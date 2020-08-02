15款秘密口味吃了才知道！ 高級版「KitKat Chocolatory」插畫家聯名款 頂級甜點享受

【撰文:Natalie/ 窩日本】

日本必買伴手禮「KitKat」大家一定不陌生，不過你知道KitKat有推出高級版的「KitKat Chocolatory」嗎？

KitKat Chocolatory是KitKat的高級版巧克力品牌，由日本甜點師傅高木康政監修，研發出四個系列、共15款的頂級巧克力，位在東京銀座、廣島、大阪等地區開設了七間店鋪，提供頂級的甜點享受。

最近KitKat Chocolatory特地與IG上的人氣插畫家「たなかみさき（Tanaka Misaki）」合作，將15款巧克力換上全新的包裝，以情侶日常生活手繪為主要設計，清新的風格立刻吸引眾人目光，不只是包裝換新，上頭也印製了不同的心情小語，像是暗戀的心境、情侶間暖心互動、說不出口的小小心意等，簡單的文字讓人快速產生共鳴。

不過你以為只有包裝特別嗎？這次的全新計畫特別以「めかくし（遮住眼）」為主題，巧克力包裝上不會標示出口味，要自己吃下後才知道口味是什麼，讓人充滿好奇心的設計打中了大眾的興趣。

「KitKat Chocolatory」原訂四月將在東京銀座本店舉辦插圖原畫展，不過因疫情關係延後舉辦至7月31日止，有興趣的朋友們千萬別錯過囉。

價格：一盒15種口味5,100日幣

官網：https://nestle.jp/brand/kit/chocolatory/mekakushi/

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