卡位！

至於遊戲都是來自哆啦A夢中著名的道具及物品，例如擲銅鑼燒、空氣炮射擊、模擬使用竹蜻蜓在空中飛翔等等，都是比較簡單的玩法，適合小孩玩的攤位遊戲。想玩遊戲的話需要先購買代幣，一個代幣是350日幣，代幣會印有哆啦A夢圖案，就算不玩遊戲，想要帶回來作紀念也可以喔！

接著來到熱鬧的商店部分，從漫畫到各種週邊都有，集合了一般發售的商品，店鋪限定和先行發售等等，粉絲們一定會買到手軟。在眾多商品當中，小編覺得哆啦A夢文字杯子跟飾物還滿可愛的，會日文的朋友可以挑一個喜歡的五十音設計，作伴手禮不錯。

這裡還有兩項服務，一項是選圖案訂造週邊；另一項是寄明信片。在這裡可以買明信片和限定郵票，寫好後交給工作人員代寄，會蓋上限定的哆啦A夢郵戳，還可選未來郵寄服務，選定在指定日期寄出，是給自己及朋友最好的驚喜！

在DiverCity商場的入口處的地方還有超可愛的多啦A夢等著迎接各位的到來，喜歡哆啦A夢的朋友們絕不能錯過這全新的體驗館！

地點：台場DiverCity Tokyo 購物中心二樓

地址：東京都江東区青海1-1-10

開幕日：2019年12月1日

官網：https://mirai.dora-world.com

官方網店開通了！

因為新冠肺炎疫情影響，為了各位難以前往東京的粉絲，哆啦A夢未來百貨世界在2020年7月17日開設了官方網店，讓大家在家中也可把可愛的週邊商品買回家！網站上可買到50周年商品及新電影的主題商品，還有台場商店限定品，以及網店限定及先行發售商品。粉絲們可要多多留意網站的更新囉！順帶一提，網站上的鼠標會變成哆啦A夢的小手，真的很有心思又可愛啊！

目前網店還沒有提供海外郵送服務，但有興趣的話可以用轉送服務，把各種最新商品拿到手，讓家居增添哆啦A夢的療癒的身影吧！

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